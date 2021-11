Česko potřebuje posunout, shodly se významné osoby české byznysové scény. Vsadily na číslo 32 – přesně 32 let od revoluce se 32 osobností českého byznysu spojilo v iniciativě, která má pomoci nastartovat druhou transformaci tuzemské ekonomiky. Jejími třemi pilíři mají být česká značka, otevřená společnost a udržitelnost.

Mezi hlavní myšlenky výzvy patří daňové změny zahrnující podporu investování a posílení exportu, chytrou imigrační politiku a modernizaci státu nebo ekologický program Evropské unie Green Deal přeměněný v takzvaný Real Deal. Zatím jde o úvodní dokument bez reálného dopadu, zajímavý je však spektrem zapojených firem.

Výzva spojuje desítky let zavedené a velké firmy s těmi mladými a technologicky zaměřenými. Mezi signatáře patří majitelé a ředitelé společností ČEZ, Třinecké železárny, Koh-i-noor, Petrof nebo třeba Linet. Na druhé straně se nachází firmy a skupiny Rockaway, Rohlík, Y Soft nebo Prusa3D. Celý seznam podporovatelů iniciativa zveřejňuje na svém webu.

Iniciátory byli zástupci první zmíněné skupiny zavedenějších firem. S výzvou přišli Tomáš Salomon z České spořitelny, Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Martin Vohánka z Eurowagu a Martin Wichterle ze společnosti Wikov. Právě oni se svým záměrem postupně oslovili kolegyně a kolegy z české podnikatelské komunity. Na výzvě její zástupci pracovali měsíce.

„Oslovil mě tuším Martin Vohánka, že by rádi představili koncept druhé transformace ekonomiky. Tak jsme se nad tím potkali ještě s pár dalšími podnikateli a v průběhu času jsme připomínkovali různé návrhy a dávali vlastní podněty,“ popisuje Václav Muchna z Y Softu. Firmy spolupracují i s neziskovým sektorem a odbornými organizacemi. Jmenují Svaz průmyslu a dopravy ČR či Českou bankovní asociaci, jejímž prezidentem ovšem je právě generální ředitel České spořitelny a iniciátor výzvy Tomáš Salomon.

Mezi signatáři nechybí ani Eduard Kučera, Jakub Havrlant nebo Jannis Samaras Foto: CzechCrunch

„Je velkým úspěchem, že se takový počet předních osobností českého byznysu dal dohromady a shodl na tom, že potřebujeme nastartovat transformaci ekonomiky,“ komentoval Vohánka. Odkazuje se na transformaci první – tedy tu vystavěnou po pádu komunismu. Model devadesátých let byl ale podle výzvy založený na výhodné geografické poloze, levné a zároveň kvalifikované pracovní síle a tehdy dostatečné infrastruktuře. Z toho všeho podle textu výzvy tuzemsku zůstala jen výhodná poloha.

„Budoucnost úspěšné české ekonomiky je v technologicky vyspělých firmách, které nejen vyrábějí, ale i vyvíjejí a prodávají výrobky vlastní značky,“ myslí si Wichterle. Naráží tak na jeden z problémů, který iniciátoři zmiňují – česká ekonomika dosud stála převážně na jedné noze, subdodavatelském sektoru s nižší cenou práce.

Podle signatářů tak tuzemsko jen vyváží části produktů do zemí, kde z nich udělají výrobek kompletní. „Chceme, aby tyto firmy do celého světa vysílaly finální výrobky a služby pod vlastní značkou s vysokou přidanou hodnotou,“ vysvětluje výzva.

Pracujeme na tom

Tři zmíněné pilíře – česká značka, otevřená společnost a udržitelnost – mají poměrně široký zásah. Tak například k udržitelnosti patří nejen potřeba vyřešit, jak se Green Deal může opravdu reálně zavést v možnostech České republiky. Součástí tohoto bodu je i požadavek udržitelně motivovat zaměstnance a rozvíjet školství. Dokument mimo jiné žádá nový rámec pro zaměstnanecké akcie, které dosud stát znevýhodňuje, modernizaci základního a středního školství a zvýšení kvality a konkurenceschopnosti toho vysokého.

K takzvané české značce patří požadavek na to, aby daňové výnosy zůstávaly municipalitám v místě podnikání, reforma penzijního investování i větší podpora investování obyvatel do akcií firem – představme si mladé společnosti a startupy, pro které se taková forma odměny může stát důležitější motivací zaměstnanců než jejich plat. K otevřenosti se pak řadí integrační programy pro pracovní migraci, stipendijní programy pro talentované zahraniční studenty či centrální autorita pro digitalizaci státu.

Hospodářské noviny upozorňují na to, že ve většině témat se požadavky podnikatelů shodují s tím, co už slibuje nastupující vláda Petra Fialy. To zahrnuje i podporu zaměstnaneckých akcií nebo rozhýbání kapitálového trhu. „Vítám každou iniciativu, která může pomoci posunout Českou republiku mezi nejúspěšnější země světa. Řada jejích bodů je v souladu s chystaným programovým prohlášením vlády. Věřím proto, že se v klíčových věcech shodneme,“ uvedl Fiala pro HN.

„Já si myslím, že to musí být souhra obojího. Stát, respektive vláda, bude vždy prioritně řešit to, co je urgentní, co je vidět. Takže zespoda je třeba vyvolat tento tlak. Vláda pak musí na základě vyvolaného tlaku provádět zejména legislativní a exekutivní opatření, která ale byznys musí využít a přetavit do formy produkce s vyšší přidanou hodnotou. To se pak vládě vrátí ve vyšších daních,“ myslí si Václav Muchna.

Důležité ovšem podle něj je, že tato transformace bude evidentně delší než jedno vládní období. „A proto je třeba hledat konsensus napříč politickým spektrem i různými byznys vertikálami,“ doplňuje. Změny se mají podle výzvy v reálu projevit v příštích třech dekádách. Další kroky spočívající především v jednáních k tomu iniciativa podle svého vyjádření už učinila.