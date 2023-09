Evropská unie zahájí šetření ohledně elektromobilů z Číny. Nelíbí se jí příliš nízké ceny

V automobilovém průmyslu dochází k řadě zásadních změn, které přináší zejména větší přesun k elektromobilitě. To se pojí i s novými hráči na trhu, kteří se snaží ukrojit si z prodejního koláče od zavedených automobilek. Pod tlakem se ocitají evropské koncerny, například kvůli zpřísňujícím se regulacím ohledně emisí nebo také kvůli aktivitě čínských firem, které začínají vyvážet do světa stále levnější auta. A na to si chce nyní Evropská unie posvítit.

Tématu se dnes v Evropském parlamentu v projevu o stavu unie věnovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která prohlásila, že Čína uměle udržuje na nízké úrovni ceny svých elektromobilů. „Světové trhy jsou nyní zaplaveny levnějšími čínskými elektromobily. A jejich cena je uměle udržována na nízké úrovni díky obrovským státním dotacím. To narušuje náš trh,“ uvedla von der Leyenová.

Evropská komise proto podle své šéfky zahájí šetření ohledně čínských elektromobilů a tamních státních dotací, jelikož se musí neférovým praktikám ze strany Číny bránit. Von der Leyenová poukázala například na zkušenost z minulých let z odvětví solárních elektráren, kde Čína získala silné postavení právě díky nízkým cenám.

„Nezapomněli jsme, jak nekalé obchodní praktiky Číny ovlivnily náš solární průmysl. Mnoho mladých podniků bylo vytlačeno silně dotovanými čínskými konkurenty. Průkopnické společnosti musely vyhlásit bankrot. Nadějné talenty odešly hledat štěstí do zahraničí,“ sdělila von der Leyenová s tím, že evropské podniky jsou příliš často vyloučeny ze zahraničních trhů nebo se stávají oběťmi dravých praktik.

Šéfka Evropské komise se v první části svého projevu před europoslanci věnovala ekonomickým a ekologickým tématům. Podle ní jde modernizace ekonomiky a průmyslu ruku v ruce se snižováním emisí oxidu uhličitého a EU bude průmysl na cestě k čistější výrobě podporovat. Poukázala, že unie nyní přitahuje více investic do vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů než USA a Čína dohromady a že se zvýšil počet oceláren, jež přešly na „čistou výrobu“.

S přispěním ČTK