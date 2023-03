Ed Sheeran končí jednu éru. Vydává poslední desku ze své série, má být nejdepresivnější

Začalo to matematickým znaménkem plus, pokračovalo přes krát a děleno a předloni skončilo symbolem rovná se. Skoro by se dalo říct, že Ed Sheeran je takovým hudebním matematikem, když pojmenovával svá alba jako z učebnice aritmetiky. A bude v tom pokračovat. Jedna z největších popových hvězd současnosti chystá další, poslední desku z této série, ve které už prý nemá jít o potěchu fanoušků – naopak jim otevře dveře do svého depresivního světa.

Ed Sheeran začal své první písničky nahrávat už v roce 2004, když mu bylo třináct, pořádně se o něm ale začalo mluvit až o sedm let později s vydáním debutového singlu The A Team, který má do dnešního dne přes 350 milionů zhlédnutí na YouTube a dostal se k takovým ikonám, jako je třeba Elton John. Nahrál i neméně slavný hit Lego House, pak obě tyto skladby zahrnul do svého prvního studiového alba +, tedy Plus.

Hrál koncerty, vystupoval na různých akcích, postupně plnil playlisty streamovacích služeb – a také se dostával do prestižních hudebních žebříčků. V roce 2014, tři roky po debutové desce, vydal další projekt s označením × alias Multiply (v češtině krát), aby v roce 2017 přispěchal s třetím zářezem do své diskografie. Tehdy svou takzvanou matematickou řadu alb rozšířil o desku ÷, respektive Divide, v češtině děleno.

Právě tato nahrávka vystřelila anglického zpěváka do výšin. Největší hity Shape of You a Castle on the Hill si naprosto podmanily britské hudební žebříčky a silně rezonovaly také ve Spojených státech – Ed Sheeran se tehdy stal prvním umělcem, který měl v jednom týdnu dvě skladby v první desítce žebříčku Billboard Hot 100. Před dvěma lety vydal = alias Equals, tedy rovná se – a opět dominoval globální popové scéně.

Nyní se Ed Sheeran, jehož bohatství se odhaduje až na 200 milionů dolarů (4,4 miliardy korun), chystá na další zářez, který má být jeho poslední v sérii takto specificky nazvaných alb. Novinka vyjde 5. května a ponese označení –, respektive Subtract, což lze přeložit jako odečítání. Příchod své v pořadí páté sólového desky oznámil na Instagramu, kde také zmínil, v čem bude projekt odlišný od těch předchozích.

Rodák z Halifaxu otevřeně říká, že se novinka bude týkat jeho nejsložitějších momentů v životě. Velký prostor má na nové desce dostat únor loňského roku, kdy bojoval s úzkostmi a depresemi způsobenými jak smrtí nejlepšího kamaráda, tak děsivou situací, kdy byl jeho ženě – po porodu druhé dcery – diagnostikován nevyléčitelný nádor.

„Propadal jsem strachu, depresi a úzkosti. Připadal jsem si, jako bych se topil, hlavu pod hladinou, díval se nahoru, ale nemohl se dostat na vzduch,“ napsal Ed Sheeran na Instagram. Proto by deska měla sloužit jako jedna velká zpověď, která nebude laděna do příliš pozitivních tónů. První singl by se měl objevit ještě během tohoto měsíce.