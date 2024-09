Fauda a James Bond v jednom. V Libanonu vybouchly tisícům členů teroristické sítě pagery

Uložit 0

V Libanonu se dnes odehrála akce, která s největší pravděpodobností vstoupí do dějin diverzních operací tajných služeb. V jeden moment tam několika tisícům lidí zničehonic vybouchla drobná zařízení, která nosili po kapsách, za páskem či v taškách a s jejichž pomocí se mezi sebou dorozumívali – šlo totiž o spolupracovníky teroristické organizace Hizballáh. Za útokem nejspíš stála izraelská rozvědka Mossad, jejímž agentům se podařilo do pagerů ukrýt výbušniny.

Hizballáh, který je úzce napojený na Írán (ostatně jedním z raněných je íránský velvyslanec), má rozhodující slovo v libanonské politice a zemi na severní hranici s Izraelem fakticky ovládá. Právě z jejího území podniká masivní raketové útoky a zintenzivňuje je od loňského října, kdy teroristé z příbuzného palestinského hnutí Hamás brutálně zaútočili na Izrael. Současně s tím Hizballáh nakázal svým lidem, aby omezili používání mobilů, protože se dají dobře sledovat a zaměřovat.

Místo mobilních telefonů tak členové Hizballáhu začali používat pagery, což jsou z technologického hlediska tak trochu archaická zařízení, přes která se dají posílat primitivní informace a pokyny. Ale která využívají jinou síť a jsou hůře sledovatelná. Jenže Izraelci podle všeho vymysleli i tak způsob, jak Íránem podporovaným teroristům zkomplikovat život i komunikaci – do pagerů jim instalovali malé bomby.

Izraelské úřady se zatím oficiálně nevyjádřily, ale o roli jejich legendární tajné služby Mossad pochybuje málokdo. Podle kusých informací, které se objevují v izraelských médiích či na sociálních sítích, šlo o pečlivě plánovanou a několik měsíců trvající operaci.

Mossadu se podařilo zřejmě dostat buď do výroby pagerů, nebo do jejich přepravy k Hizballáhu – a přímo tam do zařízení vložit to, co nyní vybuchovalo. Pagery, které explodovaly v kapsách a rukách zhruba tří tisíc lidí, několik z nich zabily a minimálně dvě stovky vážně zranily. Vybuchovaly hlavně v Libanonu, ale několik obětí mají i v Sýrii. Zdá se, že operace má rysy, na které jsme zvyklí spíše z filmů o Jamesi Bondovi. A tentokrát tedy smíšených s drsným izraelským seriálem Fauda.

Například arabská stanice Sky News Arabia uvedla, že podle jejích zdrojů umístili Izraelci výbušninu do baterií pagerů a explozi vyvolali tím, že dálkově s pomocí softwaru zvýšili teplotu akumulátoru. K detonaci prý použili látku pentrit, označovanou i jako PETN, která je vysoce stabilní a vybuchuje právě při vysoké teplotě. Jinak pagery byly poměrně dlouho ve službě, Hizballáh je svým lidem rozdal už před pěti měsíci.

Hizballáh pagery ve svých nejvyšších patrech používal už dřív, snažil se tak snížit riziko, že jeho předáky Izrael zlikviduje. Teď je pravděpodobné, že se bude muset uchýlit k ještě primitivnějším, neelektronickým formám korespondence. Pro hnutí, které si zakládá na tom, jak výlučné a skvěle organizované je, tohle představuje tvrdou ránu. Navíc přišlo na nějakou dobu i o stovky či tisíce lidí, kteří se budou léčit ze svých zranění. Jak píše deník Jerusalem Post, dopad to bude mít jednak na morálku, jednak na výkonnost, protože zranění jsou hlavně na tvářích a na rukách.