Europarlament je pro konec nových aut se spalovacím motorem v roce 2035. Teď se bude vyjednávat

Doprava a průmysl se řadí k největším znečišťovatelům a stojí za podstatným množstvím emisí vypouštěných do atmosféry. Evropa se rozhodla jít příkladem a aspoň jeden z těchto zdrojů omezit. A to z gruntu. Europarlament posvětil zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Návrh se bude ještě projednávat, a to i se členskými zeměmi.

Evropský parlament schválil nejpřísnější verzi připravované legislativy, kterou mu poslala k projednání Evropská komise. Podle návrhu by se za třináct let mohlo stát, že zájemce o nový vůz v autosalonu narazí. Nemohl by si koupit ani osobní auto, ani lehký užitkový vůz. To jsou v podstatě nejmenší auta určená pro přepravu nákladu. V nabídce by zůstaly pouze elektromobily.

Nová norma totiž říká, že automobilky budou muset snížit emise oxidu uhličitého. A to o sto procent na nula gramů plynu na kilometr. To je má přimět k tomu, aby se fakticky zaměřily právě na elektromobily.

Tomu, kdo by dobíjecí auto nechtěl, zbyde jen trh s ojetinami. Ten zatím zákonodárci omezovat nechtějí. Záležet ale také bude na tom, jak dopadne jednání mezi europarlamentem, Komisí a státy sedmadvacítky. Je tak možné, že návrh dozná ještě změn. O konečné verzi bude ještě znovu hlasovat europarlament. A také Rada EU, tedy členské země.

Kritici odhadují, že kvůli opatření se stanou nedostupnějšími i ojetá auta, protože se u nich zvedne cena. Navíc se budou používat častěji i starší vozy, které mají horší uhlíkovou stopu.

Opatření plyne ze snahy omezit emise skleníkových plynů do roku 2030, a to o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. V roce 2050 chce EU dosáhnout uhlíkové neutrality. Doprava stojí za třiceti procenty světových emisí. V Evropě je to podobné číslo. Ze sedmdesáti procent jsou znečišťovatelem v dopravě auta, dodávky, nákladní vozidla a autobusy. Další říkají, že zákon naopak povede ke snížení ceny elektromobilů.

Cílem chystané legislativy je urychlit přechod k elektrifikaci a povzbudit výrobce, aby do elektromobilů více investovali. K tomu má přimět i další zákon, díky kterému se mají instalovat elektronabíječky ve velkém. Plány EU už veřejně podpořily i některé automobilky. Mezi nimi například Ford nebo Volvo. Volkswagen pak uvedl, že vozy se spalovacím motorem do tohoto roku přestane v Evropě vyrábět. Elektromobily a plug-in hybridy tvořily loni v Evropě osmnáct procent ze všech prodaných nových vozů. Celkově se však počet všech prodaných aut loni snížil.

Návrh na omezení prodeje nových vozů se spalovacím motorem není jediné opatření, se kterým chce EU s emisemi bojovat. Součástí takzvaného balíčku Fit for 55 je dalších sedm návrhů. Balíček již dříve podpořily členské země včetně Česka. Zahrnuje rovněž změnu v obchodování s emisními povolenkami, změny ve využívání půdy a lesů, obsahuje také závazné roční cíle pro emise skleníkových plynů v jednotlivých odvětvích nebo zvyšuje cíle pro obnovitelné zdroje.