Dům se skleněnou střechou je víkendovým útočištěm, které do minimalistického interiéru pouští celý svět

Das Glashaus, tedy skleněný dům, je víkendové útočiště, které nabízí možnost alespoň na chvilku uniknout z města a splynout s přírodou. Děje se tak jednak díky minimalismu, se kterým bylo k celému domu přistupováno, ale především díky prosklené střeše. Objevujte více příkladů zajímavé architektury v pravidelném newsletteru Arch.

Dům vyrostl v Německu, v malé vesnici severně od Berlína. Jeho autorem je dánský architekt Sigmund Larsen, který právě v Berlíně žije. Jak již název domu napovídá, jedním z hlavních materiálů, se kterými Larsen pracoval, se stalo sklo, jehož transparentnost využil pro maximální propojení domu s přírodou. Nedaleký les, jezero a také louky se tak stávají jeho pevnou součástí.

Proto i v momentě, kdy se člověk pohybuje v interiéru domu, mu je příroda neustále v patách. Pronásleduje členy i přátele mladé rodiny, které dům patří a která jej pronajímá všem, kdo chtějí o víkendu opustit ruch berlínských ulic a odpočinout si na místě plném klidu.

Tvar domu definuje jednoduchý obdélníkový půdorys doplněný prohnutou stěnou, která vytváří soukromí při pohledu od silnice. Od ní se odklání i všechny místnosti, jež jsou orientovány na západ, směrem do otevřené krajiny. Každá z nich má přístup na velkou krytou terasu, s níž díky velkoformátovým dveřím a oknům pokoje zcela splývají.

Stírání hranice mezi interiérem a exteriérem šel architekt naproti i umístěním nábytku. Například lůžka ložnice v přízemí situoval hned k oknům, díky čemuž jsou přístupná zevnitř i zvenčí. Podobný postup byl zvolen i v koupelně u sprchového koutu.

Interiér pracuje výhradně s přírodními materiály a přiznaným zdivem, které bylo využito jako další prvek propojující venkovní a vnitřní prostory. Vybavení domu je minimalistické, ryze funkční a praktické.

To vůbec největší spojení s okolím však přichází po vystoupání do patra. To nabízí nevšední propojení odhaleného krovu a transparentní střešní krytiny, která do interiéru pouští celý svět. Dům funguje především jako letní sídlo, své kouzlo má však i v zimě, kdy se díky dobré izolaci uvnitř drží teplo, zatímco hosté mohou hledět do zasněžené krajiny v okolí.