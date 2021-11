Slavná aukční síň Christie’s se postarala o další úspěšnou dražbu, tentokrát z vědeckých kruhů. Podařilo se jí vydražit jeden z přípravných rukopisů k teorii relativity světoznámého vědce Alberta Einsteina, za který neznámý kupec zaplatil 11,6 milionu eur, tedy necelých 300 milionů korun. Zároveň byl pokořen rekord, co se dražeb Einsteinových rukopisů týče.

Albert Einstein patří k nejznámějším vědcům 20. století a často je spolu s Isaacem Newtonem označován za nejvýznamnějšího fyzika všech dob. Do historie se zapsal hlavně svými příspěvky fyzice – od speciální teorie relativity přes myšlenku kvantování elektromagnetického pole až po obecnou teorii relativity, která je jeho dost možná největším příspěvkem.

Všechny jeho úvahy, teorie a myšlenky se formovaly začátkem 20. století a sehnat jakýkoliv ručně psaný dokument z jeho brilantního mozku je dnes velmi těžké. Nejvzácnější jsou pak zejména ty, které vznikly před rokem 1919. A právě do tohoto období se řadí i rukopis k teorii relativity, který Albert Einstein a jeho spolupracovník Michele Besso redigovali v letech 1913 a 1914.

Jak uvádí aukční síň Christie’s, kdyby nebylo Bessa, patrně by se tento extrémně raritní, 54stránkový rukopis ani nedochoval. Odborníci se domnívají, že by se Einstein neobtěžoval se schraňováním něčeho, co pokládal pouze za pracovní dokument. A vzhledem k tomu, že má rukopis několik chyb, je jeho sběratelská povaha ještě výjimečnější.

Rukopis totiž obsahuje výpočty, které zahrnují „konkrétní počet dříve nepostřehnutých chyb“. Einstein si je podle všeho tehdy uvědomil, a proto se dál o tento rukopis nestaral. Besso si jej následně odnesl a uchoval. Jak informuje agentura AFP, Christie’s za něj původně očekávala cenu mezi dvěma až třemi miliony eur. Nakonec šlo o 11,6 milionu eur (včetně poplatků).

Díky této sumě se navíc podařilo překonat dosavadní rekord při dražbě Einsteinových děl, jmenovitě jeden z dalších rukopisů, který byl v roce 2018 vydražen za 2,8 milionu dolarů. O rok předtím se vydražil i Einsteinův dopis o tajemství, jak být šťastný – zaplatilo se za něj 1,56 milionu dolarů.