Spoluvlastní profesionální esportový tým, má vlastní whisky, coby ambasador hájí barvy basketbalového týmu Toronto Raptors a podporuje mladé umělce přes vlastní vydavatelství. V první řadě je ale Drake hudebníkem – a to velice úspěšným. Díky celé řadě svých velkých hitů teď pokořil rekord slavné britské kapely The Beatles, který se ještě před lety zdál jako neotřesitelný.

Pro uznávaného kanadského rappera, jehož bohatství se odhaduje na čtvrt miliardy dolarů (zhruba šest miliard korun), není umístění na vysokých příčkách hudebních žebříčků ničím výjimečným. Právě naopak. Jakmile vydá velký singl, na kterém má navíc i hostování od obdobně slavných kolegů z branže, téměř vždy se umístí v žebříčku toho nejprestižnějšího ražení.

Řeč je o Hot 100 pod taktovkou magazínu Billboard, který slouží jako jedno z nejlepších měřítek komerční úspěšnosti skladeb umělců z různých žánrů. Funguje již od roku 1941 a snaží se reagovat na aktuální trendy, aby byl výpočet úspěšnosti písničky co nejrelevantnější. V roce 2012 začal do své metodiky zahrnovat i údaje ze streamovacích služeb jako Spotify nebo Apple Music.

Právě ohled na streamovací platformy, které dnes patří k primárním zdrojům poslechu nové i starší hudby, výrazně posunul kupředu především umělce z rapového prostředí, jelikož tento styl hudby poslouchají zejména mladí a hlavně přes mobilní zařízení. Z toho mimo jiné těží i zmíněný Drake, jehož skladby se v nejlepších pěti písních žebříčku Hot 100 umístily už třicetkrát.

K dosažení tohoto milníku pomohla nová skladba Staying Alive, kterou nahrál ve spolupráci s producentem DJ Khaledem a rapperem Lil Baby. Na streamovacích službách čítá miliony poslechů, videoklip na YouTube pak k tomuto momentu přesáhl deset milionů zhlédnutí. A na zmíněném Hot 100 mu v tomto týdnu patří pátá příčka. Spolu s tím se Drake postaral také o zajímavý rekord.

Díky úspěchu Staying Alive se stal vůbec prvním hudebníkem, který měl ve výčtu pěti nejúspěšnějších písniček Hot 100 rovných třicet děl. Překonal tím tak legendární britskou kapelu The Beatles, jejíž skladby tam byly devětadvacetkrát a rekord držela pětapadesát let. „The Beatles svou pozici nejúspěšnějších hudebníků v počtu umístění v první pětce drželi výhradně po 55 let, přičemž naposledy se tam dostali v roce 1970 s písněmi The Long and Winding Road a For You Blue na jednom singlu, který strávil dva týdny na prvním místě,“ uvádí Billboard.

Je však nutné zmínit, že The Beatles měli oproti dnešní době o něco složitější pozici k takovým úspěchům. Neexistovaly streamovací služby a teprve až na přelomu let 1998 a 1999 se do žebříčku mohly počítat i nahrávky z alb, takže písně nemusely být komerčně dostupné jako singly, aby se tam objevily. Dnes se může v žebříčku objevit celý tracklist alba, zatímco před desetiletími se v Hot 100 mohlo objevit jen tolik skladeb, kolik jich bylo komerčně vydáno ke koupi jednotlivě.