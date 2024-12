Dostali jsme další ránu, došly síly i peníze. Populární cukrárna Lelí’s Cupcakes zavírá krám

Uložit 0

Poprvé se s nimi setkala na svatební cestě ve Spojených státech, kde si ji získaly pro svou estetiku. Když je ale ochutnala, usoudila, že by je zvládla udělat chutnější. A tak rozjela značku Lelí’s Cupcakes, díky níž se prakticky stala průkopnicí tohoto zákusku v Česku. Teď ale přichází zpráva, která nepotěší ty, jež si její populární cupcaky vyzvedávali z obchůdku v pražském Karlíně.

Lenka Hnidáková na Instagramu oznámila, že svou prodejnu cupcaků v Sokolovské ulici den před Štědrým dnem zavře. „Co bude od ledna, zatím nevíme, nový prostor ale nehledáme. Už podruhé jsme ztratili půdu pod nohama, nemáme dost sil a popravdě ani rezervních finančních prostředků na to, abychom rozjížděli nový prostor,“ vysvětluje pro CzechCrunch.

Pro Hnidákovou se malé dorty staly životní vášní, které se věnuje už dvanáctým rokem. Nejprve pilovala jejich vzhled a chuť, poté o nich napsala dvě knihy, ve kterých vedle receptů obsáhla i příběhy ze života i podnikání s cupcaky. Do toho se snažila prosadit i v ulicích, proto v roce 2016 otevřela první obchod v Praze ve Vyšehradské ulici.

Tehdy k otevření prodejny pomohli i lidé, kteří si v crowdfundingové kampani předplatili její cupcaky v hodnotě přes tři sta tisíc korun. Díky tomu získala se svým manželem, se kterým značku vede, peníze na rekonstrukci a vybavení. Jenže po osmi letech byla situace úplně jiná. Prakticky za dne na den o prostor přišli.

„Přišli jsme tam o skoro půl milionu korun, což je v případě malé rodinné firmy likvidační. Naštěstí jsme měli možnost půjčit si od rodiny. O částku se pravděpodobně budeme roky soudit, navíc v tom domě zůstala většina našeho vybavení, které je nám do dnešního dne zadržováno,“ popisuje Hnidáková.

Ani přesto se ale Lelí’s Cupcakes nechtěly vzdát, a proto rychle našly zázemí v Sokolovské v pražském Karlíně, kde by byla jak prodejna, tak i výrobna. To bylo pro majitele důležité, dosud totiž cupcaky vyráběli ve středočeských Tachlovicích a do centra je museli každý den dovážet. V tom byl ale hlavní kámen úrazu.

„Na prohlídce jsme zjistili, že kuchyň bude potřebovat hodně péče, aby byla provozuschopná. Pan majitel nás ujistil, že si je toho vědom a dá prostor do pořádku. Podepsali jsme smlouvu, na všem se domluvili, bohužel si ale vlastník myslel, že začneme platit plný nájem a teprve pak uvede prostor do použitelného stavu,“ pokračuje Hnidáková.

Místo pro výrobnu proto odmítli převzít a začali platit nájemné pouze za přední prostor, tedy prodejnu – a dostali se do právní šlamastyky. „Místo odpovědi na náš vytýkací dopis, že od září nedal prostor do použitelného stavu, nám pan majitel začal na dveře vylepovat výzvu o zaplacení nájemného, na které nemá dle smlouvy nárok,“ dodává. CzechCrunch se pokusil s majitelem spojit, zatím ale neúspěšně.

Zamotaná situace, kterou Hnidáková zčásti objasňuje i na svém Instagramu, se dostala až do bodu, kdy na vlastníka prostoru podali žalobu. „Nedokážeme si představit, že bychom v takovém obchodním vztahu mohli sami pokračovat, proto se chceme domluvit na ukončení spolupráce do konce prosince. Příští týden máme schůzku,“ přibližuje pro CzechCrunch.

Původně měli s prodejnou v Karlíně samozřejmě diametrálně odlišné plány. Jak Hnidáková říká, Sokolovská jim přišla jako skvělá adresa v okolí kancelářských budov, kde je hodně lidí, tedy potenciálních zákazníků. Do zmíněné výrobny chystali přesunout i svou produkci nanuků, které provozují pod značkou Lunar. Nakonec se ale karty vyložily jinak, než předpokládali.

Co bude dál, si Hnidáková netroufá odhadovat. Do Vánoc chtějí dostát svým závazkům vůči zaměstnancům i zákazníkům, poté mají v plánu malou pauzu. „Až čas ukáže, jak s Lelí’s Cupcakes budeme pokračovat,“ říká zakladatelka s tím, že si pohrávají s myšlenkou, že by dortíky dodávali do jiných kaváren. Teď se ale má věc tak, že k 23. prosinci v Praze končí.