Když chce inovativní startup opravdu rozběhnout svůj byznys, ve většině případů mu na to nestačí působit jen na domácím trhu a dříve či později musí expandovat do zahraničí. To ovšem často není jednoduchý úkol, pomocnou ruku proto mladým firmám podává agentura CzechInvest, která v poslední době takovým způsobem podpořila několik zajímavých projektů a aktuálně vyzývá další, jež by se mohly zařadit mezi úspěšné příklady.

Jedním z nich je například Pealock zakladatele Marka Valy, kterému na svahu ukradli zbrusu nové lyže za 20 tisíc korun, a proto se rozhodl vytvořit vlastní chytrý zámek, aby ostatním fanouškům tohoto zimního sportu pomohl podobným situacím předejít. Na jaře startup na této cestě podpořili také investoři včetně Prusa Research, kteří do něj vložili celkem jedenáct milionů korun.

To následně Pealocku pomohlo dokončit certifikaci výrobku a rozběhnout sériovou výrobu. V letošním květnu pak došlo ke spuštění standardního prodeje pro koncové zákazníky s dodáním do dvou dnů a v srpnu i k zahájení prodeje pro firemní partnery. Minulý měsíc pak firma expandovala na první zahraniční trhy, konkrétně na Slovensko, do Španělska a do německy mluvících zemí.

„Prodali jsme zatím přibližně dva tisíce kusů zámků, které jsou u svých uživatelů v osmnácti zemích světa,“ pochvaluje si Vala pro CzechCrunch s tím, že do konce roku chce startup na trh uvést také druhou verzi zámků, která v sobě bude mít už i sledování přes GPS. Tím se ovšem nezastavuje, rozbíhající byznys vidí i v dalších oblastech než jen v klasickém prodeji.

Český zámek Pealock zabezpečí lyže či kolo Foto: Pealock

„Velmi zajímavým segmentem jsou pro nás pojišťovny, se kterými jsme začali jednat o možných typech spoluprací. Celý náš byznys model jsme již v zimě přehodnotili a z původně hardwarového startupu směřujeme spíše do fintech SaaS oblasti, kdy Pealock bude unikátním hardware nástrojem pro sjednávání pojištění přímo v naší aplikaci,“ popisuje Vala a jako druhou rovinu spolupráce s pojišťovnami zmiňuje prodej zámků přímo k pojistkám na domácnost.

Pealock byl kromě investorů podpořen také CzechInvestem v rámci programu CzechStarter zaměřeného na mentoring, poradenské služby a podporu účasti na veletrzích a konferencích. „Pomohlo nám to ujasnit si celý business model, vypracovat si sofistikovaný finanční plán a asi nejvíc nám pomohly právní věci, které jsme si dali do pořádku i směrem k expanzi do zahraničí a zapojení B2B segmentu do našeho podnikání,“ popisuje zakladatel startupu konkrétní výhody.

Dalším z podpořených startupů je například Fitify stojící za vývojem aplikace s virtuálním fitness koučem. Firma přitom vznikla jako studentský projekt, který už využívají lidé ve 180 zemích světa, a zároveň jsme ji zařadili do výběru CC25, tedy na seznam startupů, které bude zajímavé v příštích letech sledovat.

Jak zakladatelé Matouš Skála a Martin Mazanec uvedli pro CzechCrunch, Fitify se v posledním roce dvakrát stalo globální aplikací dne na App Storu a počet stažení už přesáhl 20 milionů. Roční opakující se tržby (ARR) přitom dosahují čtyři miliony dolarů, tedy bezmála 90 milionů korun.

„Aktuálně pracujeme především na monetizaci a zároveň také na novém produktu pro americký trh. S tím souvisí i to, že právě zakládáme pobočku v New Yorku, s čímž nám pomáhají právě konzultanti zprostředkovaní přes CzechAccelerator. Účast v programu využíváme například pro poradenství v právních službách při založení pobočky,“ popisují pomoc dalšího z projektů CzechInvestu Skála s Mazancem.

Matouš Skála a Martin Mazanec, zakladatelé Fitify Foto: Fitify

Stejný program aktuálně v Londýně využívá také další aplikace Stavario, která stavebníkům, stavebním firmám i investorům dává online přehled o průběhu stavby, majetku či docházce dělníků. Josef Beneš původně firmu zakládal pod názvem Vím o všem, ke změně názvu došlo právě kvůli zahraniční expanzi.

Za poslední rok se společnosti podařilo v investicích získat celkem 21 milionů korun a z obratu na úrovni 20 tisíc eur (500 tisíc korun) míří na letošních očekávaných 200 tisíc eur (5 milionů korun). „Z dvaceti firem jsme letos vyrostli na předpokládaných 160 až 180. V portfoliu nyní máme jména jako Eurovia, Liko-s, Lasvit, TBG Metrostav, Bidli a další,“ hodnotí Beneš, jenž se při budování byznysu do velké míry opíral o mentoring.

„Než jsem měl možnost účastnit se programu CzechStarter, byl jsem jen člověk s nápadem a malou aplikací. Díky CzechStarteru jsem měl několik mentorů z mnoha oblastí, o nichž jsem předtím ani netušil, že existují. Jejich odbornost mi pomáhá dodnes a s mnoha z nich spolupracujeme i po ukončení programu,“ říká Beneš.

Josef Beneš, zakladatel a ředitel startupu Stavario Foto: Stavario

Na mentoring ve CzechStarteru se nyní spoléhá také startup Precismo, který vytváří digitální kopie produktů a například v e-shopech je zobrazuje ve virtuální nebo rozšířené realitě. Na svůj rozvoj minulý týden získal dokonce pomoc investorů, přibližně 25 milionů korun do firmy vložila ostravská skupina Soulmates Ventures.

„Na konci roku 2020 jsme v Precismu úspěšně dokončili fázi vývoje prototypu a spustili jsme byznys development, na jehož základě nám reakce trhu dodnes potvrzují, že jsou naše služby velmi žádané. Vzhledem k ještě donedávna nevyplněnému prostoru na trhu VR/AR v e-commerce, zvyšující se retenci zákazníků a konverzím na e-shopech je ze strany zákazníků o naše služby čím dál větší zájem,“ hodnotí vývoj posledního roku šéf Precisma Mikoláš Herskovič.

Díky nedávno získané investici teď startup chce rychleji dosáhnout hranice jednoho milionu eur v tržbách, kterou by chtěl překonat za přibližně šest až sedm měsíců. Zároveň nyní pracuje na zlepšování své technologie výroby 3D modelů i 3D prohlížeče pro virtuální a rozšířenou realitu.

Jedna miliarda korun pro 250 startupů

CzechInvest v období mezi lety 2016 a 2020 podpořil celkem 195 firem, 105 startupů přitom využilo podporu pro zahraniční expanzi. Mezi rokem 2017 a letošním srpnem v rámci programu CzechStarter agentura podpořila 119 startupů, z nichž je čtyřicet stále aktivními účastníky.

Přihlašování do tohoto programu přitom CzechInvest prodloužil, deadline možnosti čerpání služeb je však stanoven nejpozději do konce března příštího roku. CzechStarter je otevřen pro malé a střední podniky se stářím do sedmi let, do 50 zaměstnanců a s inovativním produktem nebo službou. Sídlit přitom musí mimo Prahu, případně mít mimo hlavní město zapsanou provozovnu.

Do budoucna plánuje CzechInvest programy podpory výrazně změnit. Jak nedávno prozradil šéf agentury Patrik Reichl, během příštích pěti let podpoří jednou miliardou korun 250 technologických startupů, které působí v oblastech jako umělá inteligence, kreativní průmysl či kosmické technologie. Firma bude moct získat až pět milionů korun.

Technologická inkubace se pod hlavičkou státu uskuteční v tematických podnikatelských inkubátorech, tzv. BICech (Business Incubation Centre). „Pro CzechInvest představuje systémový projekt Technologická inkubace nový milník, ve kterém spojíme naše mnohaleté aktivity na podporu startupů, rozvoje investičních projektů, inovací a vědecko-výzkumných aktivit do jednoho kompaktního celku,“ uvedl generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

S přispěním ČTK.