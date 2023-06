Jmenuje se Kvark. A je to retro akce z pohledu první osoby. Právě vyšla v předběžném přístupu na Steamu, tedy ve zcela hratelné, ale ještě neúplné verzi. Takových her je samozřejmě spousta, jenže tuhle mají na svědomí dva mladíci z Ostravy, kteří za sebou ještě ani nemají maturitu. Oba autory jsme pozvali k rozhovoru pro CzechCrunch – a jejich hru samozřejmě vyzkoušeli.

Petr Pavlík hru programuje, Radovan Šťastný dělá grafiku. To je dvoumužné jádro týmu Latest Past, který tvoří novou českou hru Kvark. Dva mladé studenty z Ostravska doplňuje ještě Jakub Řehoř, zkušenější videoherní vývojář z týmu Perun Creative, který pracoval na simulátoru bezdomovce Hobo: Tough Life. Studentským spolupracovníkům pomáhá se zvukem.

„My máme na starosti vývoj hry, studio Perun Creative je v roli vydavatele a finančně nás podporuje. Stará se tedy hlavně o reklamu, testování, ale také nám půjčují motion capture studio na záznam pohybových animací,“ říká pro CzechCrunch Radovan Šťastný. Samozřejmě si do Perunu čas od času zajdou i pro další výpomoc a radu. Však jsou sami studenti, zatímco Perun má za sebou už úspěšné vydání hry.

Vydání, ačkoli zatím jen v takzvaném early accessu nabízejícím první kapitolu, se před pár dny dočkal i Kvark. K dostání je na Steamu s úvodní slevou za zhruba 330 korun. Zavede vás do alternativních 80. let, konkrétně do utajovaného výzkumného zařízení kdesi v Česku. Navíc se silně stylizovanou grafikou a s adrenalinovější hratelností známou ze starších akčních her. Že vám to připomíná nedávno debutující Hrot, povedenou variaci na Quake v kulisách socialistického Československa?

Nejste sami, ale o žádné středoškolské opisování nešlo. „Ze začátku nás srovnávání s Hrotem popravdě celkem překvapilo, protože jsme z našeho pohledu jasně věděli, že to jsou odlišné hry. Potom jsem si uvědomili, že když člověk vidí Česko a retro stylizaci, ale hru si ještě nezahrál, tak se to může zdát podobné,“ říkají Latest Past. A je nutné jim dát za pravdu. Na zrádný první pohled je podobností dost. Jenže při naší návštěvě brněnské herní konference Game Access jsme měli možnost si Kvark vyzkoušet.

A jak se hraje? Velmi příjemně. A velmi jako první Half-Life. Jistě, český titul je samozřejmě nízkorozpočtový a dílem dvou studentů, zatímco hra od společnosti Valve patří k tomu nejcennějšímu a nejvlivnějšímu v celém žánru stříleček z pohledu první osoby. Ale když se v Kvarku pohybujete podzemními laboratořemi a skladišťmi, v ruce máte hasák a vyběhnou na vás nepřátelé připomínající zombie, feeling hry je opravdu halflifeovský. I v takových drobnostech, jako je třeba načasování nepřátelských útoků. Nebo v tom, že na vás dotírají i létající drony.

Příští rok nás čeká maturita. To nám taky určitě při vývoji nepomůže.

Tento dojem navíc znásobí každý další prvek přidaný nad rámec samotných soubojů. Třeba když musíte vyřešit jednoduché hádanky (Dveře zamčené číselným kódem? Jestlipak si ho neopatrný výzkumník nepoznamenal někde ve své v kanceláři…) nebo si pomocí páky nastavit kontejner na jeřábu tak, abyste z ochozů mohli přeběhnout na opačnou stranu haly. I to je rozdíl oproti spíš akčněji a arénovitěji pojatém Hrotu.

„Sami bychom Hrot přirovnali třeba ke Quakeu nebo Doomu. Zato my si bereme inspiraci spíš z Half-Lifu nebo BioShocku a spousty dalších her. Máme toho nahráno fakt hodně, všechno nás nějak ovlivnilo. Na rozdíl od Hrotu také máme příběh, který hráč může odhalovat. A ještě vylepšování postavy,“ vyjmenovávají tvůrci. Navíc doplňují, že Hrot si sami zahráli. „Zkoušel jsem několik úrovní, líbil se mi. Hratelnostně je to ale hodně jiné než Kvark,“ dodává programátor Petr s úsměvem.

Foto: Latest Past / Perun Creative Od herního serveru VisionGame.cz si Kvark vysloužil nominaci na nejlepší hru Game Accessu

Ačkoliv úsměv trochu pohasíná s dodatkem, že plnou verzi Hrotu ještě nestihl dohrát. V poslední době totiž moc času na hraní nebylo. Tvořit hru při škole není jednoduchá záležitost. „Vývoj je dost náročný, ze školy se každý den vracíme až kolem třetí. A ještě se musíme učit,“ popisuje Radovan. „Ze začátku jsme s tím dost bojovali, než jsme si vytvořili efektivní postup, který nám sedí. Ale nakonec jsme to zvládli, stejně jako všechny problémy, co nás při vývoji potkali,“ vzpomíná.

Petr s Radkem se na střední škole skamarádili už v prváku. Dali se do řeči a zjistili, že by chtěli dělat videohry. Šťastnou náhodou to vyšlo tak, že jednomu chyběl programátor a druhému grafik: „Takže bylo jasné, že se spojíme a že vyzkoušíme udělat nějakou hru v týmu. Začali jsme na malém dvoutýdenním projektu, na kterém jsme se naučili, jak se nám pracuje v týmu. A protože nám to celkem pěkně šlo, tak jsme si řekli, že vyzkoušíme udělat něco většího. Tak začal vznikat nápad na Kvark.“

Jméno hra dostala kvůli zasazení, součástí podzemního komplexu je jaderná elektrárna. Tedy, původně se měla jmenovat Atom, jenže zrovna vyšla střílečka Atomic Heart. A tak se vzpomnělo na hodiny fyziky a šlo se hlouběji, ke kvarkům, z nichž se atomy skládají. Obecně ale platí – stejně jako u Hrotu –, že název chtěli mít autoři krátký a úderný, jak už to „boomer shootery“ mívají. Ať už je to Hrot, Dusk, nebo Doom. Mimochodem, samotný Kvark je prý zkratka, kterou ale vyluští jen pozorní hráči.

Od nápadu ale bylo k současné podobě hry ještě daleko. Nejprve se oba vývojáři museli shodnout na hratelnosti. „Petr chtěl spíš pomalejší s prvky plížení. Já zase co nejrychlejší, nejdynamičtější, se skákáním a tak. Nakonec jsme na půl cesty, máme rychlé části, ale je potřeba i zpomalit a vyřešit hádanky,“ říká Radek. Přes krátkou odbočku, kdy bylo vše v angličtině, se pak shodli i na zasazení do alternativní české historie osmdesátých let. Alternativní z jednoduchého důvodu, aby se do hry dostaly i nehistorické prvky. Třeba ony létající drony.

Foto: Latest Past / Perun Creative Hromady nepřátel, tak akorát záludné hádanky, do toho české reálie. To je střílečka Kvark

V Kvarku jsou tak všudypřítomné české nápisy, plakáty, poznámky či obsah osobních počítačů v kancelářích (samozřejmě s obrovskými zažloutlými monitory). „Líbil se nám vizuální styl propagandistických materiálů té doby. Bereme inspiraci z dobových hesel, například o amerických agentech, jedno z vylepšení hráčské postavy má třeba název Pětiletka,“ vyjmenovává Radek.

Příští rok oba vývojáře čeká maturita. „To nám taky určitě při vývoji nepomůže,“ říkají nepřekvapivě. Kromě zkoušky dospělosti je totiž v plánu i zkouška vývojářská. Do roka by se měl Kvark prostřílet z early accessu. Kromě reakcí na zpětnou vazbu prvních hráčů v předběžném přístupu autorské duo v hlavách nosí nápady třeba i na rozšíření hry na konzole.

Naopak krátkodobějším cílem, respektive měřítkem úspěchu, má být zaplacení dosavadního vývoje, aby se mohli své hře bez problémů věnovat dál. S tím pomáhá v úvodu zmiňované studio Perun Creative. I díky němu – a díky úspěchu Hobo: Tough Life – mohl před pár dny Kvark vyjít v předběžném přístupu. Ostravské studio totiž se svou bezdomoveckou hrou hezky uspělo.

„Na všech platformách jsme prodali kolem půl milionu kusů. Celkový obrat přesahuje šest milionů dolarů, zhruba 130 milionů korun,“ říká pro CzechCrunch Jakub Řehoř, pomocník mladých vývojářů z Perunu. Studio tak mohlo investovat do vlastní akademie, která v Moravskoslezském kraji rozšiřuje povědomí o herním vývoji. A Petrovi s Radkem pomohla Perun Academy už v počátcích jejich projektu.

„Abychom neudělali stejné chyby jako oni,“ říkají brzy maturující vývojáři. Už samotná úvodní prezentace Kvarku byla prý totiž tak trochu, inu, školácká. A tak zkušenější borci z Perunu dvojici z Latest Past nasměrovali třeba k přípravě designového dokumentu, který vytyčuje důležité body hry. Od té doby probíhaly pravidelné schůzky, mentorování i občasná výpomoc – a výsledkem je Kvark.

Střílečka, která se připojila k trendu retro akcí navazujících na tituly z devadesátých let i na ty o pár let mladší. Která na první pohled může připomínat podobně pojatý Hrot, ale hraje se dost jinak. Víc jako Half-Life. Což neberte jako přímé srovnání a přehnané vychvalování. Poměřovat se s tak ikonickým titulem by nebylo na místě. Ale když se řekne, že Hrot je socialistický Quake, tak tomu hráči rozumí. A ve stejném duchu je pro přiblížení Kvarku nejjednodušší říct, že to je takový Half-Life po česku. Od dvou středoškoláků, které teprve čeká maturita.