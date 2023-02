Královna úklidu a zarovnaných šuplíků Marie Kondo otočila: Se třemi dětmi to nejde, mám doma svinčík

Tisíce, vlastně miliony žen po celém světě učila, jak mít radost z uklízení a především, jak a proč udržovat domov vycíděný, i když všude kolem pobíhají děti. Sama na tom vydělala miliony dolarů. Teď se ale Marie Kondo dopustila největšího hříchu – přiznala, že s třemi potomky to nejde a že jí už nevadí, když má doma nepořádek.

Kanadská režisérka a scenáristka Sarah Polley to vyjádřila přesně: „Marie Kondo dluží oficiální omluvu nám všem, které přiměla, abychom skládali oblečení do maličkých obálek, i když jsme měli tři děti.“ Bylo to samozřejmě řečeno s nadsázkou, ale osten pichlavosti je zřejmý a pochopitelný.

Marie Kondo prodala za posledních deset let po celém světě přes 11 milionů výtisků svých knih, ve kterých radí, jak uklízet a mít z toho radost. To je ostatně (nebo snad bývala?) její mantra – při úklidu je třeba u každé věci, jež vám padne do ruky, posoudit, zda ve vás probouzí vášeň a radost, a pokud ne, prostě ji vyhoďte. Její nejznámější kniha se v češtině jmenuje Zázračný úklid a vyšla tu v roce 2020.

Ještě víc než knihy její slávu ale umocnil Netflix, pro který v roce 2019 natočila seriál, v němž chodila do rodin neschopných si doma uklidit a pomáhala jim – ano, je to tak – uklidit. Hned první díl show se mimochodem jmenoval Uklízení s dětmi. Zvláště během covidu popularita Marie Kondo vystřelila, protože lidé zavření doma náhle viděli v radách drobné Japonky spásné řešení svinčíku kolem sebe.

Kondo, která se svým manželem a manažerem v jedné osobě Takumim Kawaharou založila před několika lety společnost KonMari a kromě knih prodávají organizéry do šuplíků, krabičky, podložky nebo nádobky a také za poplatek škodí profesionální kondo-konzultantky (třídenní webový kurz stojí 250 dolarů), nicméně porodila v roce 2021 třetí dítě. Ke dvěma holčičkám přibyl chlapeček.

Následně její veřejná aktivita trochu ochabla a nyní hodila mezi své následovatelky a obdivovatelky něco jako atomovou bombu. „Až dosud jsem byla profesionál na uklízení a snažila jsem se mít i doma uklizeno za všech okolností. Teď jsem to svým způsobem vzdala a je to dobře. Uvědomila jsem si, že je důležitější, abych trávila čas s dětmi,“ prohlásila podle deníku Washington Post osmatřicetiletá Kondo při online semináři.

Foto: KonMari Media Marie Kondo

A ještě dodala: „Máme teď doma nepořádek, ale způsob, jakým spolu trávíme čas, je pro mě mnohem důležitější.“ Samozřejmě je otázkou, co v případě Marie Kondo znamená nepořádek. Význam toho slova může mít olbřímí rozptyl – od ne zcela v ose vyrovnaných triček ve skříni až po ťápoty na zemi, nesetřený prach a povalující se papíry všude kolem. Jako pravděpodobnější se zdá ta první možnost…

Poté, co Washington Post vydal svoji zprávu, se hlavně na sociálních sítích strhla mela. Někteří Kondo gratulují k prozření, někteří jí vyčítají, že je pokrytec, jiní se jen smějí. Ona sama v jedné ze svých knih napsala: „Uklízet znamená vypořádat se se všemi věcmi ve vašem životě. Tak co potřebuje opravdu dát do kupy?“ Teď to dostává ten pravý smysl – není důležité uklízet police a myslet si, že si tím nějak dáte do pořádku i všechno ostatní, ale je potřeba si přeskládat a přerovnat hodnoty, abyste věděli, co je důležité a co není.