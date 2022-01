Venture kapitálových fondů, které investují do startupů, v posledních letech v Česku vzniká stále více. To je dobrá zpráva, avšak tyto fondy většinou míří na vyšší finanční kola, přičemž těm nejmenším nadějným firmám se nevěnuje dostatek pozornosti. K takovému závěru došlo Jihomoravské inovační centrum (JIC), které se nyní rozhodlo tuto mezeru naplnit a na podporu startupů během následujících pěti let vyčlenilo celkem dvacet milionů korun.

JIC Ventures se chystá investovat pouze do klientů JIC, tedy firem, které už agentura podpořila, zná jejich parametry a snižuje tím riziko i náklady na due diligence. Obecně přitom půjde menší částky v rozmezí od 500 tisíc do tří milionů korun, v případě potřeby vyšší investice pak pomůže s hledáním dalších koinvestorů.

„Startupy v rané fázi své existence mají málo možností, jak sehnat finance na rozjezd. Pro soukromé investory i banky se totiž jedná o velké riziko. Potřebují alespoň dílčí jistotu, že se jim investice vrátí. My riziko vyhodnocujeme také, ale důležité je, že nám může investice zvýšit návratnost naší práce se startupy,“ popisuje jednatel fondu Radim Kocourek. Startupy podle jeho slov nepotřebují v začátcích významné investice.

„Někdy stačí i řádově statisíce korun. To firmě dodá potřebný impuls v začátcích. Podstatná je i mentorská, odborná a poradenská činnost, která je ze strany investorů poskytována – její význam pro firmu často přesáhne hodnotu investice samotné,“ doplňuje investor, člen poradního sboru fondu a zároveň krajský radní pro vědu, výzkum, inovace a informační technologie Jiří Hlavenka.

Investor a podnikatel Jiří Hlavenka Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Protože je JIC veřejnoprávní agenturou, disponuje veřejnými financemi, které bude do startupů přímo investovat. „Cílem tedy není jen finanční profit. Úspěšné firmy totiž pomáhají i rozvoji celého regionu,“ říká Kocourek a jmenuje přínosy jako pracovní místa, daňové odvody i zvýšení prestiže v zahraničí. Finance z úspěšných exitů chce JIC použít na investice do dalších firem.

Podobný model podpory startupů s názvem Technologická inkubace představila také veřejná agentura CzechInvest s cílem alokovat do nadějných firem celkem miliardu korun ve formě grantů a inkubační podpory.

„Programy CzechInvestu nevnímáme konkurenčně, protože dle znalosti jejich plánů se nejedná o investice, ale o dotace na rozjezd firmy. CzechInvest se nestává spolumajitelem firem, které podpoří. Vztah je spíš komplementární, financování se může doplnit, současně role investora jde nad rámec poskytnutí peněz,“ komentuje pro CzechCrunch Kocourek.

JIC Ventures přitom není novým fondem, vznikl už v roce 2015 a během šesti let investoval do čtyř startupů, konkrétně šlo o Gina Software, Nenovision, Klimek Motion (carsharing AJO) a Wereldo. Relativně nízký počet investic pak vysvětluje tím, že na ně ve strategii JIC nebyla taková pozornost a spíše se zaměřovali na jiné formy práce s firmami. Nyní se cíle mění.

„JIC má novou strategii, která je více zaměřena na podporu deep tech firem, jejichž cesta ke komercializaci je typicky delší a potřebují i několik kol investic, než k ní dojdou. Proto jsme se rozhodli dát JIC Ventures větší roli a více propojit nabídku investice s mentorskou a konzultační podporou JIC. Současně došlo i ke změně na pozici jednatele JIC Ventures,“ vysvětluje Kocourek.

Další investice

Typologicky se ve svých investicích JIC Ventures zaměří na firmy se sídlem nebo vztahem k Jihomoravskému kraji, se škálovatelným produktem a dobrým týmem. Oborově fond omezen není, ideálně by však viděl technologické projekty a s vazbou na brněnské vysoké školy.

V souvislosti s oznámením novinek JIC Ventures zároveň představilo i novou investici, 500 tisíc korun získal brněnský výrobce designových reproduktorů Harangi Sound. Prostředky chce využít na rychlejší rozšíření sortimentu, zatím má firma za sebou vývoj prvního produktu Parus.

„Poslech hudby musí být zážitek. Náš produkt nabízí nejkvalitnější zvuk ve své kategorii,“ je přesvědčen zakladatel firmy Viktor Harangi. „Firma je zatím na úplném začátku, ale věříme, že se svými produkty našla na trhu niku. Zakladatelé firmy navíc mají potřebný drive a nadšení, což je podmínkou pro to, abyste mohli v podnikání uspět,“ doplňuje Radim Kocourek.