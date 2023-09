Dům Usherů padne. Netflix ukázal ambiciózní hororovou minisérii vycházející z díla Edgara Allena Poea

S tím, jak se letní dny začínají přelévat do podzimních, blíží se více ponurá část roku a s ní Halloween. Netflix je na děsivý svátek už dávno připravený a právě to demonstroval velkým trailerem na hororovou minisérii Pád domu Usherů, inspirovanou stejnojmennou povídkou slavného Edgara Allena Poea. Ačkoliv je okamžitě zjevné, že nepůjde o příliš věrohodnou adaptaci, tvůrci slibují nevšední zážitek.

Novinka bude sledovat titulní rodinu, které patří velká farmaceutická firma Fortunato Pharmaceuticals. Sourozenci Roderick a Madeline Usherovi z ní nemilosrdnými byznysovými praktikami vybudovali impérium peněz a moci, jejich království ale začne rozkládat přízrak z minulosti. Členové dynastie začnou jeden po druhém umírat, zatímco tajemná démonická žena jménem Verna odhaluje jejich temnou historii.

Zatímco předloha i námět mají výrazný goticky hororový tón, zveřejněná upoutávka v nejednom momentě evokuje dokonce Boj o moc od HBO, satiru světa vysokého byznysu. Roderick Usher je typický ambiciózní patriarcha, který svým šesti dětem ve vlastních očích dal vše a na oplátku od nich očekává oddanost. Na první pohled ale jde o velice dysfunkční rodinu, jíž příchod Verny zcela rozloží.

Svému literárnímu jmenovateli se Pád domů Usherů podobá spíše v obrysech, přebírá motiv zkažené mocné rodiny, utápějící se pod vahou svých vlastních ambicí. Její melancholií protkané, přecitlivělé členy ale minisérie nahradí souborem sebestředných narcisů. Hlavní autor série Mike Flanagan svůj záměr vytvořit jen velice volnou adaptaci Poeova díla, beroucí si jednotlivé prvky i z dalších povídek či básní, od začátku neskrýval.

Tvůrce Domu na kopci (The Haunting of Hill House) či Půlnoční mše naopak v rozhovoru pro server The Wrap už dříve řekl, že jde v jistém směru o jeho dosud nejvíce neurvalý projekt. „Nejraději to lidem popisuju tak, že Dům na kopci je jako smyčcový kvartet, Záhadné sídlo Bly je taková jemná, krásná klavírní skladba a Pád domu Usherů je heavy metal. Je to rock ’n’ roll.“

Flanagan, který spolu s dalšími scenáristy napsal většinu z osmi dílů novinky a režíroval první čtyři, dodává, že se v mnoha ohledech kreativně vydal do míst, kde ještě nebyl. „Je to šílené – barevné a temné a krvavé, zlé a vtipné, agresivní a strašidelné,“ řekl. Diváci prý mohou očekávat výrazné ozvěny giallo, žánru italského hororu vyznačujícího se mezi jinými řadou velice brutálních výjevů.

Herečka Carla Gugino, která v Pádu domu Usherů ztvárnila Vernu, v rozhovoru pro magazín Netflixu Tudum poznamenala: „Je to šílenost v tom nejlepším slova smyslu. Je tam hodně černého humoru, ale také se to dotkne vaší duše.“ Vedle ní se v novince na obrazovkách objeví také Bruce Greenwood jako Roderick Usher, Mary McDonnell jako Madeline, Willa Fitzgerald, Carl Lumbly nebo Mark Hamill.

Nová minisérie na Netflixu vyjde 12. října. Pro Flanegana to bude vyvrcholení několikaleté spolupráce se streamovací službou, v rámci níž vedle zmíněných seriálů vznikl také film Gerald’s Game a loňský seriál Půlnoční klub. Žádaný hororový tvůrce koncem předloňského roku podepsal smlouvu s Amazon Studios.

V současnosti má ovšem, zatím neznámo zda přímo pro Amazon, pracovat na adaptaci slavné knižní série Temná věž od Stephena Kinga. „Pokud mě jakkoliv znáte, dobře víte, že to byl pro mě svatý grál po většinu mého života,“ řekl Flanagan pro server Deadline. Záměrem, kterému dal požehnání přímo autor knih, je osm rozsáhlých románů adaptovat do pěti řad seriálu následovaných dvěma filmy.