Vesmírný císař Henry Cavill. Známý herec pro Amazon natočí filmy a seriály z herního světa Warhammeru

Když si představíte fanouška stolních válečných her, ve kterých nejprve miniaturní vojáčky coby modeláři nabarvíte, načež s nimi pohybujete po stole, házíte kostkami a simulujete jejich bitvy, asi vás nenapadne někdo jako Henry Cavill. Naposilovaný představitel Supermana nebo Zaklínače. A přece je právě on jedním z nich. Dokonce tak velikým, že z pozice producenta povede tvorbu filmů a seriálů z univerza Warhammeru.

Warhammer je značka britské firmy Games Workshop, která označuje ty nejpopulárnější figurkové hry svého druhu. Může se vám to zdát úsměvné, když je řeč o sci-fi a fantasy vojácích z plastu, ale je to giganticky úspěšný byznys. Ze stolních her a figurek se Warhammer rozrostl především do videoher (například i do populární série Total War). Má i svou vlastní streamovací službu s animovanými seriály. A za poslední účetní rok Games Workshop vykázal tržby 471 milionů liber, tedy přes 13 miliard korun.

Nebylo tedy až takovým překvapením, když se před rokem objevily zprávy, že o licenci na televizní a filmovou adaptaci oblíbeného díla Games Workshopu projevil zájem Amazon, aby rozšířil nabídku své streamovací služby Prime. Obě firmy nyní svou dřívější dohodu definitivně dotáhly do konce a oficiálně oznámily, že na Warhammeru pro obrazovky se skutečně pracuje. Výkonným producentem projektu se podle dřívějších očekávání stane Henry Cavill. Známý herec je totiž sám nadšeným fanouškem Warhammeru.

Především má v oblibě Warhammer 40 000, temně futuristickou verzi stolní hry, podle níž filmy a seriály pro Amazon vzniknou. V ní se totalitní lidské impérium vedené polobožským Císařem ve 41. miléniu utkává s mimozemskými nepřáteli od těch prostě nebezpečných až po ty duši požírající a démonické. Těžko byste zde hledali kladné hrdiny s neposkvrněnými štíty, všechno je gotické, zoufalé a temné. Jak praví často opakovaný popis fiktivního univerza: „V ponuré temnotě vzdálené budoucnosti existuje pouze válka.“

„Jakými příběhy z Warhammeru 40 000 začneme? Bude to film, nebo seriál? Nebo oboje? Zatím můžeme prozradit jen to, že sestavujeme elitní tým scenáristů, které spojuje nadšení do Warhammeru. A v jejich čele bude v pozici producenta stát Henry Cavill,“ uvedl Games Workshop. Kdy by mohli diváci výsledky práce filmařů vidět? Prohlášení firmy pouze naznačuje, že audiovizuální produkce mohou od začátku projektu až po dílo na obrazovce zabrat klidně dva nebo tři roky.

Henry Cavill je už dlouho fanoušky obdivován jako pomyslný král všech nerdů. Kromě toho, že ztvárnil filmového Supermana ve filmech podle komiksů od DC nebo lovce příšer Geralta v seriálovém Zaklínači na Netflixu, je také vyhlášeným hráčem, co si například zvládne postavit vlastní herní počítač. Anebo si užívá Warhammer 40 000. Už dříve se svým pro hollywoodskou hvězdu neobvyklým koníčkem chlubil na sociálních sítích. Kde ukázal, jak maluje figurky svých kosmických válečníků.

Warhammer na jaře oslavil 40 let od svého vzniku, jako první tehdy vznikla hra zasazená do fantasy světa se skřety, elfy, kouzelníky a rytíři. Zakrátko následoval právě Warhammer 40 000, jenž prvky z fantastického žánru přenesl do kruté budoucnosti. Jen rytíře na koních nahradili opancéřovaní vesmírní mariňáci (kteří se však stále často ohánějí meči). Dnes už Games Workshop produkuje či licencuje značku s válečným kladivem napříč popkulturou.

Kromě samotného figurkového válečnictví, jež kombinuje stolní strategii s modelářstvím, existují stovky knih pomalu posouvajících příběh jednotlivých her kupředu, komiksy, animované seriály a samozřejmě videohry. Vedle už zmiňované fúze dvou známých značek Total War: Warhammer se mezi hráči dočkaly velké oblíbenosti třeba tituly Vermintide, Darktide, Dawn of War nebo Space Marine.

Popularitu má Warhammer a jemu podobné figurkové hry – ať už ty, které též zobrazují fiktivní konflikty, nebo simulace skutečných historických bojů – také v Česku. V Praze i v dalších městech najdete specializované obchody a herny, kde si můžete Warhammer a další hry vyzkoušet a zapojit se do živé hráčské komunity. Někteří nadšenci se věnují všem částem tohoto hobby. Jiní preferují pouze promýšlení taktiky při samotné hře. Další dávají přednost malování modelů. A kdyby nad plastovým válčením někdo kroutil hlavou? Tak mu řekněte, že jste prostě trochu jako Henry Cavill.