Do Mexika se jela potápět, pak tu s kamarádem postavila rezort za sto milionů. Investovali jen známí

V Česku pracovala Kateřina Dušek za barem, v restauraci, v nemocnici či v marketingové agentuře. Nic stálého. Když se vydala na dovolenou do Mexika, nulové závazky jí umožnily, aby se zdržela déle. Nakonec si vzala majitele českého potápěčského centra a v Mexiku už zůstala. A vybudovala tam rezort za sto milionů, kam jezdí lidé z celého světa.

„Potápění v mexických cenotes (tůně na poloostrově Yucatán, pozn. red.) bylo jedním z mých velkých snů. Na dovolenou jsem tam jela počátkem roku 2010. Od kamarádů potápěčů jsem dostala doporučení na české dive centrum v Playa del Carmen a majitele Davida. Dnes je David mým manželem a také hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla v Mexiku zůstat,“ vypráví pro CzechCrunch Kateřina Dušek. Ještě před tím než ale odjela, sehrála roli v její budoucnosti ne příliš dlouhá kariéra ve zmíněné marketingové agentuře. Potkala tam totiž Radima Beňovského. Právě s ním nakonec vymyslela projekt, který se dnes jmenuje Aqua Viva.

„Radim nás přijel navštívit a jeden večer u lahve vína vznikla první myšlenka něco tu postavit. Vyřkl přání mít v Mexiku chatu a pronajímat ji, stejně jako jsme to v té době dělali i my. Během jednoho večera jsme nakonec namalovali, jak by celý projekt mohl vypadat. Minimálně já jsem to v té době ještě vůbec nebrala vážně, měla jsem měsíc před porodem, můj muž měl hodně práce s potápěním. Když se ale asi za měsíc Radim ozval, že by měl jednoho, možná dva kamarády, kteří by se chtěli na projektu podílet, začali jsme na tom pracovat,“ vypráví majitelka resortu, který leží na karibském pobřeží zmíněného poloostrova Yucatán.

V tu dobu už toho Kateřina Dušek měla v Mexiku za sebou docela hodně. Prvních osm let pomáhala manželovi s potápěčskou základnou a vychovávala také tři děti, kterým je dnes dvanáct, deset a tři roky. V roce 2018 se pár přestěhoval z Playa del Carmen, protože chtěli klidnější místo k životu. Vyhlédli si město Bacalar s nádhernou sladkovodní lagunou.

Zároveň ale Kateřina nabírala v zahraničí zkušenosti s nemovitostmi. Manželé pronajímali dům v původním bydlišti, v tom novém začala Kateřina pracovat v místním boutique hotelu jako správce celého resortu. „Z dnešního pohledu to pro mě byla zkušenost k nezaplacení,“ líčí. Nakonec v Bacalaru koupili s manželem několik pozemků a na jednom z nich postavili v roce 2020 svůj první dům ke krátkodobým pronájmům. Pandemie je naštěstí nezasáhla, Mexiko bylo v té době jedním z mála otevřených míst, kam se dalo vycestovat. O dva roky později tak Duškovi dokončili i druhý dům na pronájmy a jak Kateřina říká, získala díky tomu poměrně dobrý přehled o tom, jak to v Mexiku v ubytovacím byznyse chodí.

Když pak přišel nápad vybudovat komplex Aqua Viva, Duškovi měli k dispozici jeden větší pozemek, který koupili na investici. Jejich známý v Česku k tomu přidal portfolio potencionálních investorů. „Než jsme stihli načrtnout první návrh projektu, měli jsme tři závazné kupující na domy. Po pravdě to šlo velmi snadno, protože jsme hledali investory pouze v Česku. Hlavní idea projektu byla, že všichni majitelé budou známí známých. A tak se i stalo,“ říká Kateřina Dušek.

V Mexiku se Čechům nakonec podařilo vybudovat rezort se šestnácti domy. Všechny zakoupili čeští investoři. Vily mají 168 metrů čtverečních, a i když jsou velmi blízko sebe, jsou postavené tak, aby v nich návštěvníci měli soukromí. Domy se nacházejí uprostřed džungle. Od laguny jsou vzdálené pět minut, je tu také plážový klub, kam mají hosté vstup zdarma, půjčit si tu mohou kajak nebo plachetnici a dát si i něco k jídlu. Deset minut trvá cesta do města Bacalar. Za tři čtvrtě hodiny je možné dostat se na pláže karibského pobřeží. Skoro stejně dlouho trvá cesta do Belize a dvacet minut k nejrůznějším archeologickým nalezištím.

Vily mají dvě ložnice, každá vlastní balkon a koupelnu, je tu obývací pokoj s jídelnou, odkud se dá vyjít na prostornou terasu, a také plně vybavená kuchyň. Dohromady se sem vejde šest lidí, je ale možné zařídit rezervaci i pro větší skupinu. Cena začíná na třech a půl tisících korun za noc. V resortu je k dispozici také dvacet metrů dlouhý bazén, stoly, židle i lehátka, dětské hřiště a také menší posilovna. Kdo by měl zájem, může si půjčit gril. O všechno ostatní se pak postará recepce.

„První stavební práce jsme započali v květnu 2022 a celý projekt byl oficiálně otevřený loni v listopadu. Já se starám o chod areálu, management zaměstnanců, komunikaci s hosty a obecně cokoli, co je potřeba zajistit. Radim se stará o technické věci, jako jsou platformy, přes které pronajímáme, automatizace a marketing,“ vysvětluje Kateřina.

Foto: Aqua Viva Kateřina Dušek během stavebních prací

Kromě toho ale nakonec dohlédli i na samotnou stavbu. Poté, co měli problémy s lokální stavební firmou, si svůj rezort pomohli vybudovat s místními dělníky. „Jednu dobu se na stavbě pohybovalo i přes sto dvacet lidí denně včetně truhlářů, elektrikářů, instalatérů a podobně. Nakonec ale všechno dopadlo tak, jak jsme si představovali,“ dodává Češka. Průměrná obsazenost šestnáctky vil je po necelém půl roce 85 procent a stále roste. Hlavními klienty jsou především turisté z USA, Kanady, Francie, Německa a Nizozemí. Část klientely ale tvoří i místní Mexičané a stále víc jezdí také Češi.

„Z původní chaty v Mexiku se nakonec vyklubal velký projekt. Investice to byla nemalá, v přepočtu skoro sto milionů korun. Cílem bylo, aby její návratnost byla mezi sedmi až dvanácti lety. Tím, že se v Mexiku ceny pronájmu zvedly, věřím, že dosáhneme ještě lepších výsledků,“ líčí Kateřina Dušek. Letos je v plánu věnovat se především tomuto rezortu, už teď ale Dušek a Beňovský zakládají plány na další podobný projekt. Zájemci, kteří přijeli Aqua Viva navštívit a chtěli by do něj zainvestovat nebo ti, kteří nestihli koupit dům v první fázi, už se totiž hlásí.