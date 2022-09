Finančník Schönfeld přeprodává brněnské centrum Platinium. RSBC tím nabíjí na další akvizice

Těsně po revoluci, kdy dokončil studia dějin hudby na Akademii múzických umění v Praze, ještě netušil, že se jeho život nakonec stočí do velkého byznysu a nemovitostí. Když pak ale rodina Schönfeldů získala v rámci polistopadových restitucí zpět svůj rozsáhlý majetek, položil Robert Schönfeld základy skupiny RSBC, ve které je dnes pětatřicet společností a aktiva v hodnotě kolem sedmi miliard korun. Od roku 2020 je součástí portfolia také komerční centrum Platinium Brno, které nyní finančník se šlechtickou krví otevírá pro další investory.

Od roku 2020 funguje v rámci skupiny RSBC fond zvaný Prémiové nemovitosti, který, jak již název napovídá, investuje do prémiových komerčních a rezidenčních nemovitostí. Robert Schönfeld ho stvořil pro retailové a afluentní investory, kteří usilují o konzervativní pravidelné zhodnocení majetku bez vyšších výkyvů. Tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu nyní dosahuje objemu 1,3 miliardy korun, a to poté, co do něj přibylo právě zmíněné centrum v městské části Brno-Žabovřesky.

Platinium Brno patří Schönfeldovi už zhruba dva roky. Původně ho koupil od Reico investiční společnosti České spořitelny a zařadil do portfolia mateřské skupiny RSBC. „Za rok intenzivní asset manažerské práce se podařilo udržet a prodloužit významné nájemní vztahy smlouvy, což umožnilo ve vhodný okamžik nemovitost prodat,“ uvedla Jana Zbortková, tisková mluvčí skupiny RSBC. Tržní ocenění budovy má být kolem 650 milionů korun a díky stabilním nájemcům generuje roční výnosy přes 40 milionů.

Šestipatrovou budovu s pronajímatelnou plochou přes 8,5 tisíce metrů čtverečních, v níž sídlí firmy jako Cyrrus, ČSOB, Generali, oční klinika Gemini nebo Commerzbank, se nyní RSBC rozhodlo přeprodat do jednoho ze svých podfondů v rámci Realitního fondu Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV. „Prodejem se uvolní finance potřebné na nové akvizice. Tato transakce naplňuje investiční strategii skupiny, jejímž cílem je nejen zhodnocení akvizic, ale také jejich uchování v portfoliu,“ doplnila pro CzechCrunch tisková mluvčí skupiny RSBC. Cenu transakce neprozradila.

Foto: RSBC Centrum Platinium se nachází v městské části Brno-Žabovřesky

Fond Prémiové nemovitosti, na který z pozice ředitele společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti dohlíží Miloš Filip, plánuje novou nemovitost držet dlouhodobě s ohledem na to, že jde o zajímavou výnosovou a stabilní část realitního trhu s dobrým potenciálem růstu tržní hodnoty. „Se čtvrtým přírůstkem do nemovitostního portfolia se fond rozkročil mezi dvě stabilní výnosové komerční nemovitosti. Platinium Brno jsme získali ve výborné kondici, obsazené kvalitními nájemci. Společně s výrobně-logistickým areálem Reda budou obě nemovitosti generovat do fondu silný a pravidelný hotovostní tok,“ uvedl Filip.

Fond se akvizicí Platinium Brno dostává k cílenému poměru 70:30 komerčních a rezidenčních nemovitostí. Jeho portfolio vedle areálu Reda aktuálně doplňuje developerský rezidenční projekt v pražských Vršovicích se 40 bytovými jednotkami určenými k prodeji a další bytový nájemní dům v centru Prahy. Fond nabízí dlouhodobý očekávaný výnos ve výši pěti procent a udává, že od svého založení v roce 2020 zhodnotil majetek investorů o 24,4 procenta. Od začátku letošního roku do července je fond o 5,9 procenta výše.

Přesunutí centra Platinium Brno ze skupiny RSBC do zmíněného podfondu otevírá možnost podílet se na výnosech z něj i dalším investorům, pro něž jsou Prémiové nemovitosti otevřeny. Investovat lze i do mateřské skupiny RSBC, a to prostřednictvích veřejných dluhopisových emisí, které naposledy RSBC oznamovalo před pár měsíci.

Letos v květnu začal Robert Schönfeld nabízet dvou- až pětileté dluhopisy za půl miliardy korun. Získané peníze chce použít na financování realitních projektů, například na přestavbu průmyslových budov v bývalém areálu ČKD v Praze na byty.

Skupina RSBC vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Dlouhodobě se orientuje na investice do průmyslu, zemědělství, komerčních a rezidenčních nemovitostí a nových technologií. Součástí skupiny je nyní 35 společností a hodnota jejích aktiv přesahuje sedm miliard korun. Součástí jejího portfolia je například slovinská zbrojovka Arex nebo strojírenská firma Bauer Technics. Klíčovou investiční oblastí skupiny RSBC jsou reality a je také největším provozovatelem kamenných prodejen s rybářskými potřebami v Česku.