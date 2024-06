Do své hry přidali ženy, trollové věštili krach. Místo toho výrobce Warhammeru rozdal zaměstnancům 500 milionů

Uložit 1

Jak moc velký byznys může být výroba plastových figurek, se kterými si malí i velcí hráči hrají na vojevůdce? Protože jste si přečetli titulek tohoto článku, tak už víte, že obrovský. A největší podíl na tomto lukrativním trhu má britská firma Games Workshop, autor slavné značky Warhammer. Její tržby i zisk rekordně vyrostly – a rekordních odměn se dočkali i její pracovníci. Hejtři na internetu přitom věštili, že kvůli přidání ženských bojovnic přijde bojkot a neúspěch.

Jestli jste fanoušky sci-fi nebo fantasy, tak Warhammer dobře znáte. A jestli ne, tak vězte, že to je stolní hra, ve které válčíte s miniaturními plastovými vojáčky. Hážete kostkou, pravítkem měříte dostřel jejich zbraní… A můžete tak činit na stole v kuchyni, ale také na detailně vymodelovaných terénech, co připomínají skutečná bojiště. Warhammer vznikl už před 40 lety a jeho obliba především v posledních letech letí ke hvězdám. Mohutně proniká i do videoher, třeba do slavné strategické série Total War.

A s rostoucí popularitou rostou i prodeje Warhammeru. Jeho výrobce Games Workshop oznámil předběžné finanční výsledky za fiskální rok 2023/24, který skončil začátkem června. Tržby z plastových válečníků (a všelijakého příslušenství od tanků, modelových terénů, barviček a štětců až po knížky…) vzrostly ze 445 milionů liber na 490 milionů. K tomu připočtěte dalších 30 milionů liber za licence. A dostanete v přepočtu víc než 15 miliard korun.

Britské společnosti, která je v oboru figurkových válečných her – takzvaného wargamingu – světovou jedničkou, spolu s obratem narostl i zisk. „Odhadujeme, že nebude nižší než 200 milionů liber,“ uvádí ve zprávě určené investorům. V českých korunách to je šest miliard. Při meziročním srovnání výdělků před zdaněním je to nárůst skoro o pětinu. A úspěch firmy, která podobně rapidně roste od roku 2017, se už tradičně promítne i do ročních bonusů pro zaměstnance.

Pracovníci Games Workshopu si rovným dílem rozdělí 18 milionů liber, přes 530 milionů korun. Podle loňské výroční zprávy má společnost se sídlem v Nottinghamu celkem 2 700 zaměstnanců. Na každého tedy připadne zhruba sedm tisíc liber neboli 200 tisíc korun. To je ještě více než před rokem, kdy se rozdělovalo kolem 11 milionů liber. Za takové peníze už nakoupíte solidní množství vesmírných mariňáků nebo elfích válečníků. A to figurky od Games Workshopu patří na wargamingovém trhu k těm nejdražším.

Warhammer je rozmanitou značkou, která míří na podobně rozmanité publikum. Dvěma hlavními pilíři jsou Warhammer 40 000 zasazený do předaleké budoucnosti, v níž je totalitářské lidské impérium ze všech stran utlačováno mimozemskými či nadpřirozenými hrozbami, a Warhammer: Age of Sigmar, hra zasazená do fantastického světa plného draků, orků, elfů a démonů.

Oba tyto tituly a jejich různé doplňkové hry spojuje taktická hratelnost, při níž hráči pohybují modely po stole a vyhodnocují jejich souboje. Figurky se nicméně prodávají nenamalované, a tak Warhammer míří i na kreativně založené jedince a fanoušky modelařiny. Výrazným lákadlem je i bohaté univerzum doplňované stovkami románů, komiksů a dějových linek o hrdinech i padouších.

Warhammer ve všech svých podobách je oblíbený také v Česku. Do své nabídky ho zařadil i herní obchod Xzone, který v Praze plánuje prodejnu namixovanou s hernou nejen pro Warhammer. Tedy podobný koncept, jaký v hlavním městě provozují podniky Rubikon nebo Ogří doupě. V Brně zase Black Oil, v Ostravě Black Lotus, v Plzni Colours of Warriors a v Kladně Herní prostor.

Válečné kladivo popularity této značky už před lety zasáhlo i herce Henryho Cavilla. Přiznaný nerd a představitel seriálového Zaklínače nebo filmového Supermana se už několikrát pochlubil svými figurkami a svou znalost Warhammeru i náklonnost k němu veřejně projevil. Ta je dokonce tak silná, že Cavill pro Amazon pracuje na seriálu ze světa Warhammeru.

Go woke, go broke? Ani ne

Aktuální zpráva o rostoucím zisku Games Workshopu je také silným důkazem slabosti internetových trollů. Britský výrobce svá fiktivní univerza často upravuje a posouvá jejich smyšlený příběh vpřed – a letos v dubnu uvedl, že v jedné z fiktivních armád Warhammeru 40 000, která dosud působila ryze mužským dojmem, se mezi opancéřovanými a geneticky vyšlechtěnými bojovníky nacházejí a vždy nacházely i ženy.

Následná internetová bouře (ve sklenici vody) nevole a nespokojenosti od ukvičené minority by mohla v náhodném kolemjdoucím zanechat dojem, že se chystá obří bojkot a pád Games Workshopu. Komentáře na Facebooku, síti X, Redditu i v komunitních fórech se rozhořely plamennými slovy o zradě warhammerovských tradic, o „Wokehammeru“, o poddání se společenským, progresivním a inkluzivním trendům.

Kontroverze a křik spojené se stolní hrou s plastovými sci-fi vojáčky byly tak hlasité, že si jich všimla nejen popkulturní média jako například Polygon či PC Gamer, ale zaznamenaly je i zavedené deníky jako bulvární, ale populární Daily Mail nebo serióznější The Guardian. Naštěstí pro běžné hráče a umírněnější fanoušky se ale Warhammer obětí kulturních válek nestal. Místo konzervativního cancelování přišly rekordní tržby a rekordní bonusy.