Erling Haaland se upsal Nike. Norský fotbalový fenomén si ročně může přijít až na půlmiliardu

Ještě mu není ani třiadvacet a už patří mezi nejlepší fotbalisty světa. Že to nejsou jen plané řeči, potvrzují jeho výkony v práci. Díky své rychlosti, síle a orientaci na hřišti už za Manchester City, kam loni přestoupil, nastřílel dvacet osm gólů ve dvaceti šesti zápasech. A co pak teprve to osmifinále Ligy mistrů proti Lipsku, kde dal rovnou branek pět. Není proto divu, že po norském kanonýrovi Erlingu Haalandovi prahnou sponzoři – a Nike se teď může pochválit.

Erling Haaland, syn bývalého norského reprezentanta Alfieho Haalanda, už s americkým sportovním obrem spolupracoval. Kopačky značky Nike nosil v průběhu skoro celé své dosavadní profesionální kariéry, tudíž i v dresech týmů Red Bull Salzburg a Borrusia Dortmund. Loni mu však smlouva vypršela, a proto se rok řešilo, jestli se Nike znovu upíše, nebo naopak přejde ke konkurenci typu Puma nebo Adidas, kterému mimo jiné šéfuje blízký rodinný přítel.

Zájemci měli být připraveni nabídnout Haalandovi několikaleté smlouvy za to, aby je na hřišti i mimo něj reprezentoval. Včera pak hvězdný Nor nechal ukončit všechny spekulace – Nike totiž potvrdilo, že Haaland se opět stává jeho koněm. A přidá se do elitní sestavy fotbalistů v podobě Kyliana Mbappého, Cristiana Ronalda, Marcuse Rashforda či jeho spoluhráče Kevina de Bruyneho, které firma z Oregonu také sponzoruje.

Nová smlouva je nastavena na deset let a podle informací, s nimiž přišel sportovní server The Athletic, si Haaland může jen z tohoto sponzorství odnášet ročně až dvacet milionů liber, respektive přes 530 milionů korun. A do toho by měly ještě hrát roli jeho výkony na hřišti, za které může v jistých případech dostávat bonusy. Typicky za vítězství v Lize mistrů a podobně. Žádná ze stran finanční parametry smlouvy ale oficiálně nepotvrdila.

S částkou dvaceti milionů liber ročně se tak může rovnat podmínkám, které má Nike s portugalským fotbalistou Cristianem Ronaldem. Ten patří mezi nejvýraznější propagátory značky – a dokonce s ní má od roku 2016 uzavřené i doživotní partnerství. Podobně jako třeba slavný basketbalista LeBron James. A poměrně výrazně převýší kontrakt Nike s fotbalistou Kylianem Mbappém, který se má pohybovat mezi jedenácti až třinácti miliony liber.

„Od svého debutu v norském klubu Bryne prošel Haaland ligami v Rakousku, Německu a Anglii a dokázal, že je silou přírody, když se stal nejmladším hráčem – ve svých dvaadvaceti letech a 236 dnech –, který vstřelil třicet gólů v nejvyšší evropské klubové soutěži. Nyní je na nejlepší cestě překonat sezónní gólové rekordy svého současného klubu i Premier League,“ napsalo Nike na svém webu k uzavření nové spolupráce.

Haaland ovšem pochopitelně nespoléhá jen na peníze od sponzorů – královsky ho platí i Manchester City, do kterého loni přišel z Borrusie Dortmund. Podle anglických médií má Haaland v dresu takzvaných Citizens vydělávat 375 tisíc liber týdně, tedy asi deset milionů korun. Smlouvu má s velkoklubem podepsanou do roku 2027, už se ale mluví o tom, že by se minimálně o rok prodloužila. A spolu s tím by se zvedl i plat, údajně o sto tisíc liber.