Do Česka vstupuje estonská fintechová banka. Ve financích je ještě online prostor prázdný, věří

Je to čistokrevný fintech: ostatně pochází z Estonska, kde se digitální služby a online identita propisují do všech oblastí života. Umisťuje se v žebříčku nejrychleji rostoucích evropských firem FT 1000. Zatím se ale Inbank jen pomalu přelévala z Pobaltí směrem dál do Evropy. Teď si však pro svou expanzi vybrala Česko, kam chce přinést o něco víc digitálu do bankovního prostředí a zaujmout ve velmi specifickém segmentu. Zapomeňte na klasické bankovní účty, kreditky a hromady úvěrů. Inbank věří, že si klienty získá hlavně tím, že bude nabízet financování obnovitelných zdrojů energie – třeba solárních panelů na domy nebo tepelných čerpadel k nim. Online. A na pár kliků.

To by jí, spolu s dalšími půjčkami, prý mělo během tří let přinést jedno procento půjček v Česku, což odpovídá úvěrovému portfoliu v hodnotě 100 milionů eur. „Když dnes chce nová banka uspět, musí jít do takzvané niky, části trhu, která je relativně méně obsazená. To jsou u nás partneři a financování projektů, jako je například fotovoltaika. Vnímáme, že naše konkurenční výhoda v oblasti onlinu a specifických trhů je daleko silnější a je to daleko efektivnější způsob, jak banku na trh dostat,“ říká Vít Růžička.

Ředitelem české Inbank se stal poté, co celý svůj profesní život strávil ve finanční sféře. Od roku 2020 si postupně prošel Citibank, Monetou, Home Creditem a Zaplo Finance. Teď má přesto na starosti specifický projekt. „Nechceme nabízet běžné účty, respektive transakční bankovnictví. Myslíme, že v Česku je pro něj velmi konkurenční prostředí. Řekl bych, že ten trh je jeden z nejlepších v Evropě. Nevidíme ten posun, nevidíme, že bychom něčím mohli konkurovat,“ popisuje.

Inbank se totiž profiluje jako plně digitální. Nebude mít jedinou pobočku a vlastně ani nebude přímo cílit na lidi, kteří o úvěr stojí. Místo toho by měli její služby nabízet obchodní partneři, především prodejci fotovoltaiky, tepelných čerpadel, ale i prodejci automobilů, elektrokol či skútrů. Nebo e-shopy, přes které chce nabízet spotřebitelské úvěry. Tedy ty, kdy si lidé půjčí třeba na ledničku nebo nábytek. Ale půjčovat bude i například na dvou či víceletý vzdělávací kurz.

Nabízí přitom hned několik variant spotřebitelských úvěrů s různými podmínkami, za některé půjčky si ve finále klienti můžou poměrně dost připlatit. Záleží na bankovním produktu.

Zatím má Inbank uzavřená jen některá partnerství. Co se týče obnovitelných zdrojů energie, startuje s firmou Columbus Energy, což je v Polsku jeden z lídrů na trhu fotovoltaiky i její instalace a aktuálně vstupuje také do Česka. Klasičtější služby si v současnosti můžete vyzkoušet na jednom z menších e-shopů a banka jedná i s dalšími partnery.

Zároveň věří, že ještě o něco později kromě zmíněného zaujme třeba i termínovanými vklady a spořicími nebo neúčelovými úvěry spotřebitelům. Ale něco takového hodlá rozjet až v průběhu příštího roku.

Přesně šest políček

Růžička zdůrazňuje, že v online prostoru má banka na čem stavět. Právě původ z Estonska, země známé pro svou digitalizaci, má pomoct nejen hladkému schvalování půjček, ale především skutečnému řešení plně online, včetně propojení na další systémy.

Banka tak slibuje, že půjčku jde zajistit výhradně po internetu, na pár kliknutí a během dvou minut. „Je tam přesně šest políček, která klient musí vyplnit,“ ukazuje ředitel rozhraní pro klienty, které chce po uživateli jméno a rodné číslo, pak už se zabývá především výší půjčky a tím, jaká má být měsíční splátka. „Zbytek se natahá ze služby Bank ID, případně z alternativního systému,“ vysvětluje.

Získat panely na střechu rodinného domu a zajistit si na ně půjčku je proces, který běžně dvě minuty zdaleka netrvá. Ale jakmile mají lidé s odborníky vybraný samotný produkt a prodejci pro ně připravili smlouvu, můžou je nasměrovat přímo do tohoto systému. Pro to, co člověk nevyplňuje, potřebuje zmíněné Bank ID.

Vít Růžička, ředitel české Inbank, a generální ředitel společnosti Priit Poldoja

U menších částek v hodnotě jednotek tisíců korun, tedy zatím hlavně u spotřebitelských úvěrů, banka možnosti lidí splácet nijak zvlášť zjišťovat nepotřebuje. U těch větších ještě systém klienta požádá o důkaz příjmů, který může nahrát přímo do rozhraní jako dokument, případně o přístup k náhledu na klasický bankovní účet, kde si informace sám zjistí.

V Česku jsme si to ověřili

Inbank vznikla před deseti lety a dnes působí včetně Česka v pěti zemích: Estonsku, Litvě a Lotyšsku, mimo pobaltské země se usadila v Polsku. Má celkově osm kanceláří, ale pobočky nenajdete ani tady. Chlubí se asi 823 tisíci aktivními smlouvami s klienty, s 5100 obchodními partnery, což jsou ti, kteří její produkty nabízejí, a profinancovala zhruba 1,5 miliardy eur.

Dohromady pro firmu pracuje asi 330 lidí, z toho zhruba třetina se zabývá vývojem technologické stránky projektu. V Česku momentálně zaměstnává osm pracovníků. Do konce roku to má být 12 a v příštím roce se jejich počet zvýší na dvacet. Kromě obchodníků a zdejších odborníků na hodnocení rizik půjček je to mimo jiné podpora klientů.

Když banka naposledy vstupovala na nový trh, psal se rok 2018, tehdy odstartovala byznys v blízké Litvě. Vstoupit do Česka se rozhodla loni v létě. Kroky pro to začala dělat v listopadu. V červnu získala speciální bankovní licenci určenou pro ty domy, které už ji mají v jiných státech Evropské unie, a v srpnu už měla postavenou banku.

„Český launch je významný i z toho pohledu, že jsme si ověřili, že banku lze spustit takto extrémně rychle. A efektivně,“ chválí si Vít Růžička. Podle něj tak firma během maximálně roku vstoupí na další trh.