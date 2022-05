Dolní Morava je park plný aktivit. Dnes přibyla lávka, která míří do Guinnessovy knihy rekordů

Otevřít v pátek třináctého nejdelší visutý most na světě, tomu se říká odvaha. Je to odvaha česká, protože právě taková lávka se otevřela v horském resortu Dolní Morava na Orlickoústecku. Jmenuje se SkyBridge 721 a ona číslovka odkazuje k její délce v metrech.

Odvahu ale pravděpodobně nemají lidé. Na procházku v nadmořské výšce 1 110 metrů byly v den otevření k dispozici stále stovky volných vstupenek. Ty se kupují přes e-shop. Cesta po SkyBridge s lanovkou, která turisty sveze dolů i nahoru, vyjde na osm set korun. Kdo to zvládne zcela bez lanovky, zaplatí 350 korun. Po mostě širokém 1,2 metru se dá přejít jen jedním směrem, o trase je tak třeba přemýšlet. Lávka návštěvníky převede nad horským údolím Mlýnského potoka, a to ve výšce 95 metrů.

Na druhé straně čeká na odvážlivce naučná stezka, která se jmenuje Most času a má prvky rozšířené reality, kterou je možné si pustit v mobilu. Zážitek je ale vhodný i pro ty, kdo si rádi hrají bez telefonu, na stezce je devět záchytných bodů s naučnými panely, které poučí o ochraně přírody i historii lokality.

Lávka je zavěšená na pylonech, přes údolí vede šest napnutých lan. Další šedesátka lan má pak most ochránit před silným větrem. A ačkoli z toho nejsou příliš nadšení ochránci přírody, provozovatelé horského parku věří, že se díky tomu podaří přitáhnout více turistů. Vzhledem k tomu, že most se dostane do Guinnessovy knihy rekordů, pravděpodobně přitáhne i nadšence ze zahraničí.

Dolní Morava si přitom na nepřítomnost turistů nemůže dlouhodobě stěžovat. Platí totiž za středisko s jedním z největších počtů aktivit a atrakcí. Mají tu Mamutí horskou dráhu, nejdelší horskou dráhu v Česku a druhou nejdelší v Evropě. Mají tu Stezku v oblacích s výhledem do krajiny. Je tu Adrenalin park s lanovým centrem, skokem do duchny ze čtyř metrů nebo adrenalinovou věží o čtrnácti metrech, ze které se dá také skákat. K dalším atrakcím patří dětský Mamutíkův park či Lesní zážitkový park.

K tomu všemu teď přibude lávka, která trumfla teprve loni otevřený most v Portugalsku u města Arouca. Ten byl ještě před nedávnem se svými 516 metry nejdelší. Co se ale umístnění lávky týče, v Portugalsku se pohybují nad větší propastí, a to ve výšce 175 metrů.