Estonské Yummy dodá recepty i čerstvé suroviny na míru. Investují do něj Češi a chystá k nám i expanzi

Podle výběru zákazníka připraví a dodá balíčky s čerstvými ingrediencemi k vaření. Jsou přesně odměřené na objednaný počet porcí a nechybí v nich podrobný recept na přípravu. Estonský startup Yummy takovým způsobem lidem ulehčuje vaření, zároveň pomáhá snižovat odpad. Teď i díky podpoře českých investorů chystá expanzi na nové trhy včetně tuzemska.

Yummy v takzvané pre-seed fázi získalo 3,4 milionu eur, přibližně 83 milionů korun, kola se účastnil také český andělský fond Depo Ventures. Pro startup nejde o první investici, v přepočtu 17 milionů korun získal již loni od prestižního evropského akcelerátoru Startup Wise Guys a dalších andělských investorů.

„V oboru cook & eat působí po celém světě několik velkých a úspěšných hráčů. Trh střední a východní Evropy je zatím nevyužitý a pro Yummy představuje velkou příležitost. Služba zároveň dosahuje vysokého net promoter score, které měří míru loajality zákazníků a zaměstnanců. To dokazuje, že potřeby zákazníka jsou dostatečně uspokojeny. A že existuje prostor pro další expanzi,“ říká partner Depo Ventures Michal Ciffra.

Yummy nabízí výběr pokrmů z masa, ryb i vegetariánská jídla včetně receptů bez laktózy či lepku. Recepty připravuje věhlasný estonský šéfkuchař Orm Oja s cílem lidi inspirovat, aby si sami vařili z kvalitních a cenově dostupných surovin. Uživatelé si objednávají menu pro následující týden, mohou si zvolit tři až deset různých pokrmů k obědu a večeři na pět dní. Vyberou si, zda chtějí dvě nebo čtyři porce, a zvolí i termín, kdy jim kurýr doručí čerstvé ingredience.

Foto: Jan Nechvíle / Depo Ventures Petr Šíma a Michal Ciffra, zakladatelé Depo Ventures

„Když jsme během lockdownu nakupovali potraviny online, bylo to děsivé. Nikdy jste vlastně nevěděli, jak bude chutnat rajče, které jste si objednali. Miluju jídlo. Ale pokud chcete uvařit opravdu něco dobrého, musíte nejdřív najít skvělý recept, zajít do supermarketu a někdy i jednoho nebo dvou specializovaných obchodů. Zabere to spoustu času, pak teprve přijdete domů a začnete vařit. A nakonec to stejně nemusí dopadnout, jak jste si představovali,“ popisuje spoluzakladatel Yummy Karl Paadam.

Yummy vzniklo v dubnu 2020, jeho tým aktuálně čítá padesát hlav a tržby za první polovinu letošního roku dosáhly téměř 25 milionů korun. Zatím působí jen v domácím Estonsku, ještě letos by ale mělo dojít na expanzi do Polska a v hledáčku na další roky má kromě Česka i další země střední a východní Evropy. Pro tuzemské nakupující přitom nemusí jít nutně o novinku, nakupování potravin podle receptů nabízí například Košík nebo také Rohlík ve spolupráci s Romanem Vaňkem.

Yummy chce podobně jako tuzemské online supermarkety pomáhat lidem šetřit – čas nutný pro nákupy v obchodech i pro výběr receptů a potravin. V průměru podle vyjádření uživatelé Yummy ušetřili 18,5 hodiny, které by jinak strávili po nákupech a vyhledáváním receptů, a 3,5 kilogramu potravin.

„Pomáháme rodinám ušetřit peníze a čas na plánování jídelníčku a nakupování potravin, ale to je jenom začátek. Budujeme platformu, která pomůže domácnostem vyřešit všechny starosti, které s jídlem souvisejí. Od rozpočtu přes nakupování až po zajištění zdravého a dobrého stravování, a to včetně diety. Vytváříme službu, díky níž to všechno bude stejně snadné jako otočit kohoutkem a pustit vodu,“ dodává Paadam.