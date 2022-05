Do vedení fotbalu chce těžká byznysová váha. Důvěru mu chce vrátit jeden z nejbohatších Čechů

Do nejvyššího vedení českého fotbalu má namířeno jeden z nejbohatších Čechů. Kandidaturu na pozici českého místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) oznámil Milan Kratina, zakladatel skupiny Accolade, který investuje do průmyslových parků po Evropě, ale fotbal mu rozhodně není cizí. „Fotbal pořád přešlapuje na místě, strukturální změny nepřicházejí a veřejnost tak nezískává větší důvěru,“ říká ke své kandidatuře muž, jehož ambicí je navrátit fotbalu důvěryhodnost a dokončit očistu zatuchlého prostředí.

Milanu Kratinovi je sedmatřicet let a magazín Forbes ho s odhadovaným jměním přesahujícím sedm miliard korun řadí do první padesátky tuzemských miliardářů. Majetek si mladý podnikatel vybudoval díky holdingu Accolade, který založil před jedenácti lety společně se Zdeňkem Šoustalem a dnes patří mezi největší hráče na trhu moderní infrastruktury v Evropě. Od malička ale také hrál fotbal, ke kterému měl vždy blízko, a to nejen jako příznivec Slavie Praha. Teď mu chce pomoci jak osobní vášní, tak zkušenostmi z byznysu.

„Věřím, že díky zkušenostem a energii z byznysového prostředí se mi podaří navrátit důvěru lidí ve fotbal, vnést do rozhodování FAČR větší dynamiku, manažerský styl a větší transparentnost,“ říká Kratina, který od začátku finančně podporuje projekt Fevoluce usilující o změnu fotbalových poměrů. Dalším krokem této iniciativy je nyní nominace zakladatele Accolade do pozice jednoho ze dvou místopředsedů fotbalového svazu, o níž se bude rozhodovat na mimořádné valné hromadě 17. června.

Jednu z nejvyšších funkcí tuzemského fotbalu aktuálně zastává Jan Richter, poslanec za hnutí ANO. Hlasování o jeho odvolání vyvolaly divizní kluby a cílem Fevoluce je dostat na jeho místo právě Kratinu, který by chtěl ještě zrychlit probíhající očistu celého prostředí. Ta byla i díky Fevoluci, jejíž tváři je například bývalý fotbalista Vladimír Šmicer, symbolicky zahájena loňskou volbou nového předsedy svazu, jímž se stal Petr Fousek. Následně se má fotbal definitivně odstřihnout od temné minulosti spojené s korupčními aférami nejen kolem bývalého místopředsedy Romana Berbra.

„Mojí ambicí je vrátit lidem důvěru ve sport. Dokončit očistu rozhodcovského prostředí, vrátit do jejich rozhodování férovost a samotným rozhodčím dát znovu důvěru,“ říká Milan Kratina, podle kterého je důležité nastavit ve fotbale klíčová pravidla pro všechny a být maximálně otevřený, aby nejmasovější a nejpopulárnější sport v zemi mohl mimo jiné začít oslovovat úspěšné firmy i veřejný sektor. „Ještě tam ale nejsme, i proto jsem se rozhodl osobně ucházet o post místopředsedy,“ dodává šéf Accolade.

Podle Kratiny se i díky projektu Fevoluce podařilo v českém fotbale za poslední rok mnohé změnit, ale zároveň prý ještě mnoho kroků a úkolů celý fotbal čeká. „Nejdůležitějším z nich je dát rozhodující hlas a maximální podporu týmům, okresům a krajům, které se věnují tomu nejcennějšímu. Mládeži, celé paletě kategorií kluků a holek. Právě oni by měli náš milovaný sport formovat,“ dodává. Spolu s větší transparentnosti chce do fotbalu přinést také silnější komerční partnery a zkušenosti s nakládáním s miliardovým majetkem, který drží také FAČR a debatuje se o jeho správě i budoucnosti.