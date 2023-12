Do českého fotbalu míří mladý byznysmen Ondřej Kania. Jedná o vstupu do Slovanu Liberec

Uložit 0

Do nejvyšších pater českého fotbalu se chystá vstoupit mladá byznysová krev. Zakladatel a šéf vzdělávací skupiny Consilium Ondřej Kania vyjednává o nákupu majoritního podílu v FC Slovan Liberec, který hraje nejvyšší fotbalovou soutěž a třikrát ji vyhrál. Severočeský klub by převzal od Ludvíka Karla, který Slovan ovládá prostřednictvím své společnosti Preciosa. Dohoda by mohla být hotová ještě před Vánoci, jednání ale stále probíhají. Se zprávou jako první přišel portál inFotbal.cz. Ondřej Kania pro CzechCrunch potvrdil, že se o vstup do fotbalového prostředí skutečně zajímá, ale zatím není nic podepsáno.

Příští týden oslaví Ondřej Kania jednatřicáté narozeniny a je možné, že si nadělí velmi zajímavý dárek. Zakladatel a spolumajitel vzdělávací skupiny Consilium, jejíž součástí je agentura JK Education, která se specializuje na studium v zahraničí, a také několik škol v Česku, na Slovensku, v Chorvatsku a Španělsku, pro CzechCrunch uvedl, že jednání vedl s několika fotbalovými kluby v Česku. Zároveň dodal, že se jedná o jeho soukromou aktivitu, jdoucí mimo jeho současný byznys.

Nejnadějněji mají aktuálně vypadat námluvy se Slovanem Liberec, ani jeho majitel Ludvík Karl ale zatím situaci nekomentuje. Pro Liberec by to byla významná změna, s Karlem a jeho Preciosou je totiž klub spjatý už od roku 1996. Tehdy se severočeský klub potýkal s finančními problémy, ze kterých ho nakonec vyvedl právě majitel významné sklářské firmy z tamního regionu, jak připomínal ve svém textu v roce 2021 Sport.cz.

Tehdy to bylo při příležitosti pětadvaceti let, kdy Karl převzal otěže klubu, navíc se opět připomínalo, že se dnes sedmasedmdesátiletý podnikatel již několikrát pokoušel Slovan Liberec prodat. Teď by se mu to skutečně mohlo povést. Preciose i Slovanu vládne Ludvík Karl již dekády, v médiích se ale prakticky neobjevuje. Možná i kvůli své kontroverzní minulosti.

„Na ni často upozorňují vězni nechvalně známého komunistického lágru v Minkovicích, kteří za nelidských podmínek pracovali ve sklářském národním podniku. Jemu šéfoval právě Karl a po roce 1989 ho zprivatizoval,“ připomněl Sport.cz. Po sportovní stránce se nicméně stal pod Ludvíkem Karlem ze Slovanu Liberec jeden z nejúspěšnějších českých klubů. V letech 2002, 2006 a 2012 se pod Ještědem slavily mistrovské tituly. Víc jich získala jen Sparta se Slavií a v poslední dekádě předběhla Liberec ještě Viktoria Plzeň.

V posledních letech Severočeši končili blíže středu tabulky, za těmi nejvyššími příčkami, a nový impuls do dalších let by mohl do klubu vnést nový majitel v podobě Ondřeje Kanii. Ten by s sebou podle inFotbal.cz rád přivedl také bývalého fotbalistu Jana Nezmara, který již dříve v Liberci úspěšně působil jako sportovní ředitel. Pokud se všechny strany nakonec skutečně dohodnou, je pravděpodobné, že by ke změnám v majetkové struktuře Slovanu Liberec došlo až po letošní sezoně.