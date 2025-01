Dvě stovky investorů ho odmítly. Když změnil strategii, dostal 14 nabídek za celkem 160 milionů

„Ve FaceUpu jsme jim takový plán na růst a následný exit ani nenabízeli, proto jsme pro ně byli neinvestovatelní,“ říká Sláma, jenž se kromě svého startupu věnuje také investování. Avšak v Jiným fondu, ve kterém působí společně se známým podnikatelem Jiřím Hlavenkou, se zaměřuje na andělské investování. „Jde v podstatě o koníček při běžné práci a investuje se méně na základě matematiky a více na základě osobní důvěry v zakladatele. Venture kapitál je pokročilejší, jde o práci na plný úvazek a má úplně jiná pravidla,“ vysvětluje.

Výsledkem tříměsíční práce tak bylo, že se Sláma smířil s tím, že finanční kolo neuzavře. Místo toho pro FaceUp zajistil plán s dluhovým financováním včetně plánu překlopit firmu do ziskovosti. „Díky tomu už peněžní injekce nebyla otázkou přežití. A právě to byl ve vyjednávání s investory největší zlom, můj mindset se úplně otočil,“ přibližuje.

Situaci Sláma srovnává s randěním – když budete na potenciální partnerku nebo partnera příliš tlačit, může to působit troufale a odradíte je. „S investory je to podobné,“ směje se. „Musíte ukázat, že jste nad věcí a sebevědomí. Když jste nervózní, děláte chyby, plete se vám jazyk, nedokážete se uvolnit… a z potenciálního partnerství nic nebude.“

Foto: FaceUp.com Zakladatelé FaceUpu David Špunar, Jan Sláma a Pavel Ihm

Tato změna tak Slámovi umožnila si uvědomit, v čem dělal chybu, a svůj přístup k vyjednávání změnil. Například na callech přestal prezentovat jednotlivé slidy v pitch decku, místo toho uvolněně vysvětloval všechny podrobnosti svými slovy bez předem nacvičeného scénáře. Zároveň stanovil jasný deadline, jasná očekávání a jasné podmínky. „Předtím jsem byl v rozhovorech otevřený více méně všemu. To mohlo působit zoufale, že reálně nevím, co chceme,“ přiznává.

Sláma zároveň upravil, jak představoval budoucí plány FaceUpu – místo bájného jednorožce se začal prezentovat jako velbloud (z anglického camel), což je méně využívané pojmenování. „Pořád věříme, že naše valuace může dosáhnout miliardy dolarů, do tohoto cíle ale nepřiletíme, místo toho si cestu vytrvale vyšlapeme,“ popisuje a svoje ambice podtrhává potenciální velikostí celého trhu – FaceUp prý může obsluhovat všechny firmy, které mají v týmech více než padesát lidí. „Takových je globálně nespočet,“ říká Sláma.

Další zásadní změnou pak bylo, že přestal potenciální investory oslovovat slepě přes vyplňování formulářů na webech fondů. „I když má takový formulář úplně každý fond, ve skutečnosti některé vnímají jeho využití jako red flag. Pokud jsi totiž schopný, nepotřebuješ je prý oslovit takto nepřímo, ale najdeš cestu, jak se s nimi spojit osobně. Naopak když formulář využiješ, může to působit tak, že sis neudělal dostatečnou přípravu. Protože pak by ti někdo řekl, že se to nedělá. A navíc to znamená, že nemáš předchozí founderské zkušenosti, protože jinak by ti to ani nikdo nemusel říkat, ale věděl bys to,“ popisuje Sláma.

Rady při nabírání investice podle Jana Slámy Co nedělat: Oslovit investiční fondy přes formulář na jejich webu.

Být všemu otevřený, nemít určený deadline a podmínky.

Nemít plán B. Co dělat: Zajistit si u investorů osobní představení.

Uvolnit se, prezentovat svými slovy a netlačit na pilu.

Upozornit na rizika a rovnou navrhnout jejich řešení.

Pětadvacetiletý zakladatel tak zdůrazňuje potřebu osobních kontaktů. „Začal jsem se ptát kamarádů z dalších startupů nebo fondů, zda neznají investora, pro kterého by mohl být FaceUp zajímavý. Otočil jsem logiku hledání, místo fondů jsem poptával konkrétní lidi a mělo to skvělé výsledky, protože když jste s někým kamarád a znáte se roky, dokáže se za vás zaručit.“

Takovým způsobem se napojil na v úvodu zmiňované investory, kteří byli převážně z Česka a kterým rovnou v rozhovorech začal vysvětlovat, proč by do něj investovat neměli. „Úkolem každého investora je najít důvod, proč by do startupu investovat neměl. Já jsem jim tímto způsobem vyložil všechny karty na stůl, přiblížil, co mohou považovat za potenciální problém, a rovnou i vysvětlil, proč to jako problém nevnímám nebo případně jaké máme plány na řešení,“ říká.

V tom Slámovi pomáhaly i desítky rozhovorů s investory, z nichž nakonec žádná dohoda nevznikla. „Zjistil jsem, co investory zajímá, na co se ptají a co považují za potenciální problémy, díky čemuž jsem se mohl lépe připravit. Proto doporučuju začít nejdřív oslovovat fondy, se kterými ani spolupracovat nechcete, nacvičíte si reakce,“ radí.

Nyní už ale má prý Sláma důvod k úsměvu. Získaný kapitál totiž FaceUpu pomohl více šlápnout do zahraniční expanze – a zatímco před rokem měl poměr zákazníků 70 ku 30 ve prospěch domácích, nyní už se situace otočila.

„Devadesát procent nových příjmů nám generují mezinárodní klienti, jen ve Spojených státech jich máme 230 a hezky se nám rozbíhá i Blízký východ,“ pochvaluje si Sláma. Aktuálně má FaceUp mít opakující se roční tržby (ARR) na úrovni desítek milionů korun s meziročním růstem v desítkách procent. „To je na naše poměry pomalejší růst, ale souvisí právě se změnou strategie a zaměřením se na zahraničí, kde ale pořád rosteme o více než sto procent. Teď máme pěkně našlápnuto a tento rok nepolevujeme,“ uzavírá.