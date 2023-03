Dostupný elektromobil na německý způsob. Volkswagen představil koncept za 600 tisíc

Elektromobilita by se měla stát budoucností dopravy. Aby se však mohl tento cíl naplnit, bude zapotřebí začít zákazníkům nabízet auta na baterie, která si budou moci dovolit i široké masy. Jak by takový vůz mohl vypadat, nyní nastínil Volkswagen. Jeho koncept ID.2all slibuje spojení toho nejlepšího z modelů Polo a Golf, dojezd na jedno nabití až 450 kilometrů, ale především cenu, která by neměla jít přes 25 tisíc eur, tedy zhruba 600 tisíc korun.

Volkswagen chce lidové vozy nabízet pořád. Proto již delší dobu mluví o vývoji elektřinou poháněného auta, které bude na trhu nabízeno za cenu, s níž bude elektromobilitu otevírat i zákazníkům, již si běžně nemohou dovolit kupovat vozidla za částky atakující milion korun. Automobilka nyní představila koncept, ze kterého by měl takový vůz vycházet. Levný skutečně je, má ovšem své limity.

Koncepce dostala název Volkswagen ID.2all a podobně jako u ostatních elektromobilů koncernu i v tomto případě je jeho základem platforma MEB. Svými rozměry se novinka dá přirovnat k modelu Polo, ovšem v případě rozvoru se jedná spíše o Golf, ke kterému má blíže také v otázce prostoru interiéru. Potěší i objem zavazadlového prostoru, jenž nabízí na tak malý vůz úctyhodných 490 litrů.

Tím ovšem propojení s modelem Golf nekončí. Návrh si k němu došel pro inspiraci také v otázce designu, nehledal ji však u nejnovější generace, ale zabrousil do historie. Konkrétně do 70. let, tedy k vůbec první generaci tohoto legendárního vozu. Její vlivy jsou patrné především v zadní části, jež je svým způsobem minimalistická, ovšem nápaditá.

Foto: Volkswagen Přední maska dává jasně najevo, že se jedná o elektromobil

Princip minimalismu byl ve velkém uplatněn také v interiéru. Tomu jasně dominuje dvojice velkých dotykových displejů o velikosti 10,9 palce v případě digitálního přístrojového štítu a 12,9 palce u obrazovky infotainmentu. Díky tomu lze ovládat veškeré funkce auta, skutečných tlačítek je zde skutečné minimum a nahrazuje je pouze jediný fyzický ovladač na středovém tunelu.

Na jediné nabití akumulátoru, jehož kapacita prozatím nebyla specifikována, by měl být koncept schopen ujet 450 kilometrů. U nabíječky přitom řidič nemá trávit příliš mnoho času, protože z deseti na osmdesát procent kapacity se akumulátor dobije za dvacet minut, v případě využití maximálního dobíjecího výkonu 170 kW. Výkon elektromotoru dosahuje 166 kW a vůz by měl dokázat akcelerovat z nuly na 100 km/h za sedm sekund a hnát se kupředu maximální rychlostí až 160 km/h. Z pohledu dynamiky se tak dokáže postavit i konvenčním sokům.

Kolik ze všech těchto parametrů dokáže Volkswagen dostat do produkce, je samozřejmě otázkou. Minimálně z technologického hlediska by se příliš věcí měnit nemělo. Kde naopak nejspíše ke změnám dojde, je interiér, jenž je v současné podobě možná až příliš spartánský.

Produkční verze by měla dorazit v roce 2025, s cenou okolo 600 tisíc v základu. Na elektromobil slušná částka, stále se však bavíme o relativně malém voze. Volkswagen nyní navíc připravuje ještě menší auto na baterku, jehož cena by měla být být pod hranicí 20 tisíc eur, tedy přibližně 480 tisíc korun.