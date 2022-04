Ferrari začne prodávat své první SUV ještě letos. Purosangue bude záležitostí pro vyvolené

Ferrari jako výrobce sportovně užitkového vozu? Co bylo před lety naprosto nemyslitelné, se pomalu stává skutečností. Podobně jako Lamborghini či Aston Martin přivede i italská legenda z Maranella na trh svůj první SUV model. Měl by nést jméno Purosangue a podle nejnovějších informací se jej dočkáme již v tomto roce.

Urus od Lamborghini jde na odbyt jako teplé housky a to samé platí i o modelu DBX od Astonu, který se měl dokonce stát záchranou pro celou automobilku. Nadupaná SUV, jako je například i Cullinan od Rolls-Roycu či Bentayga od Bentley, zkrátka letí. Pro Ferrari se tak Purosangue stává sázkou na jistotu.

Na své odhalení Plnokrevník, jak zní český překlad jeho jména, však stále čeká. Ferrari ale nedávno o očekávané novince leccos odhalilo. Na svém Instagramu totiž ukázalo příď vozu a příliš prostoru pro fantazii nenechalo. A co zůstalo skryto, bylo velmi rychle prozrazeno na uniklých fotografiích vozu přímo z výroby, které začaly kolovat na internetu.

Popotahování nervů napjatých fanoušků vozů se vzepjatým hřebcem na přídi naznačuje, že oficiální premiéra by měla přijít co nevidět. Doposud však nebylo jasné, kdy přesně se model dostane na trh. Většina odhadů mluvila o příštím roce, ovšem šéf podniku Benedetto Vigna oznámil, že se prodeje vozu rozběhnou již letos. „Purosangue určitě předčí očekávání našich zákazníků,“ dodal šéf automobilky.

A očekávání jsou skutečně veliká. Zveřejněný snímek napovídá, že se můžeme těšit na vůz s nevšedními tvary, ve kterých bude zakódovaná unikátní DNA Ferrari, říznutá trochou dobrodružného charakteru.

Originálně pojaté světlomety by se měly stát svěžím kontrastem k tradičně tvarované mřížce chladiče ve spodní části nárazníku. Jak moc těžký terén bude s modelem možné překonávat, prozatím není jisté, ale očekávat závratné světlé výšky není na místě. Přesto by měl dostat oplastování lemů podběhů, nástavců prahů a zčásti snad i nárazníků, aby si řidič nemusel lámat hlavu s létajícím štěrkem.

Design tedy zase tak velkým překvapením nebude, ale co technika? Informace o tom, co by se mělo ukrývat pod kapotou tohoto plnokrevníka, se různí a většinou se pohybují na úrovni spekulací. Podle některých by měla být motorizace novinky postavena na 2,9litrovém hybridním šestiválci s dvojitým turbem, který by mohl poskytovat výkon 830 koňských sil.

V úvahu však připadá i dvakrát přeplňovaný hybridní osmiválec s výkonem přes tisíc koní. A ve hře je samozřejmě i dvanáctiválec. „V12 naši zákazníci milují a myslím, že s ním budeme pokračovat, jak jen to půjde,“ řekl pro CarExpert Dieter Knechtel, prezident Ferrari pro Blízký a Dálný východ.

Purosangue by měl logicky stanout na vrcholu potravního řetězce modelové palety Ferrari. S ostatními modely bude mít navíc společné to, že jeho výroba bude striktně omezena. A dočká se jej nemnoho zákazníků. Přednost by tradičně měli mít ti, kteří již u Ferrari nakupovali.

Je jasné, že pořízení modelu Purosangue bude něco stát, hovoří se o částce začínající na 200 tisících librách, tedy přibližně šesti milionech korun. Nicméně Ferrari se netají tím, že chce s jeho pomocí přilákat mladší základnu zákazníků. V minulém roce italská legenda doručila celkem 11 155 vozů, což byl meziroční růst o 22 procent. S tím také šplhal čistý zisk v meziročním srovnání o 37 procent, a to na 833 milionů eur, tedy více než 20 miliard korun. S příchodem Plnokrevníka by však mohl být růst těchto čísel daleko výraznější.