Dva Ukrajinci převádějí diplomy a certifikáty do digitálu, přispěli jim na to i Češi

Mít v ruce diplom dokládající vzdělání je pro mnoho lidí důležité, ale prokázat se jím stále častěji potřebují taky online. Jenže udělat to tak, aby bylo jasné, že certifikát je pravý, už je složitější. Převést doklady, diplomy a osvědčení do digitální doby se rozhodli Sergej Butko a Vlad Turak, dva zkušení startupisté z Ukrajiny, kteří před deseti lety přesídlili do Polska, před dvěma rozjeli startup Certifier, našli pro něj přes 400 firemních zákazníků a teď nabrali miliony na rozvoj. I od Čechů.

To proto, že digitální certifikáty umožňují jak vydávat, a to podle přednastavené šablony nebo vlastních představ, tak jedním klikem hromadně rozesílat. A zároveň i udržovat ověření jejich pravosti a provádět analýzy. Organizace má navíc přehled, kde se student daným certifikátem prokazuje, kde ho sdílí a k čemu ho používá. Mezi zákazníky startupu patří Avon Canada, University of Illinois či Oxford School District. Digitální certifikát obdrželo prostřednictvím platformy skoro 800 tisíc lidí.

„Ani v éře digitalizace nezmizí touha lidí po uznání. Naopak zůstane základním aspektem globální kultury,“ je přesvědčený o budoucnosti nejrůznějších osvědčení Sergej Butko, spoluzakladatel a CEO Certifieru.

Celkem 700 tisíc eur, tedy přes 17 milionů korun, jim v seedovém kole posílají investoři v čele s polským Movens Capital, seedového kola se ale účastnil i tamní Funding Box Deep Tech Fund nebo BlackPearls. Přispělo i české Depo Ventures, a to celkem 100 tisíci eur, tedy téměř 2,5 milionu korun.

„Digitalizace je jasným trendem i v oblasti vydávání diplomů a certifikátů. Je to tržní nika, ale pořád dostatečně velká, navíc ještě neobsazená,“ popisuje Jan Krahulík, partner fondů investiční skupiny Depo Ventures. Podle něj je způsob, jakým se startup může roztahovat, velký – a to se prý už stihlo potvrdit. „Růst je aktuálně ještě vyšší než původní predikce z doby, když jsme s týmem Certifieru začali poprvé jednat,“ říká.

Podle výzkumu společnosti Future Market Insights se celosvětový trh s digitálními certifikáty aktuálně odhaduje na 1,6 miliardy dolarů. Během následujících deseti let by ovšem měl překročit šest miliard dolarů. Co se týče Certifieru, víc než čtyři pětiny příjmů společnosti pocházejí ze Spojeného království, USA a Kanady.

Pro zakladatele to zdaleka není první startupový projekt. Turak založil jeden z nejpopulárnějších vzdělávacích ukrajinských portálů pro školáky, který měsíčně přiláká přes milion uživatelů. Butko spoluzakládal CallPage, který pomáhá při kontaktování firem zákazníky i obráceně, a působil jako jeho CMO. Tento startup získal financování ve výši 4,5 milionu dolarů a v roce 2021 ho koupila americká technologická společnost Saas Labs.