Elektrický král luxusu. SUV od Maybachu sice pojme jen čtyři pasažéry, zato jim vychladí šampaňské

Je obří, přesto uveze jen čtyři lidi. Ti na zadních sedačkách si v něm ale odpočinou stejně jako v první třídě Airbusu A380. K dispozici mají chladničku šampaňského včetně stylové výbavy nebo odnímatelné obrazovky a samozřejmě masážní křesílka. Elektrický Maybach EQS nemá zatím známou cenovku, ale je jasné, že bude diamantově vysoká.

Jméno Maybach je s vozy Mercedes-Benz spojené po celou dobu jejich existence. Wilhelm Maybach stál v roce 1890 u vzniku značky Daimler a byl to právě on, díky komu firma začala o dekádu později vyrábět automobil se jménem Mercedes. U spojení Daimleru s Benzem ve 20. letech už sice nebyl, tehdy rozvíjel svou vlastní stejnojmennou společnost, kterou ovšem v 60. letech pohltil – ano, jak jinak, Mercedes-Benz.

Maybachy jsou dodnes symbolem maximálního luxusu. Už to ale nejsou samostatně vyvíjená auta, nýbrž ta top of tops edice nejvyšších řad Mercedesu, tedy jeho modelů S a GLS. V elektrické flotile aut s třícípou hvězdou ve znaku zatím Maybach chyběl, to se ovšem co nevidět změní, protože na trh přichází SUV s označením EQS Maybach.

Oficiální název zní Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Německá automobilka se s ním pochlubila v pondělí, dvě klíčové informace ale stále nesdělila – kdy se vozy začnou prodávat a kolik budou stát. Zatímco otázka číslo jedna potenciální kupce zajímá, otázka číslo dvě asi moc ne. Proč? Protože Maybach je statusová záležitost a je samo sebou, že cena bude astronomická, aspoň v intencích sériových vozů.

Jen pro ilustraci – Maybach v úpravě klasických korábů třídy S, respektive GLS začíná na 4,6 milionu korun, takže v případě elektrických modelů EQS, které v základní úpravě startují na 3,3 milionu korun, se dá očekávat, že cena půjde ještě výrazně nahoru a bude začínat pětkou.

Technicky nabízí Maybach EQS o něco lepší parametry, pohání ho elektromotory o celkovém výkonu 484 kW, s nimiž by měl na jedno nabití ujet až – čistě teoreticky – 600 kilometrů. V realitě to asi bude o poznání méně, jak jsme ostatně zjistili při našem testu jinak skvělého modelu EQE. Z nuly na stovku to vytáhne za čtyři sekundy.

Pohled do interiéru dává tušit, co mělo při navrhování přednost. Tedy komfort na zadních sedadlech, kde je mimochodem místo jen pro dva cestující. Takže žádných pět nebo dokonce sedm členů posádky, jako nabízí Mercedes GLS nebo BMW X7. Prostě luxus bez (skoro) kompromisů, žádná rodinná dodávka. Zadní sedačky i díky tomu lze protáhnout do lůžkové verze, mají k dispozici všechny možné masážní a relaxační programy, samozřejmostí je chladnička, aby cesta se sklenkou v ruce lépe ubíhala.

Kůže i dřevo v kabině budou z ekologicky udržitelné produkce, řidiče bude při jízdě provázet rozšířená realita, která mu bude v panelu head-up displeje promítat plastický návod cesty. Jak je u Maybachů standardem, i EQS je zvenku vyvedeno v dvoubarevné kombinaci, k dispozici jsou také impozantní 21- nebo 22palcová kola.