Do Česka přichází elektromobil ladný jako laň. Hyundai zveřejnil ceny efektivního Ioniqu 6

Podobně jako řada jiných výrobců i Hyundai chce držet prst na tepu doby, což znamená nutnost servírovat svým zákazníkům jeden elektromobil za druhým. Do Česka proto míří elektrická vlajková loď značky, model Ioniq 6, který je dostupný od 1 159 990 korun.

Novinka vychází z konceptu Prophecy, jedná se však o blízkého příbuzného modelu Ioniq 5. Využívá totiž stejnou modulární platformu, kterou Hyundai vyvinulo právě pro potřeby svých elektromobilů. Ta umožňuje využívat baterie o různé kapacitě a také volit, zda bude elektromotor pohánět přední či zadní nápravu nebo všechna čtyři kola najednou.

Tato variabilita se u Ioniqu 6 projevuje možností volit ze dvou variant kapacity baterie, tedy mezi 53 a 77 kWh. Dále si je navíc možné vybírat mezi zadokolkou a verzí s pohonem všech kol. Silnější verze nabízí výkon 325 koňských sil, díky kterým je schopná z nuly na 100 km/h vystřelit za pět sekund. Verze s pohonem zadní nápravy pak nabízí o něco skromnější počet koníků, konkrétně 228, i tak ale dokáže překonat stokilometrovou hranici do sedmi sekund.

Pokud je navíc zadokolka spárovaná s baterií o kapacitě 77 kWh, dokáže vůz na jedno nabití ujet až 614 kilometrů. Tím překonává přibližně o 100 kilometrů Ioniq 5, ale nechává za sebou i celou řadu dalších elektromobilů od konkurenčních značek. Ostatně včera představená novinka v podobě Volva EX90 nabízí podobnou porci kilometrů.

Foto: Hyundai Vůz klade velký důraz na svou efektivitu

Právě efektivita byla pro Hyundai u tohoto modelu velké téma. Dle údajů automobilky by se měla jeho spotřeba pohybovat pod 14 kWh. Nabíjecí architektura by navíc měla umožnit nabíjet napětím až 800 voltů. To v praxi znamená, že z 10 procent své kapacity se baterie dobije na 80 procent již za 18 minut.

Na efektivitě se výrazným způsobem podepisuje také design auta, respektive jeho aerodynamika. Koeficient odporu by měl dosahovat hodnoty 0,21, což ho řadí mezi vůbec nejladnější zástupce světa elektromobilů.

Ona ladnost je ostatně na vozidle znát již na první pohled. Silueta je protáhlá, vůz se krčí u země a nejde si nevšimnout jemného zadního spoileru, který evokuje řešení aerodynamiky z dílen značky Porsche. Podobně jako v případě Ioniqu 5 i zde dělá Hyundai značný krok mimo svůj zaběhlý designový jazyk a jde výrazně vstříc futurismu.

To platí též o pojetí interiéru, který je minimalistický, a přesto v sobě ukrývá velkou spoustu moderních technologií. Vše začíná dotykovou obrazovkou infotainmentu o velikosti 12,3 palců, která tvoří jeden celek se stejně velkou digitální přístrojovou deskou řidiče. Nechybí však ani řada fyzických tlačítek. Celý interiér si pak může posádka přizpůsobit k obrazu svému pomocí ambientního osvětlení, které nabízí až 64 různých barev.

Co všechno vůz zvládne, se ovšem odvíjí od zvoleného stupně výbavy. V případě základního výbavového stupně Smart začíná cena na 1 159 990 Kč za verzi s nižší kapacitou baterie. Verze s vyšší kapacitou pak vychází na 1 339 990 korun. Za tyto ceny dostanete 18palcová kola z lehké slitiny, LED světlomety, přístrojový panel Supervision, duální automatickou klimatizaci i přední a zadní parkovací senzory se zadní kamerou.

Foto: Hyundai Ioniq 6 nabízí řidiči minimalismus v doprovodu technologií

Pokud přihodíte výbavový balíček Style, obsahující prvky jako je dálkově ovládaný parkovací asistent, 360stupňový kamerový systém, sledování mrtvého úhlu či automaticky vyklápěné zadní kliky dveří, cena za základní verzi s nižší kapacitou baterie vychází na 1 349 990 korun.

A pro ty nejnáročnější v Hyundai nachystali packet Style Premium s 20palcovými koly, koženými sedadly s relax funkcí, volant s LED infografikou, head-up displej či prémiový audiosystém BOSE. Tato verze je dostupná od 1 549 990 korun. Zákazníci z Čech si mohou Ioniq 6 objednávat již nyní s tím, že předpokládaná doba dodání je v prvním čtvrtletí příštího roku.