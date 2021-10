Do nekonečna a ještě dál. Disney láká na nový film inspirovaný Buzzem Rakeťákem z Příběhu hraček

Je až s podivem, že v době nekonečných franšíz až nyní přichází samostatný film o jedné ze známějších postav Pixaru, Buzzi Rakeťákovi. Zprvu sice nedává smysl, abychom zkoumali počátky plastového hrdiny z Příběhu hraček (protože vznikl v továrně), tvůrci novinky Rakeťák se ale pokusili o zajímavé pojetí. Film je o skutečném člověku, který se stal předobrazem pro hračku.

Poprvé jsme o Rakeťákovi slyšeli před rokem, zapadl ale mezi desítkami dalších ohlášených projektů společnosti Disney. Zábavní gigant dal tehdy jasně najevo, že bude své duševní vlastnictví vytěžovat na dlouhé roky dopředu. Samozřejmě to bude platit také pro ikonickou animovanou sérii Příběh hraček, která si diváky prozatím každým dalším filmem jednoznačně získala.

Rakeťák by si měl zachovat myšlenku objevování zajímavého univerza, jeho pravidel a vztahů, jak to snímky Pixaru dokáží, jen protentokrát opustit zcela fantazijní svět hraček. Oficiální synopse je na další detaily zatím poměrně skoupá a hlásí: „Akční sci-fi dobrodružství představuje definitivní příběh o původu Buzze Rakeťáka, hrdiny, jenž inspiroval hračku, a představuje legendárního vesmírného rangera, který si získal celé generace fanoušků.“

Zatímco hračku namluvil Tim Allen, hlas skutečnému Buzzovi propůjčí Chris Evans, dnes už bývalý Kapitán America. Režii filmu měl na starost Angus MacLane, debutující v celovečerním formátu, ale zkušený animátor a tvůrce oceňovaných kraťasů. „Je to spíš plnohodnotné akční sci-fi o postavě jménem Buzz Rakeťák. V univerzu Příběhu hraček by to bylo jako film, kvůli kterému Andy chtěl Buzzovu akční figurku,“ zmínil MacLane v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly.

I když myšlenka prequelu (respektive spin-offu) franšízy může působit jako primárně byznysové rozhodnutí, zveřejněná upoutávka dokáže přesvědčit. Na jedné straně dává vzpomenout na nedávný snímek První člověk (v originále First Man) tím, jak zprostředkovává napětí kolem startu rakety, na druhé připomíná Star Wars návštěvou jiné planety, její zvláštní flóry a robotů.

Buzz Rakeťák se v samostatném filmu i seriálu objevil už na přelomu tisíciletí, obojí ale byly mizerně přijaty. Premiéra novinky, která se vydává výrazně jiným směrem, je naplánovaná na 17. června příštího roku. Do té doby přijde minimálně jeden plnohodnotný trailer, který by měl ukázat více z příběhu a ujistit diváky, že nabídne emočně silné akční dobrodružství.