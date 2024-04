Draci, sex, TikTok a milionové prodeje. Fantasy pro mladé Čtvrté křídlo zaujala Amazon, je i v češtině

Uložit 0

Ehlersův-Danlosův syndrom je vzácné genetické onemocnění. Lidé, kteří jím trpí, dokáží gumově ohýbat prsty, nohy vytočí do absurdních úhlů, mívají nepřirozeně elastickou kůži. Na vině je chyba při tvorbě kolagenu a není to nic příjemného, často trpí bolestmi kloubů a některým i hodně šediví vlasy. Své o tom ví i hrdinka a autorka knižní senzace posledních měsíců: Violet Sorrengail a Rebecca Yarros. Ta první je hlavní postava fantasy románu pro mladistvé Čtvrté křídlo, ta druhá je jeho spisovatelka.

„Violet trpí EDS, ale v knize to nikde explicitně nezmiňuji. To proto, že by to nesedělo k úrovni medicínského poznání, kterým disponuje společnost v knize. Bylo pro mě ale důležité na nemoc upozornit, protože jí trpím nejen já, ale i moji čtyři synové. Máme typ, který je spojený s hypermobilitou,“ řekla třiačtyřicetiletá Američanka pro server Health.com.

A upozornit na chorobu se jí tím nejspíš podařilo. Například na tiktokovém kanálu BookTok, který sleduje přes 31 milionů knihomolů, se z debaty o tom, čím Violet trpí, stalo jedno z velmi populárních témat. Ostatně právě díky TikToku se z knihy, která vyšla v USA loni na jaře a čerstvě je k mání už i v češtině, hit. Po celém světě se jí už prodalo přes dva miliony výtisků, v žebříčku New York Times Bestseller strávila 18 týdnů a jedničkou byla i na Amazonu.

Rebecca Yarros byla relativně známou spisovatelkou už předtím, měla na kontě několik románů a povídkových knih, ovšem teprve Čtvrté křídlo, které těží z popularity fantasy knih pro mladistvé (takzvaná young adult literatura), z ní udělalo opravdu slavnou autorku. A hodlá pokračovat – jde totiž jen o první část zamýšlené pětidílné série s názvem Empyrean.

Už loni v listopadu pak vypustila do světa druhé pokračování Iron Flame, kterého se v podstatě ihned prodalo půl milionu kusů. Třetí díl Onyx Storm má vyjít v lednu 2025. A nezůstane jen u knih – studio MGM, které patří Amazonu, už koupilo spolu s hercem Michaelem B. Jordanem práva na zfilmování příběhu v podobě seriálu na streamovací platformě.

Čtvrté křídlo a celá série Empyrean sbírají relativně slušné recenze, na databázi GoodReads má kniha 4,6 z 5 hvězdiček, a to na základě 1,6 milionu hodnocení a 200 tisíc uživatelských recenzí. Na druhou stranu od ní nelze mít velké nároky – romantasy, jak se žánru také někdy přezdívá, je primárně nenáročná literatura, kde není nouze o klišé. V tomto případě nechybí ani přemíra poměrně explicitního sexu a populární propriety jako draci. Svým způsobem to jsou takové Hry o trůny pro teenagery.

Například Barbora Bičejová, která má oblíbený čtenářský profil na Instagramu, shrnula Čtvrté křídlo poměrně výstižně: „Že je kolem Čtvrtého křídla obrovský rozruch? Je, ale já ho chápu, bavilo totiž i mě, starého cynika. Takhle, nebyla jsem z toho odvařená, jako kdybych byla cílovka, ale být mi o pár let míň, myslím, že si z toho sednu na zadek, a začnu ovažovat o tom, že si nutně musím pořídit draka (a možná i najít klon zdejšího badboye krasoně).“