I když jsou ekonomické předpovědi toho, co nás čeká, stále tíživější, Češi se nevzdávají dovolených v exotických destinacích. A vyrážejí na ně nejen z pražského Letiště Václava Havla. Čím dál častěji se spoléhají i na menší letiště, mezi která patří i to v brněnských Tuřanech. I proto by nejen z Prahy – ale i z moravské metropole – mělo v budoucnu vzlétat více strojů, které nás dopraví do dovolenkových destinací bez přestupu.

Více přímých letů z Brna nabídne ve spolupráci s aerolinkami Smartwings cestovní kancelář Čedok. Letadla by měla od příštího roku vyrážet z letiště v Tuřanech přímo například do egyptské Taby, na Fuerteventuru, do řecké Kavaly, ale také do Albánie či na ostrov Madeira.

„Na naše chartery využijeme celé letadlo, díky tomu můžeme klientům z moravské metropole nabídnout i exkluzivní novinky. Celkem budeme létat přímo z brněnského letiště do sedmnácti míst. Do dalších navyšujeme počty frekvencí a doplníme je i sedadly na pravidelných linkách,“ přibližuje plány na následující letní sezónu Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Smartwings pro odbavení všech klientů Čedoku nasadí další Boeing 737, který v ekonomické třídě pojme 189 cestujících. Předprodej všech zájezdů na příští rok by se měl v nabídce cestovní kanceláře objevit během srpna.

Foto: Foto: Depositphotos Čedok začne s přímými lety i na ostrov Madeira

Komu se nechce čekat, může se již nyní podívat také na nabídku zimních zájezdů, mezi kterými jsou nejen ty za sněhovými radovánkami, ale i za mořem. Mimo již zavedených přímých letů do Dominikánské republiky či na Zanzibar bude vůbec poprvé možné letět z Prahy bez mezipřistání přímo na Madagaskar nebo do thajské provincie Krabi.

Předprodej těchto zájezdů Čedok spustil již v polovině dubna letošního roku. Volné zájezdy jsou však stále k dispozici, jelikož se kapacita u leteckých pobytů navýšila oproti loňskému roku o 70 procent.

Cesty do těchto exotických destinací pro Čedok zajišťují polské aerolinky LOT Polish Airlines s Boeingem 787-9 Dreamliner, který pojme až 294 cestujících ve třech třídách. Na Madagaskar začnou létat se začátkem zimní sezóny, tedy již od 24. září. Do Thajska se první klienti Čedoku podívají počátkem ledna, pravidelné sobotní lety sem budu probíhat až do dubna.

Oproti standardním letům s mezipřistáním v Dubaji či Dauhá, které trvají okolo 15 hodin, zkrátí podle Čedoku přímý let do Thajska cestu na 11,5 hodiny.

Podle údajů cestovní kanceláře zažívají velkou popularitu také poznávací zájezdy. Ty turistům více přibližují Evropu, Afriku či Asii, oblíbená je ale například i Kuba. Cestou sem se ovšem turisté již přestupu nevyhnou. Podobně jako při leteckém putování na ostrov Mauricius ležící východně od Madagaskaru v Indickém oceánu.