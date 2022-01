Jsou tomu téměř na den dva roky, co Sony rozvířilo vody tehdejšího ročníku veletrhu CES se svou novinkou, která výrazně vybočovala z jeho dosavadního portfolia. Na akci, kde se představují novinky ze světa spotřební elektroniky, totiž ukázalo koncepci elektromobilu Vision S, jenž demonstroval technologické schopnosti firmy a její úmysl prosadit své jméno na trhu elektrifikované mobility.

Jenže radost z nového, zvučného jména ve světě osobní přepravy velmi rychle vystřídalo vystřízlivění. Sony v průběhu roku 2020 o své novince vypustilo jen minimum informací a začaly se množit spekulace, zda pro společnost neznamenal elektromobil Vision S pouze test schopností či mulu pro zkoušení elektronických systémů, které by automobilka mohla nabízet třetím stranám.

V podstatě veškeré naděje na to, že by nás Sony mohlo mimo konzolí v obývacích pokojích bavit i prostřednictvím svých elektromobilů na silnicích, byly pohřbeny v lednu minulého roku. Tehdy zástupci značky pro web Car and Drive řekli, že produkci ani prodej vozu neplánují. Jenže po roce je opět všechno jinak. Šéf Sony Kenichiro Yoshida letošním CES oznámil, že firma zakládá vlastní divizi Sony Mobility, pod kterou bude usilovat o přivedení značky na trh s elektromobily.

Během prezentace stály po jeho boku dva elektrické modely s logem firmy na přídi. Kompaktní sedan Vision S totiž doplnila také koncepce SUV modelu nazvaná Vision S 02. Jak Yoshida prozradil, během vývoje obou modelů hrála pro Sony prim bezpečnost. To je také důvod, proč jsou oba napěchovány desítkami senzorů, které mají za úkol předcházet jakýmkoliv nebezpečným situacím.

Svým designem SUV vychází z již dříve představeného kompaktního sedanu Vision S 01 Foto: Sony

Mimo bezpečnosti se inženýři ve velkém zaměřili i na konektivitu, díky které by se měly vozy neustále vyvíjet a přizpůsobovat majiteli. A nebylo by to Sony, kdyby nezbyl prostor i pro zábavu zastoupenou jak herními, tak i audiovizuálními prvky.

Co se parametrů týče, v případě Vision S 02 hovoříme o sedmimístném SUV, jež disponuje dvojicí elektromotorů o výkonu 268 koňských sil, které jsou schopné hnát vůz kupředu maximální rychlostí 180 km/h. To je asi o 60 km/h méně než u sedanu, který je sice vybaven stejným pohonným ústrojím, je však podstatně lehčí než SUV.

Sony k novinkám vypustilo hned několik videí, ve kterých jsou prezentovány coby nedílná součást moderního životního stylu. Indicií k tomu, že by se představené koncepce mohly dočkat svých produkčních verzí, je tedy relativně dost, přesto by bylo unáhlené již nyní na Sony pohlížet i jako na automobilku.

Japonský gigant je ve svých výrocích o budoucím směřování nové divize prozatím velmi skoupý a informace, že přes ně hodlá prozkoumat vstup na trh s elektroauty, nemusí znamenat plány na zahájení prodejů sériových verzí. Ve hře i nadále zůstává možnost, že si Sony na koncepcích pouze testuje vyvinutý hardware a software, který následně nabídne dalším automobilkám.