První chytrý telefon, který Daniel Havner začal používat, byla Nokia s vlastním operačním systémem Symbian, vzápětí přesedlal na model HTC Titan poháněný mobilní verzí Windows. Bylo to zhruba před deseti lety a od té doby se ledacos změnilo: Nokia ani HTC už ve světě smartphonů mnoho neznamenají, Havner se svou firmou Fixed.Zone (tehdy se ovšem ještě jmenovala Recall) naopak pořádně narostli. Teď se dokonce stali hvězdou pražské burzy.

Havnerova společnost prodává hlavně mobilní příslušenství vlastní značky Fixed – obaly, nabíječky nebo sluchátka. Pouzdra na telefony či notebooky si vyrábí přímo ve své dílně v Prostějově, kterou koupila v roce 2014, elektroniku pak přes partnery v Číně. Loni utržila čtvrt miliardy korun a její hrubý zisk EBITDA (před daněmi a odpisy) dosáhl na 15 milionů korun.

Zároveň ale firma kvůli covidu pocítila, že by bylo dobré se víc rozkročit. Jak teritoriálně, tak produktově a také finančně. Její vlastníci se rozhodli, že zkusí IPO, tedy umístit část akcií firmy na burzu, konkrétně na trh PX Start pražské burzy. A teď je jasné, že sázka se vyplatila: v rámci dvoutýdenní veřejné nabídky před začátkem obchodování investoři projevili zájem o 1 166 700 kusů akcií, přičemž k dispozici jich bylo „pouze“ 222 tisíc. Poptávka tedy nabídku převýšila pětinásobně.

Majitelé Fixed.Zone za desetinový podíl ve firmě získali téměř 50 milionů korun, přičemž celkové ohodnocení společnosti atakuje půl miliardy. „Výsledky IPO jsou pro nás obrovským překvapením,“ nechal se slyšet majoritní akcionář Fixed.Zone Daniel Havner, který po úpisu drží ve firmě podíl 44,55 procenta. Dalšími spolumajiteli jsou jeho bratr Marek a šéf správní rady společnosti Radek Douda (oba mají 22,28 procenta a jsou také spoluzakladateli), 0,45 procenta vlastní ještě manažeři firmy Jan Moravec a Libor Zezulka.

Českobudějovická firma, která vznikla v roce 2001, získané finance použije na vývoj nových produktů a na zahraniční expanzi. Jestliže letos příjmy z cizích trhů budou činit devět procent tržeb, příští rok by to už měla být pětina a do pěti let dokonce polovina obratu. Ten by se měl letos přiblížit 300 milionům korun a „domovské“ výrobky značky Fixed se na něm podílejí více než dvěma třetinami, zbytek tvoří prodeje příslušenství jiných značek, které Havner a spol. také distribuují.

Chytrý lokátor Fixed Smile Pro Foto: Recall

Právě v distribuci příslušenství leží kořeny firmy. Havner ji s bratrem a Doudou založili před dvaceti lety, protože je fascinovalo vše kolem mobilních telefonů. Jelikož ale neměli dost peněz na to, aby rozjeli vlastní výrobu (ani příslušenství, natož mobilů), dali se aspoň na distribuci. Až po více než deseti letech si přidali i svůj vývoj a produkci, která dnes představuje hlavní část byznysu.

„Máme ambici stát se celoevropským lídrem ve svém oboru,“ stojí v úvodu prezentace pro potenciální investory. K tomu mají Fixed.Zone pomoct nejen nové výrobky, ale také větší obchodní zásah a prodej v celé Evropě jak přes vlastní e-shop, tak přes online tržiště na Amazonu, eBay nebo přes polské Allegro.

Fixed – jak ostatně zní i burzovní značka titulu, takzvaný ticker, s nímž se začne obchodovat 8. listopadu – není jedinou technologicky zaměřenou firmou, která v nedávné době na burze výrazně zaujala investory. Před rokem se stejnou cestou vydala také online lékárna Pilulka.cz bratrů Kasových. Ta na začátku vybrala 300 milionů korun a její akcie od té doby posílily. Loni v říjnu se začaly obchodovat za 424 korun a momentálně jsou k mání za 1 600 korun.