Lékaři s pomocí virtuální reality oddělili siamská dvojčata. Je to jako dostat se na Mars, říká chirurg

Sto lidí, celkem sedm jednotlivých zákroků, dvacet sedm hodin práce a virtuální realita spojující chirurgy v Brazílii a ve Velké Británii. I tak by se dala shrnout úspěšná snaha lékařů rozdělit tříletá siamská dvojčata, která měla srostlé hlavičky.

Brazilské bratry Bernarda a Arthura sice operovali v metropoli Rio de Janeiro, postup ale řídili doktoři z londýnské nemocnice Great Ormond Street Hospital, která se specializuje na dětskou chirurgii. Opravdové operaci předcházely měsíce cvičných pokusů s pomocí virtuální reality, která chirurgům modelovala anatomii hlav dvojčat podle snímků z výpočetní tomografie (CT) a z magnetické rezonance.

Po nasazení VR brýlí si tak doktoři mohli vyzkoušet různé postupy a rozhodnout se pro ten nejefektivnější. Neurochirurg Owase Jeelani, který založil charitativní organizaci Gemini Untwined, financující celý zákrok, operaci řídil z Londýna a nejvíce si pochvaloval právě možnost vše v klidu vyzkoušet předem. „Bylo skvělé vidět anatomii a provést operaci ještě předtím, než jsme ty děti vystavili riziku,“ okomentoval Jeelani využití virtuální reality.

Podobné operace jsou podle něj dnes obecně považovány za jedny z nejobtížnějších. „Přidejte k tomu virtuální realitu a máte něco, jako kdybychom poslali člověka na Mars,“ uvedl. Během sedmadvacetihodinové operace si ze sálu odskočil jen čtyřikrát na patnáctiminutovou přestávku na občerstvení.

Nemožné, říkali experti

Podle organizace Gemini Untwined to byla nejkomplikovanější operace podobného druhu, jaká byla kdy provedena. Jeelani pro BBC řekl: „Poprvé chirurgové v různých zemích s VR brýlemi operovali v jednom virtuálním operačním sálu.“ Chirurgové v Londýně s pomocí VR viděli detailně to, co kolegové přímo v operačním sále, mohli se tak radit a kontrolovat správný průběh zákroku.

Brazilská nemocnice se na organizaci obrátila poté, co jí několik expertů řeklo, že rozdělení dvojčat je nemožné. Problém byl hlavně v tom, že bratři sdíleli životně důležité žíly v mozku. „Při takových zákrocích je totiž nutné mozkům zajistit dostatečný přísun krve,“ vysvětlil pro technologický magazín Wired dětský chirurg Jesse Taylor.

Podle Jeelaniho měla dvojčata po rozdělení vysoký krevní tlak a zrychlený srdeční tep. Čísla se vrátila do normálu, až když bratry čtyři dny po operaci lékaři dali do jednoho pokoje. Čeká je teď zhruba šestiměsíční rehabilitace. Blíží se navíc jejich čtvrté narozeniny, které sice poprvé oslaví odděleně, ale doktoři věří, že přece jen společně.

Neurochirurg Jeelani před tímto zákrokem pracoval na šesti podobných případech v Pákistánu, Súdánu, Turecku nebo Izraeli, poprvé teď ale operaci provedl na dálku. Organizace Gemini Untwined uvádí, že statisticky se siamská dvojčata narodí v jednom ze šedesáti tisíc porodů a jen pět procent z nich je spojeno hlavami. Asi sedmdesát procent takových dvojčat má ženské pohlaví a většina se narodí mrtvá.

Jiné zdroje nicméně uvádějí, že výskyt siamských dvojčat je vzácnější, a to při jednom z 200 000 porodů, s vyšší incidencí v Africe a jihozápadní Asii. V Česku se od 80. let všechny případy takového početí ukončují potratem, v rozvojovém světě a katolických zemích tomu tak není.