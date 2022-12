Chcete být jako Henry Cavill? Začněte s Warhammerem! Spoustu hráčů a fanoušků má i u nás

Nejspíš jste zaregistrovali, že Henry Cavill opouští Zaklínače a nebude ani Superman. To první byl údajně důsledek návratu do druhé zmíněné role, u které ale nakonec filmaři dali přednost mladšímu ztvárnění superhrdiny. Okolo odchodu z úspěšného seriálu Netflixu se ale točily i domněnky, že herec nebyl spokojený s tím, jak filmaři nakládají s příběhem z knih Andrzeje Sapkowského. Možná i proto vzal do vlastních rukou další streamovací projekt: futuristické válečníky z Warhammeru, se kterými si hraje a které maluje. Nechytáte se? Nebojte, vysvětlíme. A třeba Warhammeru propadnete jako slavný herec.

Henry Cavill je velikým fanouškem fantastiky. Zaklínače (prozatím) hraje coby herec na Netflixu, hrál ho i jako nadšený hráč doma na počítači, navíc ho i četl. A historku o tom, jak kvůli hraní World of Warcraft nebral telefon, když mu volali kvůli roli v Muži z oceli, zná celý internet. Věnuje se ale i stolní hře Warhammer, jejíž rozsáhlé univerzum má teď v roli producentské i herecké ve spolupráci s Amazonem dostat na jeho streamovací službu. A protože Warhammeru se daří i v Česku, není vůbec žádný problém, abyste i vy byli aspoň kousíčkem jako Henry Cavill. Jak na to?

Co je to Warhammer?

Warhammer je úspěšná značka britské společnosti Games Workshop, pod kterou spadají primárně válečné hry s figurkami (zakrátko vysvětlíme), ale také spousta knih, videoherních předělávek, dokonce i několik animovaných seriálů. Prostě něco jako Marvel, jen místo komiksových sešitů to jsou malé modely válečníků. Dělí se na dva fiktivní světy, fantasy verzi Age of Sigmar a Warhammer 40 000 zasazený do čtyřicátého milénia. Právě „čtyřicítce“ se Henry Cavill věnuje.

Válečné hry s figurkami?

Warhammer 40 000 je nejznámější zástupce takzvaného wargamingu, stolních her, ve kterých pohybujete plastovými modely po bojišti tvořeném klidně vaším stolem v kuchyni, ale ještě lepší je krásně vyvedená krajina klidně připomínající tu od modelových železnic. Samotné hraní si představte asi tak, že váš voják se může – velmi zjednodušeně řečeno – buď deset centimetrů pohnout, nebo na dvacet centimetrů vystřelit. A zasáhne nepřítele, když na běžné kostce hodíte čtyřku a víc.

V reálu je to samozřejmě mnohem rozmanitější a promyšlenější. Používají se různé kostky, výsledek hodu může ovlivnit třeba to, jestli je nepřítel schovaný v bunkru, modely mají různé statistiky a schopnosti… To už záleží na konkrétních pravidlech dané hry. Těch je nespočet – od realistických simulací druhé světové války až po souboje obrněných bitevních robotů. Ale právě Warhammer 40 000 má i v Česku zdaleka nejaktivnější komunitu hráčů, kteří jeho figurky sbírají a malují. Malují? Ano, malují! A jasně, také Henry Cavill je maluje.

Foto: Games Workshop Vesmírní mariňáci se vrhají do boje. Warhammer 40 000 je sice futuristický, ale často dojde i na řež na blízko

Hra pro umělce i pro stratégy

Warhammer je komplexní koníček. Základem je taktizování na bojišti, kde se snažíte přechytračit protivníka. Jednotky jsou bodově ohodnocené, abyste mohli sehrát vyrovnanou, ale přesto rozmanitou partii. Zvolíte elitní, ale bodově drahé nadlidské válečníky? Anebo hordu laciných, ale slabých vojáků? Neméně obsáhlé části tohoto hobby se ale budete věnovat i mezi stolním soupeřením. Modely se totiž prodávají nenabarvené, takže si je namalujete podle libosti. Anebo podle toho, jak příběhové pozadí hry říká, že ta či ona armáda vypadá.

Pro mnohé zájemce to může být originální návrat k modelařině z mládí. Pro další zase způsob, jak vtisknout figurkám osobitý styl. Ani lidé obávající se nedostatečných schopností se nemusí ostýchat – s každou namalovanou figurkou budete sledovat zlepšení. Přinejhorším můžete modely odbarvit a namalovat znovu. A že netušíte, jak na to? YouTube je plný skvělých návodů. Dokonce i od elitních českých malířů figurek, jako je Simon „Zumikito“ Sikora. Sám Henry Cavill pak před časem na Instagramu ukázal, jak maluje své ve zlatých zbrojích zakuté osobní strážce galaktického Císaře.

Vesmír plný války… a příběhů

Warhammer 40 000 se často prezentuje větou, že „v ponuré temnotě předaleké budoucnosti existuje pouze válka“. A ono to sedí. Ne snad, že by byl mládeži nepřístupný – naopak, i na českých bojištích kolikrát potkáte rodinné klany a mladé hráče –, ale galaxie čtyřicátého milénia je plná konfliktu a jedinou nadějí lidstva je Impérium, které ale rozhodně neplatí za klaďase. Jenže hrůzy vesmíru, jimž čelí, jsou často ještě horší.

Můžete velet vesmírným mariňákům, kteří připomínají kosmické rytíře kombinující meč i plazmový kanón. Imperiální garda je zase inspirovaná armádami 20. století s tanky a zástupy branců. Vesmír brázdí i futurističtí elfové s elegantní technologií, stejně tak v budoucnosti existují skřeti a orci s technikou připomínající vrakoviště. Kdo má pro strach uděláno, zvolí démonické síly chaosu, případně všepožírající rasu tyranidů jako z Vetřelce. Anebo tajemné nekrony, kteří připomínají nemrtvé z fantasy žánru i robotického Terminátora.

Armád je ale na výběr mnohem víc, třeba i japonským anime střihnutí T’au, stačí se podívat na stránky Games Workshopu. Každá strana se liší figurkami i stylem hry, jedni se rotomečem (to je meč, jehož ostří tvoří řetězová pila, kdybyste nevěděli) ohánějí v boji na blízko, další s podporou dělostřelectva vše ostřelují zdáli. A ti hráči, kteří dávají přednost zážitku a atmosféře před strategickými rozhodnutími, ocení fakt, že o všech armádách galaxie a o příbězích tohoto univerza byly napsány stovky knih. Některé vyšly i v češtině.

Foto: Games Workshop Obětujeme levé křídlo? Warhammer 40 000 kombinuje modelářské hobby s herní taktikou

Co je tedy potřeba – a kolik to stojí?

„Svou armádu mám asi šest let, dohromady mě stála asi dvanáct tisíc korun. Ale hraju s ní dodneška,“ říká Zdeněk Rajtr, wargamer a současně zástupce pražského obchodu Rubikon, jenž se specializuje právě na figurkové hry. Než se zhrozíte tolika tisíců, zkuste si je rozpočítat na roky a měsíce poskytnuté zábavy. To už rozhodně nevypadá tak strašidelně. „Spousta koníčků není úplně levná. Kolik deskovek jste si letos koupili? A kolikrát jste je letos hráli? Navíc není potřeba hned utrácet desetitisíce, všechno jde pořizovat a barvit postupně ve vlastním tempu,“ dodává.

Za maličkou armádu pro rychlé hraní s kamarády tak zaplatíte dva nebo tři tisíce korun. Při jejím rozšiřování na nejběžnější velikost vojska už záleží na vámi zvolené frakci a vybraných jednotkách, průměrně počítejte zhruba s deseti tisíci. „Ale třeba armáda válečníků Adeptus Custodes, za které hraje právě Henry Cavill, vyjde na šest tisíc,“ říká Rajtr, známý v komunitě pod přezdívkou Tellsek. Navíc je poměrně dost možností, jak ušetřit. V obchodech najdete výhodně naceněné začátečnické boxy nebo startovní sady pro dva hráče. Velice živá je v Česku i facebooková wargamingová burza.

Pokud to jsou na vás přesto moc vysoké investice, vedle Warhammeru 40 000 existuje odvozená hra Kill Team. Má společné herní principy a modely jsou zaměnitelné. Místo desítek figurek ale každému hráči stačí klidně jen sedm statečných modelů. Její začátečnická sada pro dva zájemce, v níž jsou figurky, pravidla i další doplňky, stojí kolem dvou tisíc korun. Každopádně ať už zvolíte plnohodnotnou hru, nebo tuto menší variaci, budete potřebovat palcový metr (kvůli britskému původu hry – a klidně z hobbymarketu) a hromadu šestistěnných kostek.

Nezapomeňte také na malovací potřeby. Se dvěma štětci a tuctem barev, což je dost na stovky krásných figurek, se dostanete k tisícikoruně. Používají se vodou ředitelné akrylové barvy, těm laciným z papírnictví se ale raději vyhněte. Zkušení barvíři doporučují například značky AK Interactive nebo Vallejo, snadno seženete i Army Painter nebo Citadel, všechny lze míchat. „Využijete je i pro namalování figurek z deskovek. A vtipný vedlejší efekt kupování dalších barviček je to, že po chvíli nejspíš budete znát víc barev než vaše drahá polovička,“ přidává s úsměvem Rajtr.

Warhammer v Česku

Jestli se rozhodnete pustit se do Warhammeru, budete potřebovat soupeře. Pokud tedy nezlákáte kamaráda. Ale i tak vás časem nejspíš kroky zavedou do některého z obchodů, který současně kombinuje herní prostor s velkými stoly a zásobou terénů pro vytvoření pěkně vypadajícího bojiště. V Praze to jsou Rubikon nebo Tomovy hry a nejstarší wargamingový obchod u nás Ogří doupě. V Brně kombinuje hernu, prodejnu a restauraci Black Oil. Ostrava má Black Lotus, Kladno zase Herní prostor.

Obvykle se zde můžete zapojit do pravidelných lig a turnajů, pořádají se speciální akce pro nováčky nebo například lekce malování. A i v menších městech nadšenci do wargamingu často provozují alespoň klubovnu. Moderněji orientovaní zájemci ocení, že obchody a herní komunity provozují vedle klasických facebookových stránek nebo skupin (pro Warhammer 40 000, pro fantasy a sci-fi wargaming obecně, ale třeba i pro příznivce historických válečných her) i servery na Discordu (Ogří doupě, Rubikon a Black Oil).

Foto: Games Workshop Vesmír Warhammeru 40 000 je plný nejen války, ale také stovek knih, hrdinů a příběhů

Figurky, pravidla a doplňky k Warhammeru se také čím dál častěji dostávají i do nabídky obchodů s deskovými hrami. Výše uvedené prodejny ale mají tu výhodu, že za pultem nejspíš potkáte někoho, kdo sám některou z figurkových her hraje. A když neporadí prodavač, u stolu postávající generálové vám rádi pomůžou – však tím pomáhají v růstu i svému koníčku. O válečných figurkových hrách také pravidelně informuje nedávno spuštěný magazín Ze stolu.

A pokud snad nechcete následovat Henryho Cavilla do futuristické války Warhammeru 40 000, možná vás při návštěvě prodejny nebo e-shopu inspirují jiné figurkové hry. Sám Games Workshop nabízí fantasy verzi Warhammeru s podtitulem Age of Sigmar – nebo půl tuctu menších her, které se v menším měřítku a větším detailu zaměřují na jednu část jednoho či druhého univerza. Třeba na vzdušné střety sci-fi stíhaček nebo na souboje malých skupin kultistů chaosu.

Ale byť miliardový byznys Games Workshopu wargamingu vévodí, v obchodech najdete rozmanité hry od dalších výrobců. Můžete se stát admirálem velícím fregatám v napoleonských válkách. Vikinským nájezdníkem v raném středověku. Velitelem elfí hlídky ve světě Pána prstenů. Nebo klidně kapitánem bitevní lodi ve vesmíru Star Wars. Ať už ale zvolíte cokoliv, stane se z vás nejen vojevůdce, ale i malíř. A tak trošičku budete jako Henry Cavill.