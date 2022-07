Ethereum se chystá přejít na úspornější těžbu. Cena populární kryptoměny proto vyletěla vzhůru

Kryptoměnový svět v posledních měsících nezažíval zrovna růžové období. Podobně jako většina akcií na kapitálových trzích padala i hodnota kryptoměn. Dokonce krachovaly i celé projekty. V posledních dnech však významně povyskočila vzhůru hodnota druhé nejznámější kryptoměny zvané ethereum. Co za tím stojí?

O tom ve svém komentáři pro CzechCrunch píše David Stancel, technický ředitel slovenské krypto-investiční společnosti Fumbi, která umožňuje automatizovaně investovat do kryptoměn. Co znamená, že ethereum přejde z Proof of Work na Proof of Stake? A proč je teď těžba neekologická?

Druhá nejpopulárnější kryptoměna na trhu ethereum zaznamenala během uplynulého týdne obrovský nárůst. Za posledních sedm dní vzrostla její hodnota o více než 40 procent a její tržní kapitalizace opět překročila úroveň 180 miliard dolarů. Za obrovským cenovým růstem této kryptoměny se skrývá novinka týkající se přechodu sítě Ethereum z konsensuálního algoritmu Proof of Work na nový model s označením Proof of Stake.

Dosud zažitý konsensuální model Proof of Work se při svém fungování spoléhá na těžaře a jejich energeticky náročná těžařská zařízení. Nový model Proof of Stake by měl zajistit snížení energetické náročnosti sítě až o 99,9 procenta, protože v tomto modelu budou těžaři nahrazení takzvanými validátory, kteří za správnost transakcí v blocích ručí svými mincemi.

Foto: CoinMarketCap Růst hodnoty ETH za poslední měsíc

V rámci modelu Proof of Stake dostávají validátoři za toto ověřování transakční poplatky. Ty fungují také u modelu Proof of Work a bitcoinu, ale nejsou primárním zdrojem příjmu těžařů. Každý z algoritmů má své výhody. Model Proof of Work je primárně kritizován za svou neefektivitu a přílišnou energetickou náročnost – i proto se ethereum rozhodlo přejít na model Proof of Stake.

Na konferenčním hovoru vývojářů podílejících se na transformaci sítě na Proof of Stake, který se uskutečnil ve čtvrtek 14. července, navrhl hlavní vývojář sítě Ethereum Tim Beiko 19. září jako předběžné datum sloučení takzvaného Beacon Chainu s novým Proof of Stake. Jeho návrh se nesetkal s žádnými námitkami ze strany ostatních vývojářů, což znamená, že transformace sítě na Proof of Stake by mohlo být realitou již v září.

Jeden z vývojářů známý na Twitteru jako superphiz.eth o několik hodin později zveřejnil tweet týkající se aktuálního směřování ve vývoji. Podle jeho příspěvku by se druhý srpnový týden mělo uskutečnit poslední testování přechodu na Proof of Stake na testovací síti Goerli, přičemž po přechodu této sítě na Proof of Stake by se měla stát hlavní prioritou vývojářů již hlavní síť Ethereum.

Náročný proces transformace sítě Ethereum na ekologičtější mechanismus konsensu začal už v prosinci 2020, kdy se do takzvaného Beacon Chainu podařilo uzamknout minimální požadované množství 524 288 ETH mincí. Po dlouhém čekání se tak uživatelé Etherea pravděpodobné dočkají dalšího významného úspěchu již v září.

Ethereum plánuje v pozdější vývojové fázi implementovat takzvaný sharding, který by měl zajistit zvýšení škálovatelnosti sítě Ethereum potenciálně až na 100 tisíc transakcí za sekundu. Tímto vylepšením by síť Ethereum měla dokázat škálovat na stejné úrovni jako tradiční centralizované platební procesory.