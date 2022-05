Dobrých skutků není nikdy dost. Díky dobročinnosti Breakfaststory je nyní můžete vydražit

Už v červnu se má uskutečnit první Dražba dobrých skutků. Chystá ji dobročinná platforma Breakfaststory. Ta spolu s nadacemi a neziskovými organizacemi vybrala víc než čtyři desítky lidí, zvířat i míst, kterým by bodla finanční pomoc. A ty dává do první aukce svého druhu. Breakfaststory v první fázi oslovovalo především firmy. I proto, že vybrané skutky vyžadují pár desítek tisíc korun. Ve druhé fázi nabízí i další, které už nejsou tak finančně náročné, a chce zapojit i veřejnost.

„Platí jednoduché dražební pravidlo – kdo dřív přijde, ten dřív dobro mele. Jelikož se jedná o netypickou dražbu, nejde o to, aby se lidé vzájemně přehazovali. U nás platí, že na první příhoz je první skutek váš,“ líčí zakladatelka platformy Lucie Hyblerová. Dobro chce dělat i CzechCrunch, který se stal mediálním partnerem Dražby dobrých skutků. Skutky určené veřejnosti se pohybují v řádu tisícovek. Lidé se na ně mohou i složit a poslat peníze společně jako rodina či jako kolegové.

Veřejnost může skutkem pomoci například Janě. Ta pracovala dlouhá léta jako úřednice na Správě sociálního zabezpečení. Nyní už je v důchodu, bohužel ale ne v dobré kondici. Jana trpí silnou artrózou, nemůže tak příliš chodit. „Janě vozíme už druhým rokem naše bezplatné obědy v rámci benefice Potěš obědem a můžeme se zaručit, že Jana by se pro druhé rozkrájela. Teď je ten správný moment, kdy jí můžeme společně vrátit její lidskost a empatii,“ říká Hyblerová. Vzhledem k tomu, že pro Janu představuje i úklid velmi bolestivou záležitost, Breakfaststory pro ni chce pořídit robotický vysavač a poptává pět a půl tisíce korun.

Můžete také přispět k tomu, aby jeden kluk nezůstal opodál. Už se vám někdy stalo, že ostatní ze třídy jeli na školu v přírodě, ale vy ne? Že nestalo, ale byl by to strašný zážitek? Markéta žije se synem sama, pracovala v Německu, což covidová krize znemožnila, zaměstnavatel navíc dluží Markétě výplatu za půl roku. Teď našla matka samoživitelka novou práci v Praze, škola v přírodě je ale výdaj, který si nyní nemůže dovolit. Na pobyt mimo školní lavice, případně na benzín na dojíždění Markéty do práce, vybírá Breakfaststory deset tisíc korun.

Přispět je možné i osmnáctileté Jiřině, která je sirotek a právě opustila dětský domov. Učí se kadeřnicí, chce si dodělat maturitu, k tomu všemu také vydělává. Má totiž svůj vůbec první byt, ve kterém musí platit nájem. „Na startovací bydlení dosáhla s pomocí svého nadačního průvodce. Byt poskytlo k užívání město Hranice, ale z legislativních důvodů ho nemůže financovat nadace,“ líčí šéfka dobročinné platformy.

„Jiřinka si díky sirotčímu důchodu a brigádě nájemné platí zcela sama, se zařízením bytu pomáhají i místní lidé, ale je potřeba ještě v jednom pokoji položit lino,“ dodává Hyblerová. Právě na lino může veřejnost nyní přispět šest tisíc korun. Pokud by však někdo chtěl pomoci i s nákupem dalšího vybavení, určitě mu nic nebrání a udělá tím Jiřině velkou radost.

Pokud si kdokoliv vybere jeden ze skutků pro veřejnost, může ho ihned uhradit skrze jednoduchou platební bránu, kterou zabezpečuje Darujme.cz a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, finanční garant Dražby dobrých skutků. Aktuálně z osmi skutků vybraných pro veřejnost zbývá ještě sedm, čas dražit je do konce května.

Ti, kdo se do dražby zapojí, budou pozvání na dražební ceremoniál do Valdštejnské zahrady 1. června. Tam vystoupí i všichni ambasadoři dobrých skutků jako architektka Eva Jiřičná, herečka Jana Plodková, zpěvačka Marta Kubišová, herec a architekt David Vávra, digitální tvůrce Karel „Kovy“ Kovář nebo duo evangelických farářů Pastoral Brothers.

Na dražbě se zároveň odhalí, kolik se vybralo na skutky, které dražily velké firmy. Breakfaststory sice vyčíslilo základní částky, firmy ale mohly ve skutečnosti darovat mnohem víc. A to stejné může nyní udělat i veřejnost.

Díky spolupráci se Slevomatem je možné přihazovat na vybrané dobré skutky i na jeho stránkách. Pomoci je možné také skrze sponzorský dar. Breakfaststory pořádá celou dražbu bez nároku na honorář, pokrývá ale všechny náklady na zabezpečení akce.