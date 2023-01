Esportová organizace eSuba šlape na brzdu. Celý herní ekosystém ale dále roste, říká komentátor

Soutěžní hraní počítačových her, tedy takzvané esporty, se v posledních letech těší velké divácké přízni ve světě. Celý ekosystém profesionálních týmů, partnerů, médií, sázkových kanceláří a především peněz se vytvořil i v Česku. A zejména během covidu české esportové aktivity výrazně vyrostly.

Jenže se začínají objevovat první náznaky pesimismu. Na českém trhu tradiční organizace eSuba, která loni oslavila už osmnácté narozeniny, se rozhodla zejména z finančních důvodů ukončit podporu své plně profesionální sestavy na hru Counter-Strike: Global Offensive. CEO eSuby Bersen Hoxha napsal, že nadále se bude v případě této hry soustředit jen na rozvoj talentů a jinak bude podobu organizace určovat hlavně druhá hra, League of Legends. A začínají se tak ozývat hlasy, jestli je možné, že i do českého esportu přichází recese.

Situaci pozorně sleduje i Michal Kabele, esportový komentátor a moderátor pořadu CNN Prima Gaming. Osobně přičítá problémy eSuby spíš individuálním faktorům a tvrdí, že český esport jako celek je na tom stále dobře. „Mohu prozradit, že se chystají další velké přestupy a tudíž i investice. Takže i přesto, že se eSuba musela postavit čelem k těžkému rozhodnutí, jsou v dalších táborech opačné tendence,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Léta jsme byli zvyklí na to, že český esport nezadržitelně rostl. Je s tímhle konec?

Nemyslím si. Samozřejmě si asi všichni dokážeme představit sluníčkovější scénář. Kdyby ekonomika vzkvétala, pravděpodobobně by byly i lepší podmínky pro to, aby vzkvétalo tak mladé prostředí jako esport. Máme za sebou ale složité období covidu a během něj ukázal obrovskou sílu. V momentě, kdy se jakýkoliv jiný sport nebo kultura zastavily, se esport dokázal ze dne na dne přizpůsobit a mohl pokračovat. A to byl i důvod, proč najednou začal zajímat více lidí. Nejenom diváků, ale i potenciálních firemních partnerů.

Neznamená to ale, že by se esportu covid nedotknul.Ty nejzajímavější zápasy se konají ve velkých halách před tisícovkami diváků, tudíž covid způsobil i problémy. Jak říkáte, byl to nezadržitelný růst i v té velmi složité době. A i přesto, že se teď dostáváme do nějaké ekonomické krize, tak by podle mě neměla být natolik závažná, že bychom sledovali konec růstu.

Nicméně obavy na trhu jsou a vycházejí z aktuální situace v organizaci eSuba, která je jednou z nejvýznamnějších svého druhu v Česku. A teď propouští. Co přesně se tam děje?

Organizace eSuba se vždycky k esportu stavěla trochu jinak. Snažila se jít cestou udržitelnosti a i kvůli tomu mohla v listopadu oslavit osmnácté narozeniny. Neměla nikdy žádné milionové výdaje na přestupy, nicméně má i tak velmi kvalitní soupisku v League of Legends a zároveň za sebou i silného partnera MasterCard. Ten se netají tím, že League of Legends podporuje i na globální úrovni.

eSuba se teď tedy dostala do fáze, kdy si musela tak trochu vybrat mezi Counter-Strikem a League of Legends. A když máte za sebou MasterCard jako partnera, musíte mít kvalitní sekci na druhou hru. Když tedy rozpustila sekci v Counter-Striku, vyvolalo to pesimismus. Ale z mého pohledu to zas tak velká rána nebude a neznamená to, že eSuba končí nebo že by zavírala krám.

Zajímá mě ten širší trend. Můžeme pozorovat podobnou situaci i v dalších esportových týmech, třeba co se týče rozpouštění sestav na určité hry?

Jistá redukce byla v poslední době vidět například i v organizaci Entropiq. Ti měli jednu dobu dokonce čtyři ryze counter-strikové týmy. Českou sestavu, mezinárodní sestavu, v podstatě ruskou, poté ženský tým i svoji akademii. To už teď neplatí. A vypadá to, že bude mít jen československou sestavu a svou akademii. To znamená zhruba o 12 lidí méně.

Když se ale podíváme na aktuální přestupové období, trend v jiných organizacích je spíš opačný oproti tomu, co se děje v eSubě. Mohu prozradit, že se chystají další velké přestupy a tudíž i investice. Takže i přesto, že se eSuba musela postavit čelem k těžkému rozhodnutí, jsou v dalších táborech opačné tendence. Myslím si tedy, že z tohoto úhlu pohledu vzniká trochu kontrast.

Už jste naznačil důležitost velkých firemních partnerů. Nedá se předpokládat, že ti největší budou chtít snižovat svoje investice kvůli přicházející krizi?

Všichni víme, jak to funguje. Když přijde nějaká krize, jako první se škrtají marketingové rozpočty. Samozřejmě v době krize nebo covidu nikdo neví, co se bude dít, a nechce utrácet zbytečné peníze navíc. Takže to může esport ovlivnit. Na druhou stranu, vzhledem k tomu jak mladý a moderní průmysl je esport, se jedná o jeden z hlavních způsobů, jak oslovit mladší publikum, což může být pro firmu klíčové.

Možná by někdo naopak mohl namítnout, že podpora českého esportu ze strany firem je už tak velká a už v tom mají tolik peněz, že si nedovolí celý segment takzvaně nechat padnout…

Je pravdou, že v českém esportu se jich pohybuje opravdu hodně. Myslím, že jim už také přirostl k srdci a neberou esport jen jako marketingovou aktivitu. Mohu zmínit dva hlavní partnery, a to Sazka a Tipsport. Sázkové kanceláře viděly ten velký potenciál v momentě, kdy se všechno zastavilo kvůli covidu. Nejsou to ale jen tyto dvě firmy. V poslední době byla hodně vidět třeba spolupráce Kauflandu s týmem Sinners a loni se otevřela i Vodafone Playzone aréna na Chodově a vede se jí dobře. Firmy už pochopily, že esport není jen o sezení v koutě.

Řeč byla zatím hlavně o finančních aspektech, ale jak to koresponduje s diváckou situací? Má český esportový ekosystém ještě kam růst, nebo naráží na strop?

Samotného mě ta čísla sledovanosti překvapila. V roce 2020 činil počet zhlédnutí všech přenosů českého esportu skoro milion. V případě roku 2022 se už ale jedná o téměř pět milionů. Je to velký nárůst, takže bych asi lhal sám sobě, kdybych řekl, že se v roce 2023 dočkáme dalšího růstu o čtyři miliony zhlédnutí. Nicméně promlouvají do toho nové aspekty, jako třeba že přenos z finále mistrovství České republiky běžel v televizi. Těchto momentů bude přibývat a český esport bude i ve sledovanosti dál růst. Možná ne tak výrazně, ale myslím, že celkově tu má esport obrovský potenciál.