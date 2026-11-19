Fast Track i VIP parkování. Visa otevřela modernizovaný salonek na letišti, Mastercard o svůj přišel
Salonky na Ruzyni si v létě rozdělily Visa a Česká spořitelna. Pro Visa je ten nový ukázkou prémiových karet, které chystá na rok 2027.
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Zatímco Mastercard na pražském letišti přišel o vlastní salonek, Visa ten svůj právě znovu otevřela. Její Visa Lounge v Terminálu 2 Letiště Václava Havla prošel první fází modernizace, podle firmy první kompletní od roku 2008. Oprávnění držitelé prémiových karet Visa v něm mohou podle podmínek svého programu využít vyhrazený Fast Track, VIP parkování přímo před terminálem a vstup do salonku. Dál funguje i soukromé odbavení od 2 340 korun za osobu. Běžný vstup do salonku stojí 1 220 korun na dvě hodiny, s prémiovou kartou Visa vydanou v Česku nebo na Slovensku je levnější podle podmínek banky.
Salonek pro lety v rámci Schengenu, dřív známý jako Fast Track Lounge, získala Visa v tendru Letiště Praha od letošního července na pět let. Stejně dlouhou smlouvu na salonek v Terminálu 1 vysoutěžila Česká spořitelna a z dosavadního Mastercard Lounge udělala Erste Premier Lounge. Pro Visa je obnovený salonek ukázkou směru, kterým se vydá nová generace karet Visa Infinite představená v červenci v Paříži. Místo pevně daného balíčku výhod má klást větší důraz na služby a zážitky.
Stavět bude na cestování s kratším čekáním, u vyšších úrovní třeba s asistencí na letišti nebo transferem s řidičem, dále na concierge službě, která s pomocí umělé inteligence požadavky nejen doporučí, ale pomůže je i zařídit, a na přístupu k akcím, které nejsou běžně dostupné. „Skutečný luxus dnes není mít víc věcí, ale mít víc času,“ říká country manager Visa pro Česko Petr Polák. Visa chce novou generaci do Česka přinést v roce 2027 a spolu s ní se tu poprvé objeví i dvě vyšší úrovně určené nejnáročnější klientele.