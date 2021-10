Do Spojených států opět přímým letem. Delta chce na trase Praha – New York létat sedmkrát v týdnu

Pandemie výrazně zamíchala s letovým řádem Letiště Václava Havla, které přišlo o řadu dálkových spojů. Jejich obnovování je prozatím opatrné, a proto v současné chvíli platí i to, že se z Prahy do Spojených států nelze dostat jinak než s přestupem. Tento stav by se měl ovšem změnit na jaře příštího roku, kdy přímou cestu do New Yorku nabídnou Delta Air Lines a United Airlines.

Spolu s American Airlines byly aerolinky Delta i United jediné tři přepravní společnosti, se kterými šlo před příchodem koronavirové pandemie cestovat do Spojených států přímo. V případě Delty se jednalo o letiště JFK v New Yorku, United Airlines létaly na letiště Newark a s American Airlines šlo letět do Filadelfie.

Právě let American Airlines z Prahy do Filadelfie byl poslední možností, jak se loni do USA přímo dostat. V prosinci však i tato společnost oznámila, že linku v následujícím roce neobnoví. Aktuálně jsou tak zájemci o let do Spojených států nuceni využít přímého spoje z jiných evropských letišť, nebo letět z Prahy, ale počítat s přestupem.

Díky jednání zástupců Letiště Praha na světové konferenci World Routes Development Forum, která se konala v italském Miláně, by se však tato situace měla od jara příštího roku změnit. Přímou leteckou linku Praha – New York chtějí totiž od 26. května obnovit Delta Air Lines, přičemž o den později se přidají i United Airlines.

Letiště Václava Havla Praha Foto: Letiště Praha

„Obnova přímé linky do New Yorku, která v roce 2019 patřila na pražském letišti k atraktivním spojením, je vynikající zprávou zejména pro všechny české cestující, kteří tak budou moci po dvou letech využít pohodlného a rychlého spojení s východním pobřežím USA. Před krizí létalo mezi Prahou a New Yorkem každoročně více než 70 tisíc cestujících, což představuje silný potenciál až pro celoroční přímé spojení s Prahou,” uvedl Jiří Pos, předseda představenstva pražského letiště.

Delta by měla na trase létat sedmkrát týdně a k přepravě využije Boeing 767-300. V případě United Airlines jsou rezervace také stále otevřené, ovšem celou situaci může výrazně ovlivnit vývoj pandemické situace u nás i ve Spojených státech.

„Obnovení přímého spojení je z pohledu příjezdového cestovního ruchu zcela zásadní. Budeme tak moci navázat na setrvalý nárůst turistů z USA, kterému jsme se jako destinace těšili před koronavirovou krizí. Velmi bonitní turisté z USA jsou vítanou klientelou podnikatelů v cestovním ruchu nejen v Praze, ale i v ostatních regionech. Američané se totiž vyznačují delší dobou pobytu i návštěvou míst mimo hlavní město,” říká Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism.

Kromě Spojených států chce Letiště Václava Havla otevírat i další z dálkových leteckých spojení. Těch bylo v roce 2019 celkem patnáct, přičemž dnes se opět létá na linkách do Dubaje a Dauhá. Obnovu dalších dálkových letů letiště zařadilo mezi hlavní priority. Charterové lety do exotických destinací by proto měly být obnovovány již v průběhu zimy.