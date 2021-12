Zatímco majitelé elektromobilů potřebují energii do baterií svých vozů, města jako Utrecht potřebují mít místo, kam ukládat energii získávanou z obnovitelných zdrojů. Proto v Nizozemsku vznikl nápad, že by si tyto dvě potřeby mohly jít naproti. Ve dne by proto měly solární elektrárny ukládat přebytečnou energii do baterií vozů, ze kterých poputuje zpět do sítě v momentě, kdy padne tma.

Zda by takový systém mohl v praxi skutečně fungovat, začne nizozemský Utrecht testovat na jednom z parkovišť, na jehož střechu nechalo město nainstalovat dva tisíce solárních panelů. Pod nimi by mělo vzniknout 250 obousměrných nabíječek, jež umožní baterie elektromobilů nabíjet, ale také z nich posílat energii zpět do sítě.

Důvodem, proč chce Utrecht funkčnost takového systému posoudit, je fakt, že by tím mohlo ušetřit náklady spojené s pořizováním drahých úložišť energie, jaká dodává například Tesla. „V zásadě pozorujeme dva trendy. Jsme svědky obrovského nárůstu objemu energie z obnovitelných zdrojů a obrovského nárůstu počtu elektromobilů, které přichází na trh,“ říká Robin Berg, ředitel organizace We Drive Solar, která ve městě provozuje flotilu sdílených elektroaut a je jedním z hlavních partnerů projektu.

Solární panely na střeše parkoviště Foto: Univerzita Twente

„Aby tedy přechod na novou energetiku probíhal dobře a byl efektivní bez obrovských investic provozovatelů sítí a dalších úložišť, je skutečnou cestou vpřed spojení těchto dvou trendů – umožnit bateriím a automobilům, aby se staly nárazníkem pro obnovitelné zdroje energie a vyrovnaly tak systém,“ dodává Berg.

Mimo obousměrných nabíječek na parkovišti by měly takové stojany vyrůst i v dalších částech města, aby se celé řešení stalo maximálně flexibilní a elektromobily mohly distribuovat energii do sítě rovnoměrně. Jenže to prozatím není možné.

Problém spočívá v samotných elektromobilech, které aktuálně nejsou schopny na příkaz posílat energii z baterie zpět do sítě. Organizace We Drive Solar by však měla již mít navázanou spolupráci s několika automobilkami, které chtějí tuto funkci ve svých elektromobilech zavést.

Mezi nimi je i Hyundai, jejíž model Ioniq 5 by měl dorazit na trh v příštím roce, a to již vybaven touto schopností. A 150 kusů tohoto modelu by mělo v Utrechtu rozšířit dosavadní carsharingovou flotilu We Drive Solar.

Jakmile se celý projekt spustí, chce We Drive Solar mimo funkčnosti celého systému sledovat i vliv nabíjení a vybíjení na baterie elektromobilů. Podle zástupců organizace by ovšem nemělo docházet k poškození baterie. „Nebudeme vybíjet celou baterii. Jsou to zejména celé cykly, které způsobují její degradaci. My ale budeme odebírat a vracet jen část energie a tento proces není celý cyklus,“ vysvětluje Robin Berg.

Podoba obousměrných nabíjecích stojanů Foto: We Drive Solar

Podle propočtů utrechtské univerzity, která se na projektu podílí, by flotila deseti tisíc elektromobilů napojená na systém obousměrného nabíjení měla být schopná vyrovnat kompletně celou spotřebu města. Deset tisíc vozů je přitom necelých deset procent z celkového počtu automobilů, které po městě jezdí.

Lze tedy předpokládat, že tolik elektromobilů bude městskými ulicemi zanedlouho skutečně jezdit, a to i s ohledem na nařízení Nizozemska, které plánuje od roku 2030 zakázat prodej nových naftových a benzinových vozů. Vznikající experimentální forma nabíjení a vybíjení automobilů je totiž součástí strategie postupné dekarbonizace města.

Mezi další způsoby patří například podpora cyklistiky ve městě – právě pro tyto účely Utrecht vybudoval největší garáž pro kola na světě a také nabízí jednu z nejpropracovanějších sítí cyklostezek. Součástí těchto plánů je i vybudování zcela nové čtvrti pro dvacet tisíc obyvatel, kam budou mít vozy vjezd zcela zakázán.