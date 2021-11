Do vesmíru za deset milionů. Zájem o letenky společnosti Virgin Galactic roste i přes jejich vyšší cenu

Deset milionů korun. To je přibližná suma, za kterou vás je americká společnost Virgin Galactic schopna vynést na hranici vesmíru, aby vám zprostředkovala zážitek, který se ještě před několika lety poštěstil jen hrstce těch nejvyvolenějších. Nyní firma z impéria britského magnáta Richarda Bransona při příležitosti zveřejnění hospodářských výsledků za třetí kvartál hlásí, že vesmírných letenek prodala již zhruba sedm set.

Virgin Galactic v srpnu udělalo zásadní rozhodnutí, které pomůže rozmachu vesmírné turistiky. Po dlouhých šesti letech totiž obnovilo prodej komerčních letenek do vesmíru, což navazovalo na úspěšný let samotného Richarda Bransona. Ten jasně zmínil, že lety do vesmíru pro civilisty znovu spustí až tehdy, co tento zážitek absolvuje ve zdraví na vlastní kůží. V hlavě měl totiž stále fatální nehodu z roku 2014.

Podle slov firmy mělo za uplynulých pár měsíců projevit o letenky dalších sto zájemců, kteří do toho šli i přesto, že se jejich cena zhruba zdvojnásobila. Zatímco do roku 2014 stály vesmírné letenky přibližně 200 tisíc dolarů (přibližně 4,3 milionu korun), dnes vychází na 450 tisíc dolarů, respektive necelých 10 milionů korun. Dohromady už má Virgin Galactic okolo sedmi set zájemců, kteří na netradiční výlet čekají.

„Letenky prodáváme rychleji, než jsme plánovali. Cenová strategie, kterou jsme oznámili v minulém čtvrtletí, byla dobře přijata,“ zmínil šéf Virgin Galactic Michael Colglazier, když prezentoval výsledky za uplynulý kvartál, během něhož firma utržila 2,6 milionu dolarů a snížila svou čistou ztrátu o zhruba polovinu na 48 milionů. Cílem ovšem je, aby se letenek před spuštěním komerčních letů do vesmíru prodalo alespoň tisíc, což by se vzhledem k odkladům mohlo i podařit.

Na základě původních plánů měla firma Richarda Bransona na hranici vesmíru vyletět s lidskou posádkou (konkrétně se třemi členy italských vzdušných sil) již letos v září, kvůli technickým problémům ale start odložila. V říjnu pak oznámila, že komerční vesmírné lety posouvá a míří s nimi na poslední čtvrtletí roku 2022. Není však stoprocentně potvrzené, že se tak doopravdy stane.

Richard Branson, zakladatel Virgin Galactic Foto: Virgin Galactic

Jakmile ovšem SpaceShipTwo znovu vzlétne, členové posádky by zhruba roční zpoždění mohli firmě i odpustit. Virgin Galactic je totiž na několik minut vezme do zhruba osmdesátikilometrové výšky, odkud se jim nabídne pohled na temnotu a zakulacení Země. Fakticky ale nebudou přímo „ve vesmíru“, jelikož nepřekonají mezinárodně uznávanou Kármánovu hranici ve sto kilometrech nad povrchem Země. Až ta určuje „vesmír“.

Virgin Galactic není jedinou firmou, která chce s turisty létat do vesmíru. Ve hře je i SpaceX Elona Muska, které v druhé polovině záři úspěšně zakončilo svůj historicky první let s posádkou složenou z neprofesionálních astronautů. Za zmínku stojí i Blue Origin Jeffa Bezose, jež v říjnu vyneslo do vesmíru druhou posádku a spolu s ní i nového nejstaršího astronauta.