V Česku je dnes dostupných přinejmenším pět velkých streamovacích služeb a mnoho menších, seznam se ale brzy rozšíří. Do Evropy totiž míří SkyShowtime a o pozornost diváků se bude ucházet filmy i seriály z produkce významných hollywoodských studií Paramount, Universal či Dreamworks. Nabídne ale i tvorbu několika televizních kanálů. Bude to znamenat třeba příchod nového Top Gunu na streamovací službu, ale také seriálové hity jako je adaptace slavné videohry Halo.

Americké společnosti Comcast a Paramount Global na domácí půdě nabízejí samostatné streamovací služby Showtime, Paramount+, Peacock i další. Aby ale dokázaly lépe konkurovat už poměrně zavedenému Netflixu, HBO a rychle rostoucímu Disney+, rozhodly se nakonec pro část evropského trhu spojit síly. Vznikla tak značka SkyShowtime, poprvé oznámená už loni v srpnu.

Původně se očekávalo, že ji diváci v Česku budou moci vyzkoušet před koncem letošního roku, server Variety ale teď informoval o změně plánů. Nová streamovací služba bude mít v Evropě premiéru 20. září, kdy bude spuštěna v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku, načež ke konci roku dorazí do Nizozemska.

Postupně se pak bude rozšiřovat do dalších zemí. Do Česka a na Slovensko má přijít někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. Ve stejné době ji dostanou také ostatní země střední a východní Evropy jako Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko a další. Přesná data uvedení ani ceny předplatného zatím nejsou známé, ve Skandinávii se nicméně budou pohybovat v přepočtu kolem 170 korun.

To je o trochu méně, než jsou současné české ceny HBO Max či Disney+. A soudě podle očekávaného obsahu by mohlo jít o přesvědčivou nabídku. SkyShowtime totiž nabídne mnoho titulů z knihovny studií Universal i Paramount, k nimž patří například filmové série Jurský park a Jurský svět, Rychle a zběsile, Mission: Impossible, Star Trek a mnoho dalších. Premiérově zde bude uveden také Top Gun: Maverick, nelítostný vikinský epos Seveřan, Panství Downton: Nová éra, horor Nene, Ambulance a podobně.

Možná ještě zajímavější pak bude nabídka televizních seriálů, které zatím v Česku není možné oficiálně zhlédnout. Mezi ty patří například oceňované westernové drama Yellowstone s Kevinem Costnerem, velice dobře hodnocený Star Trek: Strange New Worlds či už zmíněné Halo. Startupové nadšence by pak mohla zaujmout minisérie Super Pumped: The Battle for Uber, fanoušci Dextera budou moci konečně zhlédnout novou devátou řadu s podtitulem New Blood.

K výše zmíněnému výčtu studií a streamovacích služeb, jejichž obsah SkyShowtime sjednotí, dále patří samozřejmě Sky Studios produkující zejména kvalitní televizi pro Spojené království, SyFy, The CW, Comedy Central, MTV nebo Nickelodeon. Showtime je kapitola sama pro sebe, jde totiž o u nás málo známou konkurenci HBO, která má v nabídce třeba třetí řadu Městečka Twin Peaks, Californication, Penny Dreadful, Roye Donovana a Homeland.

Vedle hraných titulů mnoha žánrů lze očekávat širokou nabídku dokumentární tvorby. V neposlední řadě bude vznikat i lokální evropská produkce. Celkově má SkyShowtime nabídnout přes deset tisíc hodin obsahu.