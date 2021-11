Sedm milionů korun je částka, za kterou lze v loděnici sehnat poměrně slušnou jachtu. Kalifornský startup Arc ovšem za ni nabízí plavidlo podstatně menších rozměrů. Jeho člun s elektrickým pohonem si bude moci dovolit skutečně jen málokdo, i přes punc luxusu však chce Arc na trh dostat podstatně levnější plavidlo, k čemuž poslouží investice ve výši 30 milionů dolarů.

Jak víme z případu automobilky Rivian, ne každá společnost se ihned chlubí tím, na čem pracuje ve své dílně. Tuto strategii zvolila i společnost Arc, pod jejímž jménem zakladatelé Mitch Lee a bývalý inženýr společnosti SpaceX Ryan Cook až do nedávna v utajeném režimu vyvíjeli luxusní elektrický člun. Svou práci představili teprve nedávno a jak prozrazuje cenovka jejich plavidla, výsledek jejich práce nebude pro každého.

Startup za svou hračku požaduje 300 tisíc dolarů, tedy přibližně 6,8 milionu korun. Byť se tato částka může zdát vyloženě přemrštěná, podle Davida Miklase, který stojí za podobným českým projektem elektrického člunu KeelCraft, je tato částka pochopitelná. „Vzhledem ke kapacitě baterií, která je dvakrát větší než u našeho KeelCraftu, a avizovanému výkonu elektromotoru cena adekvátní je. Neočekával bych ale prodeje velkých sérií,“ odhaduje Miklas, což Arc potvrzuje.

David Miklas ve své elektrické lodi KeelCraft Foto: Libor Fojtík

Přestože americký startup tvrdí, že vysoká pořizovací cena je kompenzována minimálními náklady na provoz a nenáročnou údržbou lodi, výroba člunu Arc One by měla být omezenou záležitostí. Arc chce ze svého jména udělat synonymum luxusního a progresivního cestování po vodě, a tak by svůj člun rád viděl v rukou těch nejvýjimečnějších zájemců. Jeho záměrem je nabízet plavidlo například hvězdám světa showbyznysu, sportu a dalším veřejně známým osobnostem.

Zájem by podle Davida Miklase o loď být měl, je ovšem zapotřebí dotáhnout vývoj lodě do zdárného konce. „Vývoj a stavba lodi vyžaduje spoustu technických dovedností v oblasti hydrodynamiky, elektropohonů, výroby a tak podobně. Nejsložitější je postavit kvalifikovaný tým a udržet ho motivovaný a dostatečně dlouho financovaný. Ničím se to neliší od jiných startupů,“ říká Miklas.

Výjimečné vlastnosti, které plavou na vodě

Člun Arcu by měl nabídnout 800voltovou baterii o kapacitě 200 kWh, která posílá energii elektromotoru s výkonem 475 koňských sil. Na jedno nabití by mělo plavidlo vydržet až čtyři hodiny nepřetržitého provozu, přičemž jeho maximální rychlost atakuje hranici 65 km/h. Podle Arcu se jedná o hodnoty, díky kterým bude člun zcela dostačujícím partnerem na jeden den strávený na vodě.

V otázce technických parametrů je ovšem Miklas vůči projektu trochu skeptický. Jak pro CzechCrunch vysvětlil, pro elektrickou loď tohoto typu je – díky absenci nádrže a spalovacího agregátu – největší zátěží baterie. A ta o kapacitě 200 kWh bude pro inženýry Arcu velkou výzvou.

„S těžištěm nelze pracovat jako u auta, jelikož je loď velmi náchylná na vyvážení. V KeelCraftu jsme původně chtěli použít baterii z BMW i3, což se ukázalo jako nevhodný nápad. Koncept velké plošné baterie neumožnil správné rozložení váhy v trupu. Cestou k úspěchu je správný poměr hmotnosti lodi – kterou Arc zatím neuvedl – výkonu a kapacity baterie. Osobně nevěřím avizované maximální rychlosti v kombinaci s parametry motoru a baterie. Výdrž tři až pět hodin bude reálná na maximálně polovičním výkonu,“ vysvětluje Miklas.

Arc One je na první pohled poměrně obyčejný člun Foto: Arc

Nápovědou o hmotnosti lodi může být skutečnost, že Arc o člunu hovoří i ve spojitosti se sportovními radovánkami. Zatímco ostatní výrobci elektrických člunů se snaží co možná nejvíce eliminovat vlnu, kterou člun svou jízdou vyvolává, v případě Arc One by měla být natolik velká, že člun bude vytvářet rozvlněnou zábavu pro jezdce na vodních lyžích či wakeboardu.

Miklas nevěří, ale Will Smith či P. Diddy podrží

Arc má momentálně ve svých rukou prototyp plavidla, který by se měl již brzy dočkat své předprodukční verze. Proto odhaduje, že by výroba měla začít v průběhu několika příštích týdnů a následně odstartují i první dodávky, jak řekl spoluzakladatel projektu Mitch Lee pro magazín The Verge.

Ovšem vývoj unikátních věcí něco stojí, a proto Arcu nezbývalo nic jiného, než se obrátit na externí investory a otevřít první investiční kolo. To společnosti přihrálo hned několik zajímavých investorů, mezi kterými nechybí ani takové hvězdy jako herec Will Smith, basketbalista Kevin Durant či hudebník Sean Combs známý jako P. Diddy.

Ke jménům ze světa showbyznysu se dále připojilo i několik velkých jmen ze světa investic. Celé první kolo financování Arcu vedl Greg Reichow, jeden z partnerů Eclipse Ventures a bývalý viceprezident výroby v Tesle. A nechyběla ani investiční společnost Andreessen Horowitz. Ti všichni nakonec Arcu dohromady přihráli 30 milionů dolarů, tedy přibližně 680 milionů korun, přičemž tato částka bude využita nejen pro naplnění výrobních cílů projektu Arc One.

Detailní pohled na příď člunu Arc One a část jeho kokpitu Foto: Arc

Lee se nechal slyšet, že valnou část z této sumy využije na vývoj podstatně dostupnější verze člunu. Podle Miklase by mu 30 milionů dolarů mělo k realizaci těchto plánů stačit, přestože vývoj hardwaru je ve Spojených státech vždy finančně náročnější než v Evropě.

„V podmínkách Evropské unie by financování zcela jistě stačilo s významnou rezervou. Bude velmi zajímavé sledovat, zda výrobce dodrží technické parametry, které aktuálně slibuje,“ dodává Miklas s tím, že Arc s největší pravděpodobností bude dostupnou verzi člunu koncipovat na laminátovém základu.

Jak moc dostupný a jak moc zábavný by takový člun mohl být, v současné chvíli možná netuší ani lidé z Arcu. Ten, kdo hledá ekvivalent Tesly použitelný ve vlnách, však najde u tohoto elektrického člunu poměrně zajímavou nabídku. Ovšem možná ještě zajímavější nabídka přichází ze strany KeelCraftu.

David Miklas na své elektrické lodi KeelCraft Foto: Libor Fojtík

Tento český projekt je momentálně zakonzervovaný a čeká na vstup nového partnera. „Situace okolo koronaviru společnost zasáhla těsně po dokončení předvýrobního prototypu v momentě, kdy měla začít s marketingovými aktivitami. Současně utrpěl ránu i distribuční řetězec, který v průběhu roku 2020 nefungoval,“ vysvětluje Miklas.

Proto zakladatel a spolumajitel KeelCraftu aktuálně hledá osobu, která nechce elektrický člun jen vlastnit, ale lákalo by ji participovat na podobném projektu i z pozice investora a výkonného ředitele společnosti. A to je nabídka, která je ještě atraktivnější než člun za několik milionů korun.