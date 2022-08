Dvanáctiválec a inovativní design. Batur od Bentley za 50 milionů míří od klasiky do nové éry

Automobilka Bentley byla vždy spojována s opulentními a výkonnými vozy, pod jejichž kapotou tepou i dvanáctiválcové pohonné jednotky. Těmto časům však zvoní hrana, a tak firma představuje dost dobře možná posledního zástupce staré éry, který svým designovým jazykem zároveň vypráví o příchodu nových pořádků.

Batur je jméno vulkanického komplexu na indonéském ostrově Bali. A nově také model od Bentley. Ten v sobě snoubí klasickou techniku automobilky spolu s designem, který přináší velmi neobvyklou podívanou.

Bentley Mulliner Batur, jak zní celé jméno vozu, nabízí design, který jej od ostatních sourozenců odlišuje. Kulaté světlomety nahrazují trojpaprsková světla vyčnívající k blatníkům. Přepracována byla také maska chladiče plná agresivních detailů objevujících se i na spodním nárazníku.

Foto: Bentley Vůz dostal název po sopce na Bali

Příjemně se dívá i na boční siluetu vozu s ostrými prolisy na boku, doplněnou o dynamická 22palcová kola. Zadní partie jsou elegantní tečkou za celým estetickým divadlem, které automobil ve svém exteriéru rozehrává. Dominují jim především úzké světlomety s tenkou linií.

Vzhled vozu se dá nazvat malou evolucí, přičemž je dílem ředitele designového oddělení automobilky Adrease Mindta. Ten do firmy nastoupil v minulém roce poté, co po pětadvaceti letech opustil koncern Volkswagen. Zde pracoval například na vzhledu elektrického modelu Audi e-Tron, kterým si automobilka postavila bránu do světa elektromobility. A právě sem míří i Bentley, přičemž Mindt by se měl stát jedním z architektů nové elektrické éry společnosti.

Batur tak lze vnímat i jako určitého mesiáše designu, se kterým se budeme setkávat u budoucích, elektřinou poháněných modelů Bentley. A první zástupci by se měli začít ukazovat co nevidět, jelikož se automobilka chce v rámci své strategie Beyond100 stát plně elektrickou do konce této dekády.

Sám Batur se však nenechal unést elektrickým proudem, jelikož pod jeho kapotou bije šestilitrový přeplňovaný dvanáctiválec naladěný na výkon 710 koní. Novinka tak představuje vůbec nejvýkonnější model, jaký kdy Bentley stvořilo. Lze se ovšem domnívat, že se jedná o jednu z posledních, ne-li zcela definitivní kapitolu, kterou Bentley s dvanáctiválcovou pohonnou jednotkou píše.

Foto: Bentley Interiér vozu je udržitelný, vychází však vstříc i nejnáročnějším

Ve stopách tradice se ubírá také interiér, který se inspiruje loňským modelem Bacalar a klade důraz na udržitelnost. Zákazníci si mohou vybrat, zda bude vnitřek vozu potažen skotskou či italskou kůží, případně umělým semišem Dinamica. Koberce jsou vyrobeny z recyklované příze. A namísto uhlíkových vláken je přítomný kompozit tvořený přírodními vlákny. Ti nejnáročnější si navíc mohou dopřát i specifické komponenty vyvedené v 18karátovém zlatě, které jim vytiskne 3D tiskárna.

Bentley má v úmyslu vytvořit pouze 18 exemplářů Baturu, přičemž jeho prodejní cena byla stanovena na 1,65 milionu liber, tedy přibližně 48 milionů korun. I přesto by již všechny kusy měly mít své majitele, kteří je ve svých garážích uvidí nejdříve koncem příštího roku.