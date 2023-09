Dospiva, Kotvalová, Čupr nebo Hampl. Druhý ročník konference Money Maker provede životem investora

Inflace se zvolna dostává pod kontrolu a běžné úrokové sazby začnou dříve či později klesat. Ekonomika přešlapuje na místě a s ní celá společnost. Veřejné finance jsou v těžkém minusu, takže spoléhat se do budoucna na stát je riskantní… To je hodně důvodů k přemýšlení o tom, jak a kam investovat. A právě proto je tu konference Money Maker, na které vás s pomocí výjimečných hostů provedeme světem financí a byznysu ze všech stran a úhlů pohledu.

První ročník konference Money Maker se konal loni v listopadu a o své názory a zkušenosti se s více než šesti stovkami účastníků podělily osobnosti typu Pavla Tykače, Michala Šnobra, Daniely Peškové či Jana Barty. Na elitní vystupující dojde i letos v úterý 21. listopadu, vše se odehraje ve stejném prostoru – v Cubexu na pražské Pankráci. Co se však změní, je program: bude delší a bude jej sledovat víc lidí.

Proč? Protože to tak má být. Mimořádná doba, ve které se nacházíme, a její ozvuky vyvolávají mnoho otázek. My se vám na ně spolu s našimi partnery a řečníky pokusíme odpovědět. A kdo tedy budou ta jména hodná pozornosti, která rozsvítí Money Maker?

Marek Dospiva, spolumajitel investiční skupiny Penta, detailněji představí jedinečnou přestavbu Masarykova nádraží a jeho okolí a popíše, jak přemýšlí o nemovitostech a realitním trhu. Tamara Kotvalová, zakladatelka společnosti Carollinum, rozebere svůj recept na úspěch. Mojmír Hampl z Národní rozpočtové rady se zaměří na stav veřejných financí. S Tomášem Čuprem zhodnotíme kondici českého podnikatelského prostředí i v mezinárodním kontextu.

Foto: CzechCrunch Na Money Makeru se objeví přední osobnosti českého byznysu

Tím ale výčet diskutujících ani náhodou nekončí. Dále se návštěvníci mohou těšit na bývalou topmodelku a nyní partnerku fondu Credo Ventures Karolínu Mrozkovou, na spolumajitele investiční skupiny Accolade Milana Kratinu, známou investorku Kateřinu Zychovou, majitele Natlandu Tomáše Rašku, předsedu představenstva Avantu Vladimíra Bezděka a na majitele CDN77 Zdeňka Cendru.

Na pódiu se dále představí spoluzakladatel Partners Petr Borkovec, elitní advokát Radek Pokorný, nebo Vít Endler z crowdfundingové platformy Fingood. O byznysu s těžbou kryptoměn promluví Jakub Hlavenka z 2BMiner a Petr Zajíc z Amundi provede hosty světem investic.

A to zdaleka není vše, několik hvězdných jmen ještě v následujících dnech a týdnech postupně představíme. Tematicky bude akce rozdělena do čtyř bloků, které by měly pokrývat celý život investora. A vlastně jít ještě dál. Ve dvou částech se zaměříme na vzdělávání: a to jak na vzdělávání dětí, tak na učení a posouvání se každého z nás. Vzdělávání je pravděpodobně ta nejlepší investice, kterou můžeme pro sebe a své blízké udělat.

Další obsahovou nohou bude komplexní pohled na to, jak se připravit na stáří a na penzi. Problematiku rozebereme jak z úhlu veřejných financí a jejich (ne)udržitelnosti, tak z osobního pohledu jednotlivých investorů a pokusíme se účastníkům nabídnout návod, jak o zajištění sebe a své rodiny na roky dopředu uvažovat.

Foto: CzechCrunch První ročník investiční konference Money Maker

Čtvrtým tématem, na které se na Money Makeru podrobněji zaměříme, je solidarita a ochota podělit se. Řada úspěšných lidí totiž od určité chvíle velké penzum svého času i svých prostředků věnuje na filantropii, která ovšem může mít mnoho podob. Zdaleka nejde jen o humanitární projekty, ale i o podporu umění, rozdávání radosti, pomáhání na nečekaných místech nebo posouvání hranic vědeckého poznání.

Vstupenky na konferenci, která se uskuteční v úterý 21. listopadu od 9 hodin ráno a potrvá až do odpoledne, jsou k dispozici zde. Do pondělí 18. září si je můžete koupit ještě za nižší cenu.

Součástí konference bude také expo, kde budou moct držitelé VIP vstupenek networkovat nebo si prohlédnout interaktivní expozice partnerů konference. Těmi hlavními jsou J&T Banka, investiční skupina Natland, společnost 2Bminer.com a advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři. Partnery eventu jsou investiční společnosti AVANT a Amundi, realitní startup Ideální nájemce, právní kancelář Endors a skupina Ronda Invest. Expo partnery jsou společnosti Fingood, 3M Fund MSI a skupina Portiva.