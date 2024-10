Dvojí život ledového guru. Wim Hof uchvátil byznysmeny i celebrity, v soukromí týral svou rodinu

Uložit 0

Joseph Fiennes patří k nejvýraznějším a nejtalentovanějším britským hercům, upozornil na sebe na konci 90. let rolí v Zamilovaném Shakespearovi, za něhož byl nominovaný i na Oscara. Jednou z jeho nejnovějších filmových převtělení měl být i nizozemský extrémní sportovec a otužilec Wim Hof. Jenže životopisný snímek The Ice Man je teď – symbolicky – u ledu, protože vyplouvá na povrch čím dál víc informací, že Hof má rád nejen chlad, ale i násilí.

O tom, jak účinná je takzvaná Wim Hofova metoda, odborníci pochybovali už dřív. V posledních letech se stala mimořádně populární a i na českých horách není problém potkávat v zimě zástupy vysvlečených nadšenců, kteří stoupají třeba na Sněžku. Nebo kteří tráví desítky minut v mrazivé vodě s kostkami ledu.

Jenže jako u jiných charismatických lídrů i tady fungoval silný příběh zakladatele hnutí. Navíc v době covidu, kdy se lidé začali více zabývat svým zdravím, se podařilo podobným projektům vystřelit a přitáhnout k sobě hodně pozornosti.

To, co Wim Hof a jeho stoupenci, kteří absolvovali samozřejmě placené kurzy a získávali certifikáty oficiálních koučů, nabízeli, znělo jasně – pokud chcete mít lepší imunitu a být zdravější a odolnější, cesta vede přes meditace, správné dýchání a schopnost zvládat chlad. Extrémní chlad. Jen v roce 2022 jeho firma Hof Holding vydělala v přepočtu přes 100 milionů korun a na jeho rady spoléhaly osobnosti jako Jim Carrey, Oprah Winfrey nebo Orlando Bloom.

Jak ale upozorňuje list New York Post, postupně přibyla i řada případů lidí, kteří vzali Hofovu metodu tak vážně, až přecenili své síly a v důsledku podchlazení zemřeli. Celkem jich jsou prý už desítky, jakkoli soudy zatím nikdy neshledaly, že by Wim Hof za úmrtí nesl přímou odpovědnost.

Otužování je totiž nepochybně zdraví prospěšné, klíčová je ale příprava a znalost vlastních limitů. Wim Hofovi a dalším se kolem něj ovšem podařilo vybudit mohutnou vlnu zájmu. A ta nyní definitivně splaskává, protože nizozemský deník Volkskrant přinesl rozsáhlé svědectví jeho příbuzných, v nichž z ledu vystupuje jiná, násilnická Hofova podoba.

A celé to rozpoutal právě film The Ice Man, který chystalo londýnské studio Corner Stone (na jeho webu už o něm ale nic nenajdete, veškeré informace z něj stáhli). Producent totiž napsal bývalé partnerce Wima Hofa dopis, že by s ní pohovořil, aby měl komplexní obrázek o životě známého kouče.

De buitenwereld kent Wim Hof als de excentrieke Iceman. Zijn gezin ging gebukt onder huiselijk geweld https://t.co/LtAoiK3NJg — de Volkskrant (@volkskrant) September 28, 2024

„Caroline se zastavil dech,“ popisuje časopis reakci někdejší Hofovy přítelkyně, která s ním strávila deset let a má s nám syna Noaha. Ten se ovšem dodnes vzpamatovává z toho, jak se k nim otec choval. Dochází mimo jiné na posttraumatické terapie. V domácnosti bylo prý běžné mlácení, fyzické i verbální násilí. Wim Hof veškerá obvinění ve vyjádření pro nizozemské novináře odmítnul.

Novináři ale zjistili, že Wim Hof byl v roce 2012 dokonce odsouzen k veřejně prospěšným pracem, protože napadl Carolinina syna z minulého manželství. V roce 2015 mu pak jiný soud zakázal stýkat se s jeho vlastním potomkem Noahem – opět kvůli drsnému zacházení a terorizování.

I v Česku se kolem Wim Hofa strhla v minulých letech velká vlna zájmu. Jedním z lidí, kteří pravidelně upozorňují na rizika jeho metody, je průkopník zdravého životního stylu Miroslav Šindelář z Institutu moderní výživy. Ten aktuální dění shrnul na sociální síti X poměrně výstižně: „Wim Hof jak ho neznáte, v roli domácího násilí, zneužívání a kontroly obětí. Často veřejně známá a slavná osobnost vede dvojí život, viz Hof nebo Huberman, a sláva a úspěch jim dává pocit moci. Navíc jeho metoda je z velké části BS.“

Pod zkratkou BS se skrývá anglický výraz bullshit, jehož význam asi čtenáři CzechCrunche znají.