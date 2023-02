Druhý život pro baterie elektromobilů. Startup v nich uchovává solární energii prodávanou na trh

Elektromobilita je často spojována s udržitelností, která vychází z bezemisního provozu elektromobilů. Problém ovšem nastává v momentě, když se zaměříme na technickou stránku elektrických aut. Pokud by v budoucnu skutečně měly nahradit konvenční vozy, bude nutné vyřešit otázku, jak naložit s akumulátory, které jsou do nich montovány. V Kalifornii ukazují jednu z cest – a zajímavé nápady přicházejí také z Česka.

Kalifornie se může pochlubit průměrem 159 slunečních dní v roce. Když k nim připočítáme další 119 dní, kdy tam slunce svítí alespoň část dne, dostaneme ideální lokalitu pro instalaci solární elektrárny. Takové množství slunečních paprsků však znamená nadbytečnou produkci energie, kterou je tím pádem nutné někam ukládat. Řešení nabízí společnosti B2U Storage Solutions, která k jejímu skladování využívá právě vyřazené akumulátory z elektromobilů.

B2U Storage by měla aktuálně disponovat skladovací kapacitou až 25 MWh, kterou tvoří 1 300 akumulátorů z elektromobilů. Jedná se o baterie staré okolo osmi let, které původně sloužily v elektrických modelech automobilek Nissan a Honda. Energetické uložiště má společnost nainstalované u solární elektrárny v kalifornském Lancasteru a jako vůbec první projekt svého druhu na světě začal dodávat elektřinu na velkoobchodní trh.

Řešení tak pomáhá vyřešit otázku, jak naložit s akumulátory, jejichž kapacita v elektromobilu klesla natolik, že musí být vyměněny za nové, zároveň si však určitou míru kapacity stále uchovávají. Jejich začlenění do stacionárních uložišť se nabízí, jelikož mají mírnější nároky.

Foto: B2U Storage Solutions Společnost má k dispozici skladovací kapacitu až 25 megawatthodin

Podle šéfa společnosti B2U Storage Freemana Halla takové řešení navíc dokáže slušně vydělat. Jen za loňský rok si měla společnost přijít na milion dolarů, tedy přibližně 22 milionu korun. Znovuvyužívání baterií by podle Halla mohlo také pomoci snižovat investiční náklady na baterie připojované k síti, a to až o čtyřicet procent.

V případě technologie od B2U Storage není nutné akumulátory jakkoliv rozebírat – baterie lze rovnou zapojit do hubu. Je tak možné neustále upravovat kapacitu energetických uložišť, které jsou důležitou součástí slunečních či větrných elektráren. Uložiště totiž dovedou vyrovnat kolísající produkci zdroje obnovitelné energie.

Druhý život bateriím však nedávají jen v Kalifornii. Pokud někdy zajedete s elektromobilem k plaveckému bazénu na pražském Chodově, můžete zde vůz dobít z nabíječky, která čerpá energii z energetického hubu. Za jeho stavbou stojí experimentální pracoviště mladoboleslavské automobilky Škoda Auto DigiLab a česká společnosti IBG.

I tento hub využívá akumulátory z elektromobilů, které na jejich provoz již kapacitně nestačí. Mimo to v IBG pracují na vývoji linky, která by měla mít na starosti šetrnou recyklaci baterií. Cílem je najít způsob, jak z použitých akumulátorů vytěžit maximální množství materiálu, který by se dal využít při stavbě nových.